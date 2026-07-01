МИНХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
МИНХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский композитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1973 год).
Из дворян. В 1930 году окончил Ленинградский музыкальный техникум (класс фортепиано М.С. Друскина, класс композиции П.Б. Рязанова). С 1929 года выступал как пианист в джаз-ансамблях, работал концертмейстером балета в Ленинградском мюзик-холле. В 1934-1940 годах пианист, аккордеонист и аранжировщик в «Теаджазе» Л.О. Утёсова. В 1942-1945 годах музыкальный руководитель Театра Краснознамённого Балтийского флота. Вместе с композиторами В.Л. Витлиным и Л.В. Круцем написал и поставил в блокадном Ленинграде оперетту «Раскинулось море широко» (1942 год). В 1945-1952 годах дирижёр Эстрадно-симфонического оркестра Ленинградского радио, в 1954-1963 годах - Московского театра эстрады, с 1972 года главный дирижёр ЦТСА. Среди сочинений: оперетты - «Кварталы Парижа» («Маленькая актриса», 1965 год), «Бородатые мальчики» (1966 год; обе поставлены в Свердловске), «Капитан первого ранга» (1970 год, Волгоград); героическая музыкальная комедия «Сталинград-42» (1974 год); свыше 150 песен; пьесы и аранжировки для эстрадного оркестра (сюита «Московские картинки» и др.); музыка к драматическим спектаклям и радиопостановкам.