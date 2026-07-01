МИНИ ДЖОРДЖ
МИНИ ДЖОРДЖ - деятель рабочего и профсоюзного движения США.
Из семьи профсоюзного лидера. В 1910-1922 годах рабочий-водопроводчик. В 1922-1934 годах один из руководителей отделения профсоюза водопроводчиков в Нью-Йорке, посредник по урегулированию конфликтов с предпринимателями. В 1934-1939 годах председатель филиала Американской федерации труда (АФТ) в штате Нью-Йорк. В 1940-1952 годах секретарь-казначей, в 1952-1955 годах председатель АФТ. Во время 2-й мировой войны член Национального управления по вопросам труда в военное время. После создания в 1949 году Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП) стал лидером её крайне правого крыла, противник контактов с Всемирной федерацией профсоюзов. С 1955 года, после слияния АФТ и Конгресса производственных профсоюзов, председатель профсоюзного объединения Американская федерация труда - Конгресс производственных профсоюзов (АФТ-КПП). Отстаивал принцип классового сотрудничества, выступал против независимой политической деятельности рабочих, считая, что они должны вести борьбу прежде всего за свои экономические интересы. В период «холодной войны» сторонник укрепления Организации Североатлантического договора (НАТО) и проведения жёсткого курса в отношении социалистических стран. Активно выступал за продолжение США «Вьетнамской войны». Резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику администрации Дж.Э. Картера. В 1977 году добивался выхода США из Международной организации труда, обвиняя её в симпатиях к профсоюзам социалистических стран. В ноябре 1979 года по состоянию здоровья, а также под давлением оппозиционных сил внутри АФТ-КПП, недовольных консервативной политикой Мини, оставил свой пост.