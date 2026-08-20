«МИНГРЕЛЬСКОЕ ДЕЛО»
«МИНГРЕЛЬСКОЕ ДЕЛО» - в 1951-1952 годах политический процесс в СССР, направленный против партийных и советских руководителей Грузинской ССР, преимущественно мегрелов (мингрелов) по национальности.
Организовано по указанию И.В. Сталина. Поводом послужила поступавшая к нему информация о многочисленных фактах коррупции и злоупотреблений, в которых были замечены некоторые высшие партийные и советские руководители Грузинской ССР. Возникнув как уголовное, «Мингрельское дело» вскоре приобрело политический характер. В сентябре - ноябре 1951 года министр государственной безопасности Грузинской ССР М.Н. Рухадзе, который встречался со Сталиным во время его отпуска в Сочи, провёл в республике аресты 37 высокопоставленных чиновников, в том числе соратников Л.П. Берии (также мегрела по национальности): 2-го секретаря ЦК КП(б) Грузинской ССР М.И. Барамии, заведующего отделом партии, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП(б) Грузии К.Г. Чичинадзе, министра юстиции Грузинской ССР А.Н. Рапавы, профессора Тбилисского государственного университета М.А. Шарии [в 1943-1948 годах секретарь ЦК КП(б) Грузии]. Тем самым «Мингрельское дело» косвенно способствовало компрометации Берии. В постановлении ЦК ВКП(б) «О взяточничестве в Грузии и антипартийной группе товарища Барамия» от 09.11.1951 года указывалось, что в ЦК КП(б) Грузии и в его аппарате образовалась «мингрельская националистическая группа» [Барамия, Рапава, прокурор республики В.Я. Шония, заведующий административным отделом ЦК КП(б) Грузии Н.И. Кучава, Чичинадзе и др.], которая не только покровительствовала взяточникам из мегрелов, но и преследовала цель захватить важнейшие посты в партийном и государственном аппарате Грузии и выдвинуть на них мегрелов. Особо подчёркивалось, что если «антипартийный принцип мингрельского шефства» не получит отпора, появятся новые «шефы» из других провинций Грузии, а компартия Грузии распадётся на «ряд партийных провинциальных княжеств», обладающих реальной властью. В постановлении также говорилось, что «немалое количество мингрельских националистов», входивших в группу Барамии, обслуживали грузинскую эмигрантскую «шпионско-разведывательную организацию» проживавшего в Париже Е.П. Гегечкори - дяди жены Берии, урождённой княжны Н.Т. Гегечкори.
В результате применения в ходе следствия мер физического и психологического воздействия от арестованных были получены нужные признательные показания, позволившие придать делу ещё более весомый характер. В постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О положении дел в Компартии Грузии» от 27.03.1952 года указывалось, что подследственные намеревались также подготовить ликвидацию советской власти в Грузии с помощью «зарубежных империалистов». Была продолжена «чистка» партийного и советского аппарата Грузии, снят со своего поста 1-й секретарь ЦК КП(б) Грузинской ССР К.Н. Чарквиани, вместо него назначен А.И. Мгеладзе. Однако М.Н. Рухадзе вскоре добился от М.И. Барамии (возможно, по личным мотивам) показаний, компрометировавших Мгеладзе, и направил их в Политбюро ЦК ВКП(б). Сталин, получив протоколы допросов, в телеграмме Мгеладзе и членам бюро ЦК КП(б) Грузии от 04.06.1952 года подверг критике МГБ Грузии и лично Рухадзе, заявив, что тот не имел права «в обход ЦК КП(б) и правительства Грузии» направлять в ЦК ВКП(б) компрометирующие материалы на руководство республики (в это время в Москве шло следствие над В.С. Абакумовым и другими руководителями МГБ СССР, сопровождавшееся «чисткой» органов государственной безопасности). 9 июня Рухадзе снят с должности и вскоре арестован, однако следствие по «Мингрельскому делу» продолжалось вплоть до смерти Сталина.
Затем дело было прекращено по инициативе Л.П. Берии. В постановлении Президиума ЦК КПСС от 10.04.1953 года «О нарушениях советских законов бывшими министерствами государственной безопасности СССР и Грузинской ССР» говорилось, что «Мингрельское дело» - «провокационный вымысел» Н.М. Рухадзе, находившегося в «сговоре» с бывшим заместителем министра МГБ СССР М.Д. Рюминым. Все арестованные по «Мингрельскому делу» освобождены с полной реабилитацией. По свидетельству З.Н. Кецховели (председатель СМ Грузинской ССР в 1952-1953 годах), «амнистировали многих, которые были наказаны не только за мингрельский национализм, но и за злоупотребления и преступления», многих «назначили на высокие посты». Некоторые лица, освобождённые и реабилитированные по «Мингрельскому делу» (Рапава, Рухадзе), вновь были арестованы после ареста Берии (26.06.1953 года) по обвинению в связях с ним и расстреляны в сентябре 1955 года.
Источник:
«Мингрельское дело» // Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945-1953. М., 2002.