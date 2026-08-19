МИНИАТЮРА КНИЖНАЯ
МИНИАТЮРА КНИЖНАЯ - вид живописи, иллюстрации в рукописных книгах, а также изобразительно-декоративные элементы книжного оформления (инициалы, заставки, маргиналии и др.).
Возникновение миниатюры книжной как самостоятельного вида искусства связано с переходом от свитка (нередко иллюстрированного) к кодексу - длительным процессом, который завершился в конце IV - начале V веков н. э.; её художественная традиция восходит к античной и раннехристианской миниатюре. Исчезновение миниатюры книжной стало следствием изобретения книгопечатания в середине XV века. Основным материалом для страниц кодекса служил пергамен (позднее - бумага). Для создания миниатюры книжной использовались растительные и минеральные краски и золото. Как правило, иллюстрации создавались после написания текста на специально отведённых участках страниц; иногда исполнялись на отдельных листах, которые затем вшивались в рукопись.
В византийском искусстве большая часть лицевых рукописей - Евангелия и псалтири, а также литургические тексты: лекционарии (сборники отрывков из 4 Евангелий, распределённых в соответствии с кругом церковных чтений), «Слово Григория Назианзина», минологии (сборники житий святых, распределённые по месяцам); реже встречаются светские сочинения («Хроника» Иоанна Скилицы) и научные трактаты («Диоскорид» о растениях и лечебных средствах, сочинения «Алексифармака» и «Териака» Никандра о змеях и противоядиях). Для рукописей до начала VIII века характерны разнообразие методов подбора и размещения иллюстраций, широкая вариативность художественных средств. Рукописи VI века [«Венский Диоскорид» (около 512 года), «Венский Генезис» (1-я половина VI века; миниатюры в нижней части страниц; обе - Австрийская национальная бибилиотека, Вена), «Россанский кодекс» c полностраничными миниатюрами (Епархиальный музей церковного искусства, Россано)] исполнены, вероятно, по императорскому заказу и написаны на пурпурном пергамене. «Евангелие Раввулы» (586 год, Бибилиотека Лауренциана, Флоренция; миниатюры в начале рукописи иллюстрируют евангельские сцены) создано в монастыре Святого Иоанна в Бет-Загба (Сирия); стиль миниатюр свидетельствует о влиянии сирийской традиции: пропорции фигур не соответствуют классическим нормам, жесты персонажей экспрессивны. От эпохи иконоборчества сохранилось мало лицевых рукописей: астрономические таблицы Птолемея (813-820 годы, Бибилиотека Ватикана; миниатюры с Гелиосом на колеснице в окружении месяцев и знаков зодиака), Евангелие из парижской Национальной библиотеки (IX век) и др. В условиях запрета на изображения святых главное внимание уделяется орнаментам, изображениям животных и растений. Антииконоборческая полемика играет заметную роль в иллюстрациях Хлудовской псалтири (ГИМ; датировка рукописи остаётся спорной - от 837 до 860-х годов). По палеографии и стилю миниатюр к ней тесно примыкают псалтири из монастыря Пантократора на Афоне и парижской Национальной библиотеки (обе - середина IX века; с мелкими миниатюрами на полях).
Победа иконопочитания и начало так называемого Македонского возрождения (IX - середина X веков) дают новый импульс развитию миниатюры книжной. Во 2-й половине IX века складывается относительно устойчивая традиция иллюстрирования текстов (каждое Евангелие предваряется полностраничной миниатюрой с сидящим евангелистом, а другие сочинения - портретами их авторов), унифицируются стиль и принципы декорирования кодексов. В конце IX века созданы рукописи «Слово Григория Назианзина» из парижской Национальной библиотеки (879-883 годы; 46 полностраничных миниатюр, разделённых на регистры), «Христианская топография» Космы Индикоплова (880-е годы, Библиотека Ватикана; карты, схемы, изображения персонажей Ветхого и Нового Заветов) и др. В основе образов сохранена классическая модель (мощная светотеневая моделировка ликов и фигур, сложные ракурсы, в архитектуре передана перспектива), которая обогащается новыми чертами (крупные глаза, высокие лбы, слегка укороченные пропорции фигур и т. д.).
Искусство так называемого Македонского возрождения (во время правления императора Константина VII Багрянородного, 913-959 годы) знаменуется обращением к классической традиции, что нашло отражение в яркой антикизации образов - в Парижской псалтири (середина X века, Национальная бибилиотека, Париж), «Свитке Иисуса Навина» (середина X века, Библиотека Ватикана; композиции занимают основное пространство свитка, текст в нижней части тянется узкой полосой; живопись отличается лёгкостью и уверенностью рисунка, в батальных сценах передана активная динамика). В миниатюре книжной 2-й половины X - 1-й четверти XI веков происходит поворот в сторону спиритуализации образов. Пространство миниатюр становится более абстрактным, рисунок - графичным, в выражении ликов нейтральность сменяется аскетической строгостью. Искусство 2-й половины X века представлено миниатюрами Евангелий - Трапезундского (РНБ), из монастыря Святой Екатерины на Синае, из монастыря Преподобного Дионисия на Афоне (обе конец X века). Важное место в ряду византийских рукописей занимает Ватиканский минологий (Библиотека Ватикана), созданный в период правления императора Василия II Болгаробойцы (976-1025 годы) по его заказу: текст украшен 430 миниатюрами, изображающими (на золотом фоне) сцены мученичества, фигуры молящихся святых, перенесение мощей, евангельские праздники и т. д. (известны имена 8 художников, работавших над украшением кодекса). Под влиянием Ватиканского минология создан Императорский минологий (том на январь - в Художественной галерее Уолтерса, Балтимор; том на февраль - март - в ГИМ; выполнен по заказу императора Михаила IV Пафлагона в 1034-1041 годах). В его миниатюрах пейзаж подвергается схематизации, сводится к плоским кулисам; фигуры становятся двухмерными, скрытыми под обильными, тонко расчерченными драпировками.
Стиль миниатюры книжной эпохи Дук, Комнинов и Ангелов (1059-1204 годы) является логическим продолжением спиритуалистических поисков 1-й половины XI века. Орнаменты заставок, инициалов и таблиц канонов приобретают ювелирную тонкость. Получает распространение так называемый эмальерный орнамент (его главный мотив - сасанидская пальметта или трилистник, заключённые в кольцо, от которого расходятся побеги). От этого времени сохранилось большое число Евангелий, украшенных фигурами евангелистов в начале каждой из книг и циклами иллюстраций (Четвероевангелие, 3-я четверть XI века, Национальная библиотека, Париж, и др.). Приобретают популярность лекционарии, украшенные сценами из Евангелий в виде иллюстраций в рамках и на полях (Лекционарий, конец XI века, монастырь Преподобного Дионисия на Афоне). Особую роль в это время играет скрипторий Студийского монастыря: исполненные там рукописи украшены иллюстрациями на полях; фигуры имеют удлинённые пропорции, лишены объёма, одежды покрыты тонким золотым ассистом, лики отмечены напряжённой мимикой (Феодоровская псалтирь, 1066 год, Британская библиотека, Лондон; Псалтирь Барберини, 1090-е годы, Библиотека Ватикана). В 1050-1070-е годы в Константинополе действовал скрипторий так называемого Копииста Метафраста, в котором изготовили группу иллюминировованных минологиев Симеона Метафраста (например, том на май - август, ГИМ, и том на 1-ю половину ноября, монастырь Святой Екатерины на Синае, оба - 1063 год) и другие литургические рукописи («Слова Иоанна Златоуста», собрание Кромвеля, Лондон; Лекционарий, монастырь Хиландар на Афоне). Наиболее значимым памятником миниатюры книжной 1070-1080-х годов является сочинение «Слово Иоанна Златоуста» (Национальная библиотека, Париж), выполненное для императора Никифора Вотаниата (1078-1081 годы). Текст рукописи предваряют 4 полностраничные миниатюры, на одной из которых представлены Иоанн Златоуст, император и архангел Михаил. Помещённые на золотом фоне фигуры кажутся плоскими, их движения - условными; миниатюры отличает разнообразие орнаментов, тонкий рисунок, деликатная моделировка ликов с использованием тональных градаций.
Тенденции к спиритуализации образа усилились в конце XI века («Лествица» Иоанна Лествичника, Библиотека Ватикана) и продолжали развиваться на протяжении всего XII века. В трактовке фигур нарастает линейность, которой соответствует отвлечённость пейзажей; палитра становится ярче, орнаментальные растительные мотивы - более обильными; распространяется звериный орнамент. Эти черты проявляются в группе рукописей (всего около 10), украшенных «коккиновафским мастером»: Евангелие из Библиотеки Ватикана (1122 год, исполнено по заказу императора Иоанна II Комнина), «Гомилии Иакова Коккиновафского» (2-я четверть XII века, там же). Для этих миниатюр характерны яркие, контрастные цвета, обилие персонажей и деталей архитектуры, напряжённая мимика и жесты, создающие повышенную экспрессию образов. Во 2-й половине XII века качество миниатюры книжной снижается. Чикаго-Карахиссарская группа рукописей (середина XII - середина XIII веков, Никомедийское Евангелие, Центральная научная библиотека АН Украины, Киев; Карахиссарское Евангелие, РНБ, Санкт-Петербург, и многие другие) отличается обширными осыпями красочного слоя, позволяющими увидеть подготовительный рисунок. Рукописи, созданные, вероятно, в Константинополе или на Кипре, украшены таблицами канонов (произвольных, часто асимметричных форм), заставками с мотивами переплетений виноградной лозы; в плоских и подвижных фигурах ощущается влияние «динамического» стиля 2-й половины XII века; часто в одной рукописи можно проследить совмещение нескольких иконографических традиций.
После изгнания крестоносцев из Константинополя (1261 год) были созданы условия для возрождения миниатюры книжной. К последней четверти XIII века относится несколько лицевых рукописей, свидетельствующих о сложении палеологовского стиля миниатюры. В Евангелии из Британского музея (1285 год), Кодексе Пророков (Библиотека Ватикана, 1280-е годы) использованы архитектурные и пейзажные элементы, воссозданы детали интерьера. Фигуры становятся плотными, трёхмерными, а выражение ликов - спокойным и сосредоточенным. В 1280-х годах создана группа лицевых рукописей (около 15), свидетельствующих об увлечении классическим искусством и обращении к наследию так называемого Македонского возрождения (Восьмикнижие из Библиотеки Ватикана, Псалтирь из РНБ, Псалтирь из монастыря Святой Екатерины на Синае и др.), иллюстрации которых отличаются сложными пространственными формами, многоплановостью композиций, фигурами, представленными в свободных позах и движениях.
«Палеологовский ренессанс» первых десятилетий XIV века, связанный с именами Андроника II Палеолога и ряда придворных интеллектуалов (например, Феодора Метохита), нашёл отражение в стиле таких рукописей, как Евангелия из монастыря Пантократора (1301 год) и монастыря Ватопед (1304 год) на Афоне. Евангелисты на миниатюрах этих рукописей изображены в энергичных ракурсах, фигуры подчёркнуто объёмны, их пропорции правильны, пространство миниатюр имеет глубину и чётко артикулировано. В миниатюрах Нового Завета с Псалтирью (1330-1340-е годы, ГИМ; 25 миниатюр с изображениями евангелистов, апостолов, иллюстрации гимнов) прослеживаются черты, свидетельствующие о новых тенденциях в искусстве (массивность архитектурных элементов, избыточность драпировок, укрупнение масштабов фигур). В 1330-1340-е годы под влиянием учения Григория Паламы о Божественных энергиях и Фаворском свете создаются такие рукописи, как минологий деспота Фессалоники Димитрия I Палеолога (Библиотека Бодли, Оксфорд), Четвероевангелие Исаака Асана Палеолога (1346 год, монастырь Святой Екатерины на Синае). На входных миниатюрах появляются многочисленные портреты ктиторов (например, портрет Феодоры Палеологины и её дочери Евфросинии в рукописи Типикона из монастыря Богоматери Верной Надежды, 2-я четверть XIV века, Линкольн-колледж, Оксфорд). В позднепалеологовский период (после победы исихазма на Соборе 1351 года) главным художественным мотивом миниатюры книжной становится свет, одухотворяющий материю, что нашло отражение в рукописях 2-й половины XIV века: Акафист (1350-1360 годы, ГИМ; выполнен, вероятно, для патриарха Филофея), сборник богословских сочинений Иоанна Кантакузина (Национальная библиотека, Париж, 1375 год, написан писцом Иоасафом из монастыря Одигон). После динамического стиля времени церковных споров возобладала утвердительная, мажорная тональность образов.
В армянской миниатюре книжной местные школы с эллинистическими и сирийскими чертами известны с VI-VII веков (4 концевые миниатюры Эчмиадзинского Евангелия, VI век, Матенадаран, Ереван). В целом для миниатюры книжной Армении характерны роскошное декоративно-орнаментальное убранство, чёткие композиц. построения, насыщенный цвет. Одна из наиболее древних среди датированных армянских иллюминированных рукописей - Евангелие царицы Млке (862 год, монастырь Сан-Ладзаро-дельи-Армени, Венеция). В IX-X веках наряду с динамичными графичными, связанными с народным искусством миниатюрами (Лазаревское Евангелие, 887 год; Евангелия 986 и 1038 годов, все - в Матенадаране) создавались и произведения парадно-монументальные, обильно украшенные золотом (Эчмиадзинское Евангелие, 989 год; Евангелие Мугни, 1-я половина XI века, оба - в Матенадаране; Карское Евангелие, до 1063 года, монастырь Свяьтого Акопа, Иерусалим). Под влиянием византийской миниатюры книжной созданы Трапезундское (X век) и Адрианопольское Евангелия (1007 год, оба - в монастыре Сан-Ладзаро-дельи-Армени, Венеция). Из школ миниатюры книжной XII-XIV веков наиболее значительна киликийская школа; работам её главы Тороса Рослина присущи психологическая выразительность, точный рисунок, богато разработанный орнамент («Чашоц» Гетума II, 1286 год, Матенадаран). Среди наиболее значительных центров армянской миниатюры книжной XIII-XVI веков: Ахпат (Ахпатское Евангелие, 1211 год, художник Маркарэ, Матенадаран), Гладзор (мастера Момик и Торос Таронаци, Авак), Татев (художник Григор), Ахтамар (мастера Симеон Арчишеци, Церун и Рстакес), Джуга. В XVII веке развивается миниатюра книжная в Новой Джуге (ныне район Нор-Джуга в Исфахане; художник Акоп Джугаеци), но в целом качество армянских иллюминированных рукописей снижается.
Грузинская миниатюра книжная IX-X веков, связанная с местной и сиро-палестинской художественными традициями, отличается линейностью и яркостью расцветки при отсутствии золота [Адишское Евангелие (897 год, Краеведческий музей, Местиа), Первое Джручское Евангелие (936/940 год, Институт рукописей АН Грузии, Тбилиси; обе рукописи созданы в Шатбердском монастыре), Цкароставское (конец X века), Мартвильское (1050 год), Урбнисское (XI век) Евангелия (все - в Институте рукописей АН Грузии)]. С конца X века украшение рукописей становится всё более богатым: декоративное выделение получают заголовки, заглавные буквы и концовки, появляются заставки (Пархальское Евангелие; Мцхетская Псалтирь; Сборник церковных песнопений Микаэла Модрекили; все - в Институте рукописей АН Грузии). С XI века искусство миниатюры книжной оказалось под сильным влиянием константинопольской школы. Византинизирующее направление в грузинской миниатюре книжной придерживалось техники многослойного письма с применением золота (Синаксарь, XI век, предположительно создан в Иверском монастыре на Афоне; Второе Джручское Евангелие, 334 миниатюры XII век; Гелатское Евангелие, рубеж XI-XII веков; Творения Григория Назианзина, конец XII века; все - в Институте рукописей АН Грузии, Тбилиси). Сохраняются и старые восточные (рукописи XI века, изготовленные в Кларджети, Пицундское Евангелие, 1-я половина XIII века, там же) и народные (Иенашское Евангелие, XIII век, Краеведческий музей, Местиа) традиции. Среди немногих памятников конца XIII-XIV веков - Моквское Евангелие (1300 год, Институт рукописей АН Грузии), созданное под влиянием палеологовских образцов. Наиболее яркая рукопись XV век - Джручская Псалтирь со 132 полностраничными миниатюрами (1443-1445 годы, там же). Иллюстрировались также научные и светские книги (Астрономический трактат, 1188 год, там же), особенно в XVI-XVIII веках («Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, середина XVII века, там же; «Калила и Димна», 1730-е годы, Институт востоковедения РАН, Санкт-Петербург).
Древнерусская миниатюра книжная, в отличие от византийской, обладает большей свободой художественных методов и широкой вариативностью декора. Уже в рукописях XI века наряду с византийской традицией начинают складываться собственные представления об образе, выразившиеся в большей простоте и вместе с тем внушительной монументальности персонажей, что проявилось в рукописях: Остромирово Евангелие (1056-1057 годы, РНБ), Изборник Святослава 1073 года (ГИМ) и Кодекс Гертруды (1078-1086 годы, Национальный археологический музей, Чивидале, Италия; «Апостол Пётр с предстоящими князем Ярополком и княгиней Гертрудой», и др.). Под впечатлением от Остромирова Евангелия были исполнены миниатюры Мстиславова Евангелия (около 1117 года, ГИМ). Наряду с роскошными кодексами княжеского заказа создаются более скромные лицевые рукописи (Добрилово Евангелие, 1164 год, РГБ; Галицко-Волынская Русь). В домонгольское время миниатюра книжная сохраняет живую связь с византийской традицией. Под влиянием позднекомниновского иск-ва создаются миниатюры Служебника Варлаама Хутынского (около1224 года, ГИМ), «Апостола» (1220 год, ГИМ). В Спасском Евангелии (1-я треть XIII века, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) наряду с лёгкостью форм, тонким рисунком и мягкой колористической гаммой появляются новые черты - обобщённые силуэты, узкие, вытянутые формы ликов, вносящие более суровые оттенки в содержание образов.
XIII век - время глубокого кризиса, вызванного феодальной раздробленностью и монголо-татарским нашествием. Захват Константинополя крестоносцами (1204 год) приостановил культурные контакты Древней Руси с Византией. В миниатюре книжной этого времени формируются черты специфически русского стиля: усиление роли силуэта и графического начала, цветовая насыщенность ровных и ярких плоскостей. Главными памятниками миниатюры книжной по-прежнему являются Евангелия и различные литургические сбоники. Новгородская школа 2-й половины XIII века представлена несколькими лицевыми рукописями: «Уваровская кормчая» (ГИМ, сборник церковных и светских законов), Симоновское Евангелие (1270 год, РГБ), Захарьевский Пролог (1282 год, ГИМ; сборник кратких житий святых, распределённых по месяцам). Вероятно, в Твери была создана «Хроника» Георгия Амартола (конец XIII - начало XIV веков, РГБ), украшенная многочисленными мелкими миниатюрами внутри текста. Входные миниатюры изображают Христа на престоле с князем Михаилом Ярославичем и его матерью княгиней Оксинией и монаха Георгия, пишущего «Хронику». Обе композиции отличаются монументальностью и спокойствием, их структурной доминантой являются архитектурные кулисы, написанные с явным вниманием к деталям. Миниатюры Феодоровского Евангелия (1320-е годы, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; 2 полностраничные миниатюры с Иоанном Богословом и Прохором и Феодором Стратилатом) отличаются богатством орнаментов, необычными композиционными решениями (миниатюра с Иоанном и Прохором имеет обрамление в виде купольного храма), особой цветовой гаммой, построенной на оттенках зелёного. В это время выдвигается московская школа (Сийское Евангелие, 1340 год, ГРМ, Библиотека РАН, Санкт-Петербург), формировавшаяся на основе палеологовской традиции и наследия искусства Ростова; искусство Новгорода представлено миниатюрами Хлудовской псалтири (2-я четверть XIV века, ГИМ, композиция «Явление Христа жёнам-мироносицам» отмечена влиянием палеологовского стиля, прочие миниатюры, иллюстрирующие псалмы, раскрашены в яркие цвета с применением золота, композиции симметричны, фигуры плоскостны и малоподвижны). В иллюстрациях новгородских рукописей середины XIV века (Хлудовское Евангелие, ГИМ; Сильвестровский сборник с житиями святых Бориса и Глеба, РГАДА) заметен интерес к динамике, сложным ракурсам, повествовательным деталям, ярким контрастным цветам.
Во 2-й половине XIV века количество иллюминированных рукописей возрастает, по уровню мастерства они не уступают лучшим ансамблям монументальной живописи того времени. При этом единое стилистическое направление отсутствует, каждый регион выдвигает свои художественные решения. Искусство Новгорода и Москвы развивает направление, заданное творчеством Феофана Грека (Псалтирь Ивана Грозного, Рогожское Евангелие, оба - в РГБ; Евангелие Чудова монастыря, ГИМ, и др.). Миниатюры этих рукописей исполнены в экспрессивной манере, колорит строится на светлых, прозрачных тонах с преобладанием голубого цвета. Некоторые лицевые рукописи этого времени свидетельствуют об обращении к южно-славянским образцам: Евангелие (последняя треть XIV века, ГИМ), на миниатюрах которого евангелисты изображены в полный рост, со свитками, подвешенными на шнурках (уникальная иконография, обычно встречающаяся в изображениях пророков). Особое значение для развития древне-русской миниатюры имеет Евангелие Хитрово (1399-1400 годы, РГБ; перед каждым Евангелием на отдельных листах размещены по 2 миниатюры, изображающие евангелиста и его символ, 5 заставок, 437 зооморфных и растительных инициалов). Большинство исследователей приписывают создание миниатюр Андрею Рублёву, возможно, работавшему с одним или несколькими помощниками. Появляется особый тип ликов с мелкими чертами, плавными замкнутыми контурами; миниатюры отличаются тонким рисунком, мягкой цветовой гаммой с преобладанием голубых, лиловых, серебристо-зелёных тонов; фоны и детали интерьера написаны золотом. В период подъёма Русского государства в XV веке этот стиль становится ведущим для всей миниатюры книжной. В центральном скриптории Москвы при митрополичьей кафедре также были созданы Евангелие Морозова (начало XV века, Оружейная палата, Москва, свободная копия Евангелия Хитрово в более сухом стиле); Андрониково Евангелие (1-я четверть XV века, ГИМ), Евангелие Кошки (1390-е годы, РГБ) и др. Большая часть рукописей 2-й половины XV века написана на бумаге, что определило более лёгкий пропорциональный строй изображений и иную, более холодную цветовую гамму с прозрачными акварельными цветами. Миниатюры «Лествицы» Иоанна Лествичника (РГБ), «Евангелия 1507 года» (РНБ) и других постепенно отходят от классической основы искусства 1-й половины XV века в сторону орнаментальности и внешней изысканности.
Миниатюра книжная 1-й половины XVI века представлена рядом рукописей богословского содержания, выполненных по заказу архиепископа Макария («Христианская топография» Космы Индикоплова, 1539 год, РГБ, и др.). Их иллюстрации насыщены новыми иконографическими формулами, письмо отличается тщательностью, палитра - яркостью и пестротой. Фоны миниатюр заполнены стаффажными фигурами и архитектурными деталями. В XVI-XVII веках создаются кодексы, украшенные обширными циклами миниатюр. Они написаны беглым рисунком и раскрашены прозрачными акварельными красками, сквозь которые часто видна бумажная основа. Главный памятник этого времени - Лицевой летописный свод Ивана Грозного [между 1569 и 1586 годами, в различных собраниях; несколько тысяч миниатюр в 10 томах сборника (охватывающего период от Сотворения мира до 1567 года), изобилующих персонажами и архитектурными деталями, выполненных в упрощённой графичной манере и раскрашенных в локальные цвета]. Рукописи Евангелий XVII веков продолжают украшаться заставками с фигурами сидящих евангелистов, рамы получают пышные обрамления, орнамент которых подражает старопечатной гравюре, композиции насыщены сложными архитектурными мотивами (Ананьевское Евангелие, конец XVI - начало XVII веков, РГБ).
Ранние памятники западноевропейской миниатюры книжной - листы манускрипта древне-латинской Библии «Кведлинбургская Итала» (2-я четверть V века, Берлинская государственная библиотека), кодексы «Евангелие святого Августина» (конец IV века, Кристи-колледж, Кембридж), «Ватиканский Вергилий» (начало V века, Библиотека Ватикана) и другие, созданные в Италии. В манускриптах античных авторов и в христианских рукописях наблюдаются одни и те же приёмы изображения. Иллюстрации выполнены в манере, близкой античным настенным росписям, фризовое расположение сцен заимствовано с римских барельефов. Композиции заключены в рамки, по размеру соответствующие ширине столбца текста, занимающего всю страницу, в то время как в свитках текст обычно располагался в несколько колонок; инициалы выделялись красным цветом. С VII века центрами миниатюры книжной становятся скриптории северо-европейских монастырей, в которых создавались книги богослужебного назначения: евангелиарии (сборники евангельских чтений), сакраментарии (богослужебные тексты), псалтири, бенедикционалы (сборники формул торжественных епископских благословений). Плоскостно-графичный, орнаментальный художественный язык, сформировавшийся на основе декоративно-прикладного искусства «варварских» народов, теперь служит воплощению христианских образов и мотивов. По числу сохранившихся памятников особенно выделяют нортумбрийско-ирландскую школу и круг рукописей меровингской Франции.
Нортумбрийско-ирландская миниатюра книжная (её также называют англо-ирландской или островной) создавалась в монастырях Ирландии и Британии (Келс, Дарроу, Линдисфарн, Дарем). Если в ранних манускриптах (Псалтирь святого Колумбана «Катах», начало VII века, библиотека Ирландской королевской академии, Дублин) используются лишь небольшие инициалы с типично кельтскими орнаментальными мотивами спиралей и вихреобразных завитков с раструбами, иногда дополняемыми головами птиц или дельфинов, то в рукописях конца VII-VIII веков («Книга из Дарроу», 2-я половина VII века, библиотека Тринити-колледжа, Дублин; Линдисфарнское Евангелие, рубеж VII-VIII веков, Британский музей, Лондон) наблюдается сплав ирландских и германских орнаментальных традиций, в котором иногда чувствуется опосредованное воздействие коптского и сирийского иск-ва [Келское (Келлское) Евангелие, рубеж VIII-IX веков, библиотека Тринити-колледжа, Дублин]. Графично-плоскостное решение миниатюры книжной было обусловлено влиянием ювелирного искусства северо-германских племён с его мотивами ленточных плетёнок и борьбы зверей. Орнамент заполняет всё увеличивающиеся в размерах инициалы и покрывает целые листы («ковровые страницы»). Сохраняя свои магические функции, он усиливает сакральное значение евангельского слова и изображений. Изображения святых, ангелов и символов евангелистов строятся по орнаментальному принципу либо сведены к знаку (Евангелие из Эхтернаха, VIII век, Национальная библиотека, Париж).
Памятники меровингской миниатюры книжной характеризуются почти полным отсутствием сюжетных иллюстраций. Инициалы и буквы составляются из фигур птиц и рыб, с раннехристианских времён служивших символами Христа (Гелазианский сакраментарий, около 750 года, Библиотека Ватикана); впервые в истории западно-европейские книги появляются антропоморфные инициалы с вписанными в них изображениями Христа, священнослужителя и др. (Геллонский сакраментарий, 2-я половина VIII века, Национальная библиотека, Париж). От декоративно-прикладного искусства полихромного стиля эти памятники унаследовали сочетание красного, жёлтого и зелёного цветов.
«Каролингское возрождение» в миниатюре книжной начинается в конца VIII века, когда центром книжного искусства в Европе становится императорский дом Карла Великого [Евангелие Годескалька, 783 год; Евангелие Сен-Медар (Сен-Медард) из Суасона, начало IX века, оба - Национальная библиотека, Париж]. В это время возрастает интерес к искусству античности, что выразилось в прямом подражании античным памятникам или даже копировании целых кодексов («Феномены» Арата, середина IX века, Библиотека университета, Лейден, копия с оригинала IV века), а также в соединении в одной миниатюре элементов из разных источников, что отчасти объясняет отсутствие стилистического единства между каролингскими рукописями. Новой чертой миниатюры книжной этой эпохи стало введение сюжетных иллюстраций и отделение фигур от орнамента, заимствованного из англо-ирландского и античного искусства и заполняющего теперь только рамы миниатюр и очертания инициалов. Самые роскошные кодексы, изготовленные по заказу Карла Великого и его ближайшего окружения, написаны золотом и серебром на пурпурном пергамене - приём, заимствованный из Византии (Венское коронационное Евангелие Карла I, около 800 года, Художественно-исторический музей, Вена). Миниатюры антикизирующего стиля выполнены в живописной, пространственно-пластической манере.
При наследниках Карла Великого переживает расцвет реймсская школа (820-830-е годы), в памятниках которой трансформация позднеантичной традиции идёт по пути нарастания общего беспокойного движения, что достигается за счёт рисунка порывистыми быстрыми штрихами, подчёркнутой экспрессивности жестов (Евангелие Эббо, около 816-835 годов, Городская библиотека, Эперне), построения очерковых многофигурных композиций на фоне пейзажа (Утрехтская псалтирь, около 816-834 годов, Библиотека университета, Утрехт). Эти же черты свойственны миниатюрам турской школы, созданным в скриптории аббатства Сен-Мартен (830-853 годы), но в сравнении с очерковыми иллюстрациями Утрехтской псалтири их композиции отличаются чётким построением. В Библиях скриптория Тура становятся обязательными композиция «Majestas Domini» («Христос во славе», или «Маэстá») и посвятительные изображения королей-заказчиков. Появление историзованных инициалов с евангельскими сценами связывают с соборным скрипторием Меца (Сакраментарий Дрого, около 850 года, Национальная библиотека, Париж), достигшим расцвета в середине IX века.
В X-XI ввеках в Испании, изолированной от остальной Европы мусульманскими завоеваниями, складывается так называемое мосарабское искусство со своими самобытными чертами. Плоскостное изображение с орнаментально трактованными декоративными фигурами, как и в меровингских памятниках, разбивается на сегменты, которые заполняются яркими локальными цветами; колористическое решение также напоминает памятники арабские миниатюры (Библия, 920 год, Кафедральный собор, Леон). Чаще всего иллюстрируется «Толкование на Апокалипсис» Беата Лиебанского (975 год, Кафедральный собор, Герона, и др.).
В Англии в это же время формируется стиль англосаксонской миниатюры книжной (главные центры - Винчестер и позднее Кентербери), в которой сказываются влияния каролингского искусства (школы Меца, а после 1000 - Реймса). Её отличительные особенности: использование «шпалерных» рамок с листьями аканфа, удлинённые фигуры с маленькими головами и заострёнными чертами, в очерковые миниатюры вводится цветной контурный рисунок (Бенедикционал святого Этельвольда, между 963-984 годами; Псалтирь Харли, около 1000 года, оба - Британская библиотека).
Новый расцвет книжного искусства в Центральной Европе связан с «Оттоновским возрождением». Конец X - начало XI веков называют золотым веком немецкой миниатюры книжной. Её центрами, работавшими по императорскому заказу, были мастерские при монастырях и епископских резиденциях в Трире, Райхенау, Фульде, Хильдесхайме, Эхтернахе, Регенсбурге, Зальцбурге, Кёльне. Идеи единого христианского государства и божественного происхождения императорской власти отражены в новых сценах поклонения правителю подвластных земель, персонифицированных женскими фигурами (Кодекс святого Григория, около 983-985 годов, Музей Конде, Шантийи), коронования императора (Лекционарий Генриха II, Баварская национальная библиотека, Мюнхен). Иллюстрации к Ветхому Завету и Псалтири оттоновского времени практически неизвестны; большое значение приобретают евангельские сюжеты, которым в каролингских рукописях отводилось место лишь в небольших инициалах. Отличительные черты миниатюры книжной этого времени - исчезновение объёмно-пространственной среды, планов, перспективы, появление абстрактных фонов неярких бледных цветов и пространственно-геометрического орнамента, укрупнённость фигур и использование золота в священных сценах (Евангелие Оттона III, около 1000 года; Евангелиарий аббатисы Утты, 1002-1025 годы, оба - Баварская государственная библиотека; Кодекс аббатисы Хитды, XI век, Библиотека земли Гессен, Дармштадт). Около 1000 года под влиянием эсхатологических ожиданий нарастает иррациональное мистическое напряжение, воплотившееся в преувеличенной выразительности жестов и взглядов, монументальности форм (Евангелиарий Оттона III, около 1000 года, Баварская государственная библиотека; Бамбергский Апокалипсис, около 1000-1020 годов, Государственная библиотека, Бамберг).
В XI-XII веках искусство миниатюры книжной большинства европейских стран при многообразии местных школ отмечено единством художественной системы - романским стилем. В отсутствие сильной светской централизованной власти монастырские и епископские скриптории стали единственными центрами изготовления книг: Сент-Омер, Сент-Аман, Сен-Марсьяль, Сито, Клерво во Франции; Уинчестер (Винчестер), Кентербери, Йорк в Англии; Вайнгартен, Энгельберг, Хирсау, Зальцбург, Регенсбург в Германии; Монтекассино, Боббио, Полироне в Италии. С начала XII века преобладают Библии большого формата (так называемые гигантские, чьё появление связано с григорианской реформой), Псалтири, снабжённые комментариями Апокалипсисы, жития святых, теологические труды (Ансельма Кентерберийского, святого Бернарда Клервосского, Петра Коместора, Петра Ломбардского и др.), книги по церковному праву (Декреты Грациана) и т. д. С середины XII века в круг иллюминировованных рукописей постепенно входят произведения рыцарской литературы, исторические сочинения, сборники постановлений обычного права. С начала XI века и вплоть до XIII века в Северной Италии получает распространение тип книг, воспроизводящий античную форму свитка - экзультет (свиток, содержащий молитвенные песнопения пасхальных служб). Такие свитки обычно содержали орнаментальную кайму по всей длине и миниатюры, перевёрнутые по отношению к нотам и тексту и разъясняющие его (свиток, XI век, архив Кафедрального собора в Бари). Иллюминированные бестиарии полны изображений как реальных, так и причудливых вымышленных животных; они были особенно распространены в Англии в XII-XIII веках.
Для романской миниатюры книжной характерно стремление к обширным повествовательным циклам [Винчестерская Библия, около 1160 и около 1170-1190 годов, Кафедральная библиотека, Уинчестер (Винчестер), частично - Библиотека Моргана, Нью-Йорк], обращение к местным традиционным изобразительным схемам и взаимовлияние различных школ, заимствование византийских мотивов и сцен, а также создание новых повествовательных и сложных символико-аллегорических иконографических программ. Характерными элементами художественного языка являются ограниченная локальная цветовая палитра, плоскостное условное изображение с сильно выраженным контуром, графичная проработка складок одежд; проявляется тяготение к строгим и уравновешенным композиционным схемам в сочетании с внутренней напряжённостью. Художественному оформлению романских книг свойственна автономия частей декора: страничная миниатюра и иллюстрации в тексте, заставки и инициалы занимают независимое друг от друга положение. Новым элементом оформления становится сложный историзованный инициал, часто содержащий одну или несколько сцен из Священной истории (прежде всего «Дни Творения» к Книге Бытия и «Древо Иессеево» к Евангелию от Матфея). В рукописях, созданных преимущественно к северу от Альп, заглавные литеры, в иллюстративном плане независимые от текста, и собственно миниатюры нередко состояли из изображений фантастических зооморфных существ и сцен из повседневной жизни («Толкования на книгу Иова» Григория Великого, около 1111 года, Городская библиотека, Дижон).
Готический стиль сложился во Франции и отсюда распространился в другие страны. Черты готики в миниатюре книжной - мягкость складок, изящная изогнутость фигур - начинают проявляться на рубеже XII-XIII веков. С середины XIII века складывается собственно готическая структура книжного оформления с её соподчинённостью всех декоративных элементов. В эту эпоху миниатюра книжная утрачивает былое значение одного из ведущих видов искусства; запаздывая в развитии по сравнению с архитектурой, витражом, скульптурой, она испытывает их влияние. В связи с развитием городской культуры, усилением роли университетов основными заказчиками рукописей становятся светские лица; большое значение приобретает придворный скрипторий в Париже и множество светских частных книгописных мастерских, создающих типовые манускрипты на продажу. Помимо роскошных экземпляров, создавались более доступные широкому кругу читателей книги (так называемые университетские Библии и Псалтири), чему способствовало появление в XIII веке бумаги. Дешевизна таких книг обусловливала небрежность их оформления. Расширяется также тематика книг. Особой популярностью пользуются как скромно оформленные Библии карманного формата, так и роскошно иллюминированные морализованные Библии, в которых миниатюры ветхо- и новозаветного циклов сопровождаются расположенными напротив и комментирующими их изображениями; бревиарии (богослужебные книги, содержащие сокращённый вариант суточного круга богослужений и предназначенные для частного употребления), часословы (книга, содержащая молитвословия суточного круга богослужений для мирянина) и Псалтири. Наиболее значимыми и характерными памятниками эпохи являются манускрипты, созданные в придворных скрипториях: Псалтирь королевы Ингеборг (до 1210 года, Музей Конде, Шантийи), Псалтирь Людовика Святого (1254-1270 годы, Национальная библиотека, Париж), Бревиарий Филиппа Красивого Мастера Оноре (около 1290 года, там же), в которых отчётливо прослеживается последовательность ансамблевого решения; влияние витража сказывается в цветовом строе, объединяющем локальные красные, синие и зелёные цвета на золотом фоне. В английской и северо-французской миниатюре книжной появляются маргинальные изображения развлекательного и поучительного характера (дролери) и формируется композиция с подстрочной миниатюрой. В Часослове Жанны д’Эврё (миниатюристы Жан Пюсель и другие, 1324-1328 годы, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) миниатюры в подражание скульптуре написаны в технике гризайли. С конца XIII века вместо золотых фонов начинают использовать «ковровые» в виде узорчатых многоцветных экранов.
В XV веке ведущая роль принадлежит франко-фламандской миниатюре, в которой формируются принципы нового нидерландского искусства (так называемая арс нова): полностраничные иллюстрации приобретают черты станковых картинных композиций, в них вырабатываются новые приёмы построения пространства, создания пейзажа, натуралистически точной передачи реальности, что происходит во многом под влиянием искусства итальянского Проторенессанса. Этими чертами отличаются «Роскошный часослов герцога Беррийского» (братья Лимбург, 1412-1416 годы, Музей Конде, Шантийи), Часослов маршала Бусико (около 1405 года, Национальная библиотека, Париж), Милано-Туринский часослов (конца XIV - середины XV веков; сохранено частично, некоторые миниатюры выполнены Я. ван Эйком) и другими. Около 1475 года в Нидерландах в школе Гента - Брюгге под влиянием живописи (Я. ван Эйка, Г. ван дер Гуса и других) возникает новый стиль, сочетающий пространственно-иллюзионистические растительные бордюры (цветы и листья на ярком фоне) со свободными повествоват. композициями, в том числе на светские сюжеты. Основного мастера этого стиля: С. Мармион, С. Бенинг, Мастер Марии Бургундской, Мастер Дрезденского молитвенника. Нидерландское влияние быстро распространилось по всей Европе.
В Италии под влиянием гуманизма в начале XV века был разработан новый тип рукописного шрифта, напоминающий латинский, а в миниатюре книжной начинается формирование ренессансного стиля. Обнажённые путти, появлявшиеся в итальянской миниатюре книжной со 2-й половины XIV века, положили начало проникновению в неё мотивов «аль антика», которое особенно усилилось во 2-й половине XV - начале XVI веков под воздействием антикварных штудий северо-итальянских художников, в первую очередь А. Мантеньи, оказавшего сильное влияние на миниатюру книжную. Крупнейшими итальянскими миниатюристами были Б. Санвито, Дж.П. Бирага, К. Майорана, Маттео да Милано, Аттаванте дельи Аттаванти, Герардо и Монте ди Джованни, Ф.А. дель Кьерико, Дж. Кловио и др. К миниатюре книжной обращались художники Фра Анджелико, С. Боттичелли и др. Французская миниатюра книжная испытала на себе влияния как нидерландских, так и итальянских произведений, крупнейшими её представителями были Ж. Фуке, Ж. Перреаль, Ж. Бурдишон, Ж. Коломб, Годфруа ле Батав.
По всей Европе в эпоху Возрождения широко иллюстрируются сочинения гуманистов («Триумфы» Ф. Петрарки, миниатюры дель Кьерико, 1456 год, Библиотека Лауренциана, Флоренция) и античных авторов («Иудейские древности» Иосифа Флавия, миниатюры Ж. Фуке), исторические хроники («Большие французские хроники», художник Ж. Фуке, 1455-1460 годы, Национальная библиотека, Париж; художник С. Мармион, 1457 год, РНБ). Для библиофилов-аристократов создаются уникальные, роскошно декорированные рукописи: Библия Борсо д’Эсте (1455-1461 годы; Библиотека Эстенсе, Модена; 2 тома, свыше 1 тысячи миниатюр), Молитвенник императора Максимилиана I (1513 год, Баварская национальная библиотека; в создании рисунков и миниатюр принимали участие А. Дюрер, Х. Бальдунг, Л. КранахСтарший, Х. Бургкмайр и др.). В XV-XVI веках миниатюрами украшались не только манускрипты, но и инкунабулы.
В исламском искусстве в средние века развивается миниатюра книжная Египта, стилистически связанная с коптским искусством, а также Сирии (под сильным византийским влиянием) и Ирака, где наряду с пышными сценами придворной жизни распространены лаконичные по стилю иллюстрации к научным трактатам («Фармакология» Диоскорида, 1222 год, в различных музеях мира). Иранская, афганская и азербайджанская миниатюра книжная органически связана со всем художественным оформлением рукописи. Богатейшие узорные композиции, лирические пейзажи, тонкий линейный ритм, изысканные цветовые сочетания определяют декоративность их образного строя (гератская школа, тебризская, исфаханская, среднеазиатская, ширазская школы). В XVI-XVII веках в Иране и других странах появляется миниатюра книжная на отдельных листах.
Миниатюра книжная Оттоманской империи достигает своего расцвета в XVI веке, главной сферой её стало иллюстрирование поэтических исторических и современных хроник и сборников, создание портретов исторических лиц, топографических миниатюр. Иранские традиции постепенно замещаются византискими влияниями и дополняются документальной точностью исполнения («Книга Сулеймана», 1517 год; «Книга свершений», 1523 год, обе - Музей дворца Топкапы, Стамбул).
В индийском искусстве плоскостные, стилизованные изображения, чёткая каллиграфическая линия раннесредневековой миниатюры книжной к XVI-XVII веках сменяются стремлением к точной фиксации отдельных деталей, тщательному изображению человеческого лица при сохранении традиционной плоскостности, схематичности и декоративности. Часто встречаются героико-исторические сюжеты («Бабур-наме», конец XVI века, Музей Востока, Москва). Развиваются портретный и анималистический жанры (смотрите Могольская миниатюра).
Дополнительная литература:
Кондаков Н.П. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. Од., 1876;
Владимиров М., Георгиевский Г.П. Древнерусская миниатюра. М., 1933;
Nordenfalk C., Grabar A. Early medieval painting from the fourth to the eleventh century. Lausanne, 1957;
Porcher J. L’Enluminure française. P., 1958;
Протасьева Т.Н., Щепкина М.В. Сокровища древней письменности и старой печати. М., 1958;
Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. М., 1964;
Азарян Л.Р. Киликийская миниатюра XII-XIII вв. Ер., 1964 (на арм. яз.);
Подобедова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1964;
Belting H. Das illuminierte Buch in der spätbyzantinischen Gesellschaft. Hdlb., 1970;
Goldschmidt A. German illumination. N. Y., 1970;
Weitzmann K. Studies in classical and Byzantine manuscript illumination. Chi.; L., 1971;
idem. Byzantine book illumination and ivories. L., 1980;
Unterkircher F. Die Buchmalerei: Entwicklung, Technik, Eigenart. Wien, 1974;
Popova O. Les miniatures russes du XIe au XVe siècle. Léningrad, 1975;
The place of book illumination in Byzantine art. Princeton, 1975;
Лихачева В.Д. Искусство книги: Константинополь, XI в. М., 1976; oна жe. Византийская миниатюра. М., 1977;
Spatharakis I. The portrait in Byzantine illuminated manuscripts. Leiden, 1976;
Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII - начала XV вв. М., 1980;
Nelson R.S. The iconography of preface and miniature in the Byzantine Gospel book. N. Y., 1980;
Попова О.С. Русская книжная миниатюра XI-XV вв. // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1983; она же. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003;
Cutler A. The aristocratic psalter in Byzantium. P., 1984;
Пуцко В.Г. Византийские иллюминированные рукописи Чикаго- Карахиссарской группы в Москве // Византийский временник. 1984. № 45;
Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986;
Pächt O. Book illumination in the Middle Ages. Oxf. a. o., 1986.