МИНЁРЫ ГВАРДЕЙСКИЕ

МИНЁРЫ ГВАРДЕЙСКИЕ - гвар­дей­ские фор­ми­ро­ва­ния ин­же­нер­ных войск РККА, соз­да­вав­шие­ся в Великую Отечественную вой­ну для на­ру­ше­ния ком­му­ни­ка­ций в ты­лу про­тив­ни­ка и унич­то­же­ния его во­енных объ­ек­тов.

Не­боль­шие груп­пы са­пё­ров из со­ста­ва час­тей инженерных войск вы­пол­ня­ли эти за­да­чи с на­ча­ла вой­ны и к 1-й половине 1942 года ус­пеш­но дей­ст­во­ва­ли в по­ло­сах всех фрон­тов. При­ка­зом НКО СССР от 17.08.1942 года за счёт инженерных час­тей фрон­тов для ми­ни­ро­ва­ния и раз­ру­ше­ния ком­му­ни­ка­ций про­тив­ни­ка сфор­ми­ро­ва­ны 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17-й отдельные гвардейские ба­таль­о­ны ми­нё­ров (по од­но­му на ка­ж­дый из дей­ст­вую­щих фрон­тов), а 37-я са­пёр­ная бри­га­да Западного фрон­та ре­ор­га­ни­зо­ва­на в 1-ю отдельную гвардейскую бри­га­ду ми­нё­ров Ре­зер­ва Глав­но­го ко­ман­до­ва­ния (РГК). Впо­след­ст­вии 7-й отдельный гвардейский ба­таль­он ми­нё­ров был пе­ре­име­но­ван в 18-й отдельный гвардейский ба­таль­он ми­нё­ров, сфор­ми­ро­ва­ны 7-й и 16-й отдельные гвардейские ба­таль­о­ны ми­нё­ров (2-го фор­ми­ро­ва­ния), а так­же 19-й отдельный гвардейский ба­таль­он ми­нё­ров. Ба­таль­он минёров гвардейских (около 400 челвек) со­сто­ял из 3 рот и имел по взво­ду ра­дио­свя­зи в управ­ле­нии ба­таль­о­на и ка­ж­дой ро­те. Бри­га­да минёров гвардейских со­стоя­ла из 5 ба­таль­о­нов (1, 2, 3, 4 и 5-й отдельные гвардейские ба­таль­о­ны ми­нё­ров), ко­то­рые вы­пол­ня­ли бое­вые за­да­чи на Вол­хов­ском, Северо-Западном и Западном фрон­тах. Час­ти минёров гвардейских ком­плек­то­ва­лись фи­зи­че­ски вы­нос­ли­вы­ми, стой­ки­ми вои­на­ми, спорт­сме­на­ми, охот­ни­ка­ми. За ли­нию фрон­та их за­бра­сы­ва­ли, как пра­ви­ло, не­боль­ши­ми груп­па­ми, что по­зво­ля­ло минёрам гвардейским скрыт­но вес­ти раз­ве­ды­ва­тель­но-ди­вер­си­он­ную дея­тель­ность в ты­лу про­тив­ни­ка на боль­шом про­стран­ст­ве. По­став­лен­ные за­да­чи они обыч­но вы­пол­ня­ли во взаи­мо­дей­ст­вии с пар­ти­за­на­ми. Минёры гвардейские обу­ча­ли пар­ти­зан так­ти­ке дей­ст­вий на ком­му­ни­ка­ци­ях про­тив­ни­ка, спо­со­бам под­ры­ва различных объ­ек­тов, снаб­жа­ли мин­но-взрыв­ны­ми сред­ст­ва­ми и другим. В свою оче­редь пар­ти­за­ны пе­ре­да­ва­ли им раз­вед­дан­ные, ука­зы­ва­ли наи­бо­лее безо­пас­ные пу­ти под­хо­да к объ­ек­там, при­кры­ва­ли от пре­сле­до­ва­ния, ока­зы­ва­ли другую по­мощь. Специальная под­го­тов­ка и при­ме­не­ние со­вер­шен­ной для сво­его вре­ме­ни мин­но-взрыв­ной тех­ни­ки обес­пе­чи­ва­ли вы­со­кую эф­фек­тив­ность дей­ст­вий минёров гвардейских. Все­го в 1943-1944 годах ми­нё­ры пус­ти­ли под от­кос 576 железно-дорожных эше­ло­нов и 5 бро­не­по­ез­дов, по­дор­ва­ли около 300 тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, раз­ру­ши­ли свыше 300 железно-дорожных и ав­то­мо­биль­ных мос­тов, унич­то­жи­ли де­сят­ки ты­сяч сол­дат и офи­це­ров про­тив­ни­ка. Ди­рек­ти­вой ГШ Крас­ной Ар­мии от 24.07.1943 года 1-я отдельная гвардейская бри­га­да ми­нё­ров РГК пе­ре­фор­ми­ро­ва­на в 1-ю гвардейскую штур­мо­вую ин­же­нер­но-са­пёр­ную бри­га­ду РГК. По ме­ре ос­во­бо­ж­де­ния тер­ри­то­рии СССР от про­тив­ни­ка все ба­таль­о­ны минёров гвардейских в мае - декабре 1944 года пе­ре­фор­ми­ро­ва­ны в ба­таль­о­ны другой спе­циа­ли­за­ции, кро­ме 9-го отдельного гвардейского ба­таль­о­на ми­нё­ров, дей­ст­во­вав­ше­го до кон­ца вой­ны. За об­раз­цо­вое вы­пол­не­ние бое­вых за­да­ний ко­ман­до­ва­ния и про­яв­лен­ные при этом доб­лесть и му­же­ст­во 7-й отдельный гвардейский ба­таль­он ми­нё­ров на­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (22.03.1944 года), а 6-й отдельный гвардейский ба­таль­он ми­нё­ров - ор­де­ном Крас­ной Звез­ды (31.10.1944 года), кро­ме то­го, 7-му отдельному гвардейскому ба­таль­о­ну ми­нё­ров за от­ли­чие при ос­во­бо­ж­де­нии города Крас­ное Се­ло (Ле­нинградская область) при­свое­но на­име­но­ва­ние Крас­но­сель­ско­го. Все­го в го­ды вой­ны 8 вои­нов из со­ста­ва час­тей минёров гвардейских удо­стое­ны зва­ния Ге­роя Советского Сою­за, 5 ста­ли пол­ны­ми ка­ва­ле­ра­ми ор­де­на Сла­вы, а ты­ся­чи на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)