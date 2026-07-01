МИНИ ДЖОРДЖ

МИНИ ДЖОРДЖ - дея­тель ра­бо­че­го и проф­со­юз­но­го дви­же­ния США .

Из се­мьи проф­со­юз­но­го ли­де­ра. В 1910-1922 годах ра­бо­чий-во­до­про­вод­чик. В 1922-1934 годах один из ру­ко­во­ди­те­лей от­деле­ния проф­сою­за во­до­про­вод­чи­ков в Нью-Йор­ке , по­сред­ник по уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­флик­тов с пред­при­ни­ма­те­ля­ми. В 1934-1939 годах председатель фи­лиа­ла Аме­ри­кан­ской фе­де­ра­ции тру­да (АФТ) в шта­те Нью-Йорк. В 1940-1952 годах сек­ре­тарь-ка­зна­чей, в 1952-1955 годах председатель АФТ. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны член Национального управ­ле­ния по во­про­сам тру­да в во­енное вре­мя. По­сле соз­да­ния в 1949 году Ме­ж­ду­народной кон­фе­де­ра­ции сво­бод­ных проф­сою­зов (МКСП) стал ли­де­ром её край­не пра­во­го кры­ла, про­тив­ник кон­так­тов с Все­мир­ной фе­де­ра­ци­ей проф­сою­зов. С 1955 года, по­сле слия­ния АФТ и Кон­грес­са про­из­вод­ст­вен­ных проф­сою­зов, председатель проф­со­юз­но­го объ­еди­не­ния Аме­ри­кан­ская фе­де­ра­ция тру­да - Кон­гресс про­из­вод­ст­вен­ных проф­сою­зов (АФТ-КПП). От­стаи­вал прин­цип клас­со­во­го со­труд­ни­че­ст­ва, вы­сту­пал про­тив не­за­ви­си­мой по­ли­тической дея­тель­но­сти ра­бо­чих, счи­тая, что они дол­жны ве­сти борь­бу преж­де все­го за свои эко­но­мические ин­те­ре­сы. В пе­ри­од «хо­лод­ной вой­ны» сто­рон­ник ук­ре­п­ле­ния Ор­га­ни­за­ции Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра ( НАТО ) и про­ве­де­ния жё­ст­ко­го кур­са в от­но­ше­нии со­циа­ли­стических стран. Ак­тив­но вы­сту­пал за про­дол­же­ние США «Вьет­нам­ской вой­ны». Рез­ко кри­ти­ко­вал внутреннюю и внеш­нюю по­ли­ти­ку ад­ми­ни­ст­ра­ции Дж.Э. Кар­те­ра. В 1977 году до­би­вал­ся вы­хо­да США из Ме­ж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции тру­да, об­ви­няя её в сим­па­ти­ях к проф­сою­зам со­циа­ли­стических стран. В но­ябре 1979 года по со­стоя­нию здо­ро­вья, а так­же под дав­ле­ни­ем оп­по­зиционных сил внут­ри АФТ-КПП, не­до­воль­ных кон­сер­ва­тив­ной по­ли­ти­кой Мини, ос­та­вил свой пост.