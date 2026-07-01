МИНГ-УРЮК
МИНГ-УРЮК - городище первых веков н. э. - XII или начала XIII веков на правом берегу канала Салар, в привокзальной части современного г. Ташкент (Узбекистан).
Впервые упоминается краеведом Е.Т. Смирновым в публикации 1896 года, обследовалось краеведом А.И. Добромысловым в 1897 году, М.Е. Массоном в 1920-х годах (предположил, что это - резиденция тюркских правителей Чача и города Тарбенд из арабских источников), Т.М. Миргиязовым и В.И. Спришевским в 1942 и 1951 годах. В 1954 году археологические наблюдения Ю.Ф. Бурякова над земляными работами; регулярные раскопки в 1957-1959 годах (О.В. Обельченко), в 1968-1972 годах (Д.Г. Зильпер), с начала XXI века (М.И. Филанович). Судя по картам XIX века, Минг-Урюк имел площадь около 35 га, включал цитадель (арк), укреплённый шахристан подпрямоугольной формы и неукреплённый пригород. Ныне почти полностью уничтожен совр.еменнойзастройкой, сохранился участок 42: 30 м (высота до 15 м) в юго-восточной части арка и примыкающий небольшой участок шахристана.
В первые века н. э. - поселение каунчинской культуры на небольшом возвышенном участке. В IV-V веках здесь строится почти квадратное 2-этажное здание 14×15 м, с полуовальными несимметричными башнями по углам; внутри раскопаны 3 коридорообразных сводчатых помещения, которые сообщались между собой и с башнями арочными проходами. По мнению исследователей, Минг-Урюк этого времени - сельский замок. Спустя некоторое время помещения были забутованы, и на образовавшемся стилобате построено новое сооружение. По его периметру проходили обводные коридоры, а внутри располагались жилые и парадные помещения, в том числе зал (его деревянное перекрытие опиралось на 4 деревянных колонны) с подковообразным глинобитным возвышением-суфой (на её поверхности зафиксирован слой чистого пепла), вдоль стен также находились глинобитные суфы, а напротив центральной суфы, у восточной стены, - выступ-«сцена». Подобная планировка характерна для парадных залов раннего Средневековья в Средней Азии, «сцена» трактуется как тронное место. Не исключено, что на центральном суфе помещался алтарь огня. Стены ряда помещений были украшены фресками, в их числе - бордюр из «жемчужин», выполненный чёрной и белой краской, а над ним свободно изгибающиеся красные растительные побеги, перехваченные лентой. Среди находок в основном керамика, в том числе кружки со стилизованными зооморфными ручками (некоторые по форме напоминают барана, голова которого обращена к устью сосуда) и красным ангобом, прямоугольные в плане массивные глиняные подставки, верхние концы которых оформлены в виде головы баранов. Этот комплекс датируется в пределах VI - начала VIII веков и большинством исследователей считается дворцом правителей Чача. Город погиб в середине VIII века в результате пожара, связанного с арабским завоеванием Средней Азии. Жизнь возрождается здесь лишь в начале XI века, но нет оснований считать, что это поселение было городом.