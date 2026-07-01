МИНГ-УРЮК

МИНГ-УРЮК - го­ро­ди­ще пер­вых ве­ков н. э. - XII или начала XIII веков на пра­вом бе­ре­гу ка­на­ла Са­лар, в при­вок­заль­ной час­ти современного г. Таш­кент (Уз­бе­ки­стан).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся крае­ве­дом Е.Т. Смир­но­вым в пуб­ли­ка­ции 1896 года, об­сле­до­ва­лось крае­ве­дом А.И. Доб­ро­мы­сло­вым в 1897 году, М.Е. Мас­со­ном в 1920-х годах (пред­по­ло­жил, что это - ре­зи­ден­ция тюркских пра­ви­те­лей Ча­ча и города Тар­бенд из арабских ис­точ­ни­ков), Т.М. Мир­гия­зо­вым и В.И. Спри­шев­ским в 1942 и 1951 годах. В 1954 году ар­хео­логические на­блю­де­ния Ю.Ф. Бу­ря­ко­ва над зем­ля­ны­ми ра­бо­та­ми; ре­гу­ляр­ные рас­коп­ки в 1957-1959 годах (О.В. Обель­чен­ко), в 1968-1972 годах (Д.Г. Зиль­пер), с начала XXI века (М.И. Фи­ла­но­вич). Су­дя по кар­там XIX века, Минг-Урюк имел пло­щадь около 35 га, вклю­чал ци­та­дель (арк), ук­ре­п­лён­ный шах­ри­стан под­пря­мо­уголь­ной фор­мы и не­ук­ре­п­лён­ный при­го­род. Ны­не поч­ти пол­но­стью унич­то­жен совр.еменнойза­строй­кой, со­хра­нил­ся уча­сток 42: 30 м (высота до 15 м) в юго-восточной час­ти ар­ка и при­мы­каю­щий не­боль­шой уча­сток шах­ри­ста­на.

В пер­вые ве­ка н. э. - по­се­ле­ние ка­ун­чин­ской куль­ту­ры на не­боль­шом воз­вы­шен­ном уча­ст­ке. В IV-V веках здесь стро­ится поч­ти квад­рат­ное 2-этаж­ное зда­ние 14×15 м, с по­лу­оваль­ны­ми не­сим­мет­рич­ны­ми баш­ня­ми по уг­лам; внут­ри рас­ко­па­ны 3 ко­ри­до­ро­об­раз­ных свод­ча­тых по­ме­ще­ния, ко­то­рые со­об­ща­лись ме­ж­ду со­бой и с баш­ня­ми ароч­ны­ми про­хо­да­ми. По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, Минг-Урюк это­го времени - сель­ский за­мок. Спус­тя не­ко­то­рое вре­мя по­ме­ще­ния бы­ли за­бу­то­ва­ны, и на об­ра­зо­вав­шем­ся сти­ло­ба­те по­строе­но но­вое со­ору­же­ние. По его пе­ри­мет­ру про­хо­ди­ли об­вод­ные ко­ри­до­ры, а внут­ри рас­пола­га­лись жи­лые и па­рад­ные по­ме­ще­ния, в том числе зал (его де­ревянное пе­ре­кры­тие опи­ра­лось на 4 де­ревянных ко­лон­ны) с под­ко­во­об­раз­ным гли­но­бит­ным воз­вы­ше­ни­ем-су­фой (на её по­верх­но­сти за­фик­си­ро­ван слой чис­то­го пе­п­ла), вдоль стен так­же на­хо­ди­лись гли­но­бит­ные су­фы, а на­про­тив цен­траль­ной су­фы, у восточной сте­ны, - вы­ступ-«сце­на». По­доб­ная пла­ни­ров­ка ха­рак­тер­на для па­рад­ных за­лов ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья в Средней Азии, «сце­на» трак­ту­ет­ся как трон­ное ме­сто. Не ис­клю­че­но, что на центральном су­фе по­ме­щал­ся ал­тарь ог­ня. Сте­ны ря­да по­ме­ще­ний бы­ли ук­ра­ше­ны фре­ска­ми, в их чис­ле - бор­дюр из «жем­чу­жин», вы­пол­нен­ный чёр­ной и бе­лой крас­кой, а над ним сво­бод­но из­ги­баю­щие­ся крас­ные рас­тительные по­бе­ги, пе­ре­хва­чен­ные лен­той. Сре­ди на­хо­док в основном ке­ра­ми­ка, в том числе круж­ки со сти­ли­зо­ван­ны­ми зоо­морф­ны­ми руч­ка­ми (не­ко­то­рые по фор­ме на­по­ми­на­ют ба­ра­на, го­ло­ва ко­то­ро­го об­ра­ще­на к устью со­су­да) и крас­ным ан­го­бом, пря­мо­уголь­ные в пла­не мас­сив­ные гли­ня­ные под­став­ки, верх­ние кон­цы ко­то­рых оформ­ле­ны в ви­де го­ло­вы ба­ра­нов. Этот ком­плекс да­ти­ру­ет­ся в пре­де­лах VI - начала VIII веков и боль­шин­ст­вом ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ет­ся двор­цом пра­ви­те­лей Ча­ча. Го­род по­гиб в середине VIII века в ре­зуль­та­те по­жа­ра, свя­зан­но­го с арабским за­вое­ва­ни­ем Средней Азии. Жизнь воз­ро­ж­да­ет­ся здесь лишь в начале XI века, но нет ос­но­ва­ний счи­тать, что это по­се­ле­ние бы­ло го­ро­дом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)