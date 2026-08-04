МИНГЕЧАУР (ГОРОД)

МИНГЕЧАУР (ГОРОД) - го­род в центральной час­ти Азер­бай­джа­на .

Население свыше 100 тысяч человек (2010 год; чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны), из них около 20 тысяч человек - вы­ну­ж­ден­ные пе­ре­се­лен­цы. Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-за­па­де Шир­ван­ской рав­ни­ны, на реке Ку­ра, у пло­ти­ны Мин­ге­ча­ур­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща. Со­еди­нён железно-дорожной вет­кой (17 км) со станцией Мин­ге­ча­ур на ли­нии Тби­ли­си (Гру­зия) - Ба­ку.

Современный Мингечаур воз­ник в 1945 году в свя­зи со строи­тель­ст­вом Мин­ге­ча­ур­ской ГЭС (вве­де­на в строй в 1954 году, ар­хи­тек­то­ры В.М. Пер­лин, Е.М. По­пов и др.). Ста­тус го­ро­да с 1948 года. В 1974 году на­ча­то строи­тель­ст­во Азербайджанской ГРЭС (ввод в экс­плуа­та­цию энер­го­бло­ков в 1981-1989 годах; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1998-2002 годах). По­ли­тех­нический институт (1991 год, современное название с 1993 года). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1964 год). Дра­ма­тический те­атр имени М. Да­ву­до­вой (соз­дан в 1968 году на ба­зе народного те­ат­ра, от­крыт в 1969 году).

Мингечаур - важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Мин­ге­ча­ур­ская ГЭС (мощ­ность около 400 МВт) и Азербайджанская ГРЭС (об­щая мощ­ность 8 энер­го­бло­ков 2400 МВт - са­мая круп­ная в За­кав­ка­зье) вы­ра­ба­ты­ва­ют свыше 60% элек­тро­энер­гии стра­ны. За­во­ды: стек­ло­во­лок­на, ра­дио­тех­нических из­де­лий. Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической («Azərkabel», «İzolit»), лёг­кой (в том числе тек­стиль­ный ком­би­нат) и пи­щевой промышленности. Сбор­ка ком­пь­ю­те­ров (фир­ма «Kür»); про­изводство строй­ма­те­риа­лов (до­мо­стро­ительный ком­би­нат, за­вод железно-бе­тонных из­де­лий и др.); де­ре­во­об­ра­бот­ка.

Близ го­ро­да - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Мин­ге­ча­ур , Ту­ри­ан­чай­ский за­по­вед­ник (1958 год).

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