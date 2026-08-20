«МИНГРЕЛЬСКОЕ ДЕЛО»

«МИНГРЕЛЬСКОЕ ДЕЛО» - в 1951-1952 годах по­ли­тический про­цесс в СССР , на­прав­лен­ный про­тив партийных и советских ру­ко­во­ди­те­лей Грузинской ССР, пре­имущественно мег­ре­лов (мин­гре­лов) по на­цио­наль­но­сти.

Ор­га­ни­зо­ва­но по ука­за­нию И.В. Ста­ли­на . По­во­дом по­слу­жи­ла по­сту­пав­шая к не­му ин­фор­ма­ция о мно­го­численных фак­тах кор­руп­ции и зло­упот­реб­ле­ний, в ко­то­рых бы­ли за­ме­че­ны не­ко­то­рые выс­шие партийные и советские ру­ко­во­ди­те­ли Грузинской ССР. Воз­ник­нув как уго­лов­ное, «Мингрельское дело» вско­ре при­об­ре­ло по­ли­тический ха­рак­тер. В сентябре - но­ябре 1951 года министр государственной безо­пас­но­сти Грузинской ССР М.Н. Ру­хад­зе, ко­то­рый встре­чал­ся со Ста­ли­ным во вре­мя его от­пус­ка в Со­чи, про­вёл в рес­публи­ке аре­сты 37 вы­со­ко­по­став­лен­ных чи­нов­ни­ков, в том числе со­рат­ни­ков Л.П. Бе­рии (так­же мег­ре­ла по на­цио­наль­но­сти): 2-го се­кре­та­ря ЦК КП(б) Грузинской ССР М.И. Ба­ра­мии, заведующего от­де­лом партии, проф­со­юз­ных и ком­со­моль­ских ор­га­нов ЦК КП(б) Гру­зии К.Г. Чи­чи­над­зе, министра юс­ти­ции Грузинской ССР А.Н. Ра­па­вы, профессора Тби­лис­ско­го государственного университета М.А. Ша­рии [в 1943-1948 годах сек­ре­тарь ЦК КП(б) Гру­зии]. Тем са­мым «Мингрельское дело» кос­вен­но спо­соб­ст­во­ва­ло ком­про­ме­та­ции Бе­рии. В по­ста­нов­ле­нии ЦК ВКП(б) «О взя­точ­ни­че­ст­ве в Гру­зии и ан­ти­пар­тий­ной груп­пе товарища Ба­ра­мия» от 09.11.1951 года ука­зы­ва­лось, что в ЦК КП(б) Гру­зии и в его ап­па­ра­те об­ра­зо­ва­лась «мин­грель­ская на­цио­на­ли­сти­че­ская груп­па» [Ба­ра­мия, Ра­па­ва, про­ку­рор рес­пуб­ли­ки В.Я. Шо­ния, заведующий административным от­де­лом ЦК КП(б) Гру­зии Н.И. Ку­ча­ва, Чи­чи­над­зе и др.], ко­то­рая не толь­ко по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла взя­точ­ни­кам из мег­ре­лов, но и пре­сле­до­ва­ла цель за­хва­тить важ­ней­шие по­сты в партийном и государственном ап­па­ра­те Гру­зии и вы­дви­нуть на них мег­ре­лов. Осо­бо под­чёр­ки­ва­лось, что ес­ли «ан­ти­пар­тий­ный прин­цип мин­грель­ско­го шеф­ст­ва» не по­лу­чит от­по­ра, поя­вят­ся но­вые «ше­фы» из других про­вин­ций Гру­зии, а ком­пар­тия Гру­зии рас­па­дёт­ся на «ряд пар­тий­ных про­вин­ци­аль­ных кня­жеств», об­ла­даю­щих ре­аль­ной вла­стью. В по­ста­нов­ле­нии так­же го­во­ри­лось, что «не­ма­лое ко­ли­че­ст­во мин­грель­ских на­цио­на­ли­стов», вхо­див­ших в груп­пу Ба­ра­мии, об­слу­жи­ва­ли грузинскую эмиг­рант­скую «шпи­он­ско-раз­ве­ды­ва­тель­ную ор­га­ни­за­цию» про­жи­вав­ше­го в Па­ри­же Е.П. Ге­геч­ко­ри - дя­ди же­ны Бе­рии, урож­дён­ной княж­ны Н.Т. Ге­геч­ко­ри.

В ре­зуль­та­те при­ме­не­ния в хо­де след­ст­вия мер фи­зического и пси­хо­ло­гического воз­дей­ст­вия от аре­сто­ван­ных бы­ли по­лу­че­ны нуж­ные при­зна­тель­ные по­ка­за­ния, по­зво­лив­шие при­дать де­лу ещё бо­лее ве­со­мый ха­рак­тер. В по­ста­нов­ле­нии По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) «О по­ло­же­нии дел в Ком­пар­тии Гру­зии» от 27.03.1952 года ука­зы­ва­лось, что под­след­ст­вен­ные на­ме­ре­ва­лись так­же под­го­то­вить ли­к­ви­да­цию советской вла­сти в Гру­зии с по­мо­щью «за­ру­беж­ных им­пе­риа­ли­стов». Бы­ла про­дол­же­на «чи­ст­ка» партийного и советского ап­па­ра­та Гру­зии, снят со сво­его по­ста 1-й сек­ре­тарь ЦК КП(б) Грузинской ССР К.Н. Чар­квиа­ни, вме­сто не­го на­зна­чен А.И. Мге­лад­зе. Од­на­ко М.Н. Ру­хад­зе вско­ре до­бил­ся от М.И. Ба­ра­мии (воз­мож­но, по лич­ным мо­ти­вам) по­ка­за­ний, ком­про­ме­ти­ро­вав­ших Мге­лад­зе, и на­пра­вил их в По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б). Ста­лин, по­лу­чив про­то­колы до­про­сов, в те­ле­грам­ме Мге­лад­зе и чле­нам бю­ро ЦК КП(б) Гру­зии от 04.06.1952 года под­верг кри­ти­ке МГБ Гру­зии и лич­но Ру­хад­зе, зая­вив, что тот не имел пра­ва «в об­ход ЦК КП(б) и пра­ви­тель­ст­ва Гру­зии» на­прав­лять в ЦК ВКП(б) ком­про­ме­ти­рую­щие ма­те­риа­лы на ру­ко­во­дство рес­пуб­ли­ки (в это вре­мя в Мо­ск­ве шло след­ст­вие над В.С. Аба­ку­мо­вым и другими ру­ко­во­ди­те­ля­ми МГБ СССР, со­про­во­ж­дав­шее­ся «чи­ст­кой» ор­га­нов государственной безо­пас­но­сти). 9 ию­ня Ру­хад­зе снят с долж­но­сти и вско­ре аре­сто­ван, од­на­ко след­ст­вие по «Мингрельскому делу» про­дол­жа­лось вплоть до смер­ти Ста­ли­на.

За­тем де­ло бы­ло пре­кра­ще­но по ини­циа­ти­ве Л.П. Бе­рии . В по­ста­нов­ле­нии Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС от 10.04.1953 года «О на­ру­ше­ни­ях со­вет­ских за­ко­нов быв­ши­ми ми­ни­стер­ст­ва­ми го­су­дар­ст­вен­ной без­опас­но­сти СССР и Гру­зин­ской ССР» го­во­ри­лось, что «Мингрельское дело» - «про­во­ка­ци­он­ный вы­мы­сел» Н.М. Ру­хад­зе, на­хо­див­ше­го­ся в «сго­во­ре» с бывшим заместителем ми­ни­ст­ра МГБ СССР М.Д. Рю­ми­ным. Все аре­сто­ван­ные по «Мингрельскому делу» ос­во­бо­ж­де­ны с пол­ной реа­би­ли­та­ци­ей. По сви­де­тель­ст­ву З.Н. Кец­хо­ве­ли (председатель СМ Грузинской ССР в 1952-1953 годах), «ам­ни­сти­ро­ва­ли мно­гих, ко­то­рые бы­ли на­ка­за­ны не толь­ко за мин­грель­ский на­цио­на­лизм, но и за зло­упот­реб­ле­ния и пре­сту­п­ле­ния», мно­гих «на­зна­чи­ли на вы­со­кие по­сты». Не­ко­то­рые ли­ца, ос­во­бо­ж­дён­ные и реа­би­ли­ти­ро­ван­ные по «Мингрельскому делу» (Ра­па­ва, Ру­хад­зе), вновь бы­ли аре­сто­ва­ны по­сле аре­ста Бе­рии (26.06.1953 года) по об­ви­не­нию в свя­зях с ним и рас­стре­ля­ны в сентябре 1955 года.

Ис­точник:

«Мин­грель­ское де­ло» // По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) и Со­вет Ми­ни­ст­ров СССР. 1945-1953. М., 2002.

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