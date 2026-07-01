МИНХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МИНХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр, заслуженный дея­тель ис­кусств РСФСР (1973 год).

Из дво­рян. В 1930 году окон­чил Ле­нинградский музыкальный тех­ни­кум (класс фортепиано М.С. Дру­ски­на , класс ком­по­зи­ции П.Б. Ря­за­но­ва). С 1929 года вы­сту­пал как пиа­нист в джаз-ан­самб­лях, ра­бо­тал кон­церт­мей­сте­ром ба­ле­та в Ле­нинградском мю­зик-хол­ле. В 1934-1940 годах пиа­нист, ак­кор­де­о­нист и аран­жи­ров­щик в «Те­ад­жа­зе» Л.О. Утё­со­ва . В 1942-1945 годах музыкальный руководитель Те­ат­ра Крас­но­зна­мён­но­го Балтийского фло­та. Вме­сте с ком­по­зи­то­ра­ми В.Л. Вит­ли­ным и Л.В. Кру­цем на­пи­сал и по­ста­вил в бло­кад­ном Ле­нин­гра­де опе­рет­ту «Рас­ки­ну­лось мо­ре ши­ро­ко» (1942 год). В 1945-1952 годах ди­ри­жёр Эс­т­рад­но-сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Ле­нинградского ра­дио, в 1954-1963 годах - Московского те­ат­ра эс­т­ра­ды, с 1972 года главный ди­ри­жёр ЦТСА. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­рет­ты - «Квар­талы Па­ри­жа» («Ма­лень­кая ак­три­са», 1965 год), «Бо­ро­да­тые маль­чи­ки» (1966 год; обе поставлены в Сверд­лов­ске), «Ка­пи­тан пер­во­го ран­га» (1970 год, Вол­го­град); ге­ро­ическая музыкальная ко­ме­дия «Ста­лин­град-42» (1974 год); свыше 150 пе­сен; пье­сы и аран­жи­ров­ки для эс­т­рад­но­го ор­ке­ст­ра (сюи­та «Мо­с­ков­ские кар­тин­ки» и др.); му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям и ра­дио­по­ста­нов­кам.