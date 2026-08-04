МИНГЕЧАУР (ГОРОД)
МИНГЕЧАУР (ГОРОД) - город в центральной части Азербайджана.
Население свыше 100 тысяч человек (2010 год; четвёртый по числу жителей город страны), из них около 20 тысяч человек - вынужденные переселенцы. Расположен на северо-западе Ширванской равнины, на реке Кура, у плотины Мингечаурского водохранилища. Соединён железно-дорожной веткой (17 км) со станцией Мингечаур на линии Тбилиси (Грузия) - Баку.
Современный Мингечаур возник в 1945 году в связи со строительством Мингечаурской ГЭС (введена в строй в 1954 году, архитекторы В.М. Перлин, Е.М. Попов и др.). Статус города с 1948 года. В 1974 году начато строительство Азербайджанской ГРЭС (ввод в эксплуатацию энергоблоков в 1981-1989 годах; реконструирована в 1998-2002 годах). Политехнический институт (1991 год, современное название с 1993 года). Историко-краеведческий музей (1964 год). Драматический театр имени М. Давудовой (создан в 1968 году на базе народного театра, открыт в 1969 году).
Мингечаур - важный индустриальный центр. Мингечаурская ГЭС (мощность около 400 МВт) и Азербайджанская ГРЭС (общая мощность 8 энергоблоков 2400 МВт - самая крупная в Закавказье) вырабатывают свыше 60% электроэнергии страны. Заводы: стекловолокна, радиотехнических изделий. Предприятия электротехнической («Azərkabel», «İzolit»), лёгкой (в том числе текстильный комбинат) и пищевой промышленности. Сборка компьютеров (фирма «Kür»); производство стройматериалов (домостроительный комбинат, завод железно-бетонных изделий и др.); деревообработка.
Близ города - комплекс археологических памятников Мингечаур, Турианчайский заповедник (1958 год).