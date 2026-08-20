МИНДОВГ

МИНДОВГ - ли­товский князь, пер­вый пра­ви­тель Ли­товского гос-ва, пер­вый и един­ст­вен­ный ко­роль Лит­вы (с 1253 года).

Впер­вые упо­мя­нут в Га­лиц­ко-Во­лын­ской ле­то­пи­си в 1219 году, ко­гда вме­сте с 20 другими ли­товскими князь­я­ми за­клю­чил мир­ный до­го­вор с га­лиц­ко-во­лын­ски­ми князь­я­ми. В этом до­го­во­ре Миндовг вме­сте со стар­шим бра­том Довс­прун­ком на­зван в чис­ле 5 «стар­ших» кня­зей. Дос­то­вер­ные све­де­ния об от­це Миндовга от­сут­ст­ву­ют: имя Рын­гольт, при­пи­сан­ное ему в ле­то­пи­сях бе­ло­рус­ско-ли­тов­ских XVI века , пред­став­ля­ет со­бой ге­неа­ло­гическую фик­цию позд­ней­ших ав­то­ров. Ли­вон­ская риф­мо­ван­ная хро­ни­ка (смотрите в статье Ли­вон­ские хро­ни­ки) на­зы­ва­ет от­ца Миндовга «ве­ли­ким ко­ро­лём»; это по­зво­ля­ет пред­по­ло­жить, что он был од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных ли­товских кня­зей начала XIII века. Впо­след­ст­вии имя Миндовг по­яв­ля­ет­ся в ис­точ­ни­ках лишь в 1238 году, ко­гда упо­ми­на­ет­ся «Лит­ва Мин­до­га» (так на­зва­на дру­жи­на Миндовга, ко­то­рая уча­ст­во­ва­ла в по­хо­де га­лиц­ко­го князя Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча про­тив ма­зо­вец­ко­го князя Кон­ра­да).

С середины - 2-й половины 1240-х годов Миндовг еди­но­лич­но пра­вил в Лит­ве, в осо­бен­но­сти по­сле то­го, как из­гнал из сво­их зе­мель пле­мян­ни­ков (ско­рее все­го, сы­но­вей Довс­прун­ка) Тов­ти­ви­ла и Еди­ви­да. Около 1246 года Ли­вон­ская риф­мо­ван­ная хро­ни­ка име­ну­ет Миндовга «выс­шим ко­ро­лём». Государство Миндовга не име­ло по­сто­ян­ной сто­ли­цы, пра­ви­тель со сво­ей дру­жи­ной пе­ре­ме­щал­ся по дво­рам и зам­кам, ут­вер­ждал свою власть и со­би­рал дань. Ис­то­ри­ки ги­по­те­ти­че­ски ре­кон­ст­руи­ро­ва­ли до­мен Миндовга, ко­то­рый рас­по­ла­гал­ся в Восточной Лит­ве. Миндовг ра­но ут­вер­дил­ся на зем­лях Чёр­ной Ру­си (центр - город Но­во­гру­док); в По­лоц­ке пра­вил пле­мян­ник Миндовга князь Тов­ти­вил, при­зна­вав­ший его власть, что по­ло­жи­ло на­ча­ло ли­товской экс­пан­сии на русские зем­ли.

В 1249 году про­тив Миндовга об­ра­зо­ва­на коа­ли­ция, в ко­то­рую вхо­ди­ли Тов­ти­вил и Еди­вид, князь Да­ни­ил Ро­ма­но­вич, же­май­тий­ский князь Ви­кинт и епископ Риж­ский Ни­ко­лай. Это су­ще­ст­вен­ным об­ра­зом из­ме­ни­ло по­ли­тическую си­туа­цию в ре­гио­не, где уси­ли­ва­лась роль Ли­во­нии. Миндовг ус­та­но­вил от­но­ше­ния с ма­ги­ст­ром Ли­вон­ско­го ор­де­на Ан­д­реа­сом фон Штир­лан­дом, бла­го­да­ря че­му при­об­рёл не толь­ко важ­но­го по­ли­тического со­юз­ни­ка, но и но­вые воз­мож­но­сти на ме­ж­ду­народной аре­не. При по­сред­ни­че­ст­ве ма­ги­ст­ра и в со­про­во­ж­де­нии его по­слов Пар­бус, по­сол Миндовга, при­был к па­пе Рим­ско­му Ин­но­кен­тию IV. Се­рия из 6 пап­ских булл, из­дан­ных в 1251 году и по­свя­щён­ных Миндовгу, сви­де­тель­ство­ва­ла о вни­ма­нии Римской ку­рии к но­во­му по­ли­тическому об­ра­зо­ва­нию (в кон­тек­сте борь­бы па­пы и им­пе­ра­то­ра за влия­ние в западно-хри­сти­ан­ском ми­ре, ин­те­ре­сов Свя­то­го пре­сто­ла в Восточной Ев­ро­пе, дис­кус­сий о сбли­же­нии ка­то­лической и пра­во­слав­ной церк­вей). Бул­лой от 17.07.1251 года па­па при­нял Миндовга и его го­су­дар­ст­во в лен святого Пет­ра, та­ким об­ра­зом пре­дос­та­вив ему ис­клю­чительный ста­тус феодальной опе­ки. Кон­крет­ным про­яв­ле­ни­ем этой опе­ки ста­ла под­держ­ка кре­ще­ния Лит­вы и ко­ро­на­ции Миндовга. Епи­ско­пам Эзель­ско­му и Кур­лянд­ско­му бы­ло по­ру­че­но при­ни­мать уча­стие в кре­ще­нии стра­ны, а епископу Кульм­ско­му (Хелм­ско­му) Ген­ри­ху - ко­ро­но­вать Миндовга. Ис­клю­че­ние из этой ак­ции главного ие­рар­ха ка­то­лической церк­ви в ре­гио­не, епископа Риж­ско­го, яви­лось важ­ным ша­гом на пу­ти к ук­ре­п­ле­нию по­ли­тического влия­ния Миндовга. В 1251 году вме­сте с бли­жай­шим ок­ру­же­ни­ем при­нял ка­то­лическое кре­ще­ние. В ию­ле 1253 года (ско­рее все­го, 6 ию­ля) Миндовг ко­ро­но­ван епископом Кульм­ским Ген­ри­хом. В 1254 году па­па Рим­ский на­зна­чил епископом Ли­тов­ским тес­но свя­зан­но­го с Миндовгом бывшего свя­щен­ни­ка Ли­вон­ско­го ор­де­на Хри­стиа­на, ко­то­рый под­чи­нял­ся не­по­сред­ст­вен­но па­пе Рим­ско­му. В 1255 году па­па Алек­сандр IV специальным до­ку­мен­том раз­ре­шил ко­ро­но­вать сы­на Миндовга (имя не ука­за­но), что ук­ре­п­ля­ло ста­тус Лит­вы как ко­ро­лев­ст­ва. Кре­ще­ние и ко­ро­на­ция позволили Миндовгу ут­вер­дить­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного пра­ви­те­ля сре­ди хри­сти­ан­ских ко­ро­лей Ев­ро­пы, а так­же вы­де­лить­ся из чис­ла других кня­зей, пре­тен­до­вав­ших на власть внут­ри стра­ны. Миндовгу уда­лось кон­со­ли­ди­ро­вать по­ли­тическую эли­ту стра­ны, при­знав­шие его вер­хов­ную власть преж­ние кня­зья ста­ли его вель­мо­жа­ми.

За по­сред­ни­че­ст­во при при­ня­тии кре­ще­ния и по­лу­че­нии ко­ро­ны Миндовга воз­на­гра­дил Ли­вон­ский ор­ден, по­жа­ло­вав ему пра­ва (в ча­ст­но­сти, по­лу­чать лен­ные вла­де­ния от ли­товских вель­мож) и зем­ли, рас­по­ло­жен­ные ме­ж­ду Лит­вой и Ор­де­ном. Хо­тя часть до­ку­мен­тов Миндовга о по­жа­ло­ва­ни­ях Ор­де­ну в современной ис­то­рио­гра­фии счи­та­ет­ся фаль­си­фи­ка­том, ау­тен­тич­ность не­сколь­ких из них не вы­зы­ва­ет со­мне­ний (в ори­ги­на­ле со­хра­нил­ся до­ку­мент 1255 года о по­жа­ло­ва­нии Се­ло­нии, од­на­ко при­ве­шен­ная к не­му пе­чать яв­ля­ет­ся фаль­си­фи­ка­том XIV века). Зем­ли ят­вя­гов и Же­май­тии Миндовг по­жа­ло­вал Ор­де­ну с ус­ло­вием, что тот бу­дет под­дер­жи­вать его про­тив всех вра­гов ве­ры, что оз­на­ча­ло по­ли­тический со­юз Лит­вы и Ор­де­на, на­прав­лен­ный про­тив со­сед­них русских зе­мель и мон­го­ло-та­тар. В 1253 году Миндовг да­ро­вал тор­го­вую при­ви­ле­гию жи­те­лям Ри­ги и всем немецким куп­цам. Около 1255 года Миндовг при­ми­рил­ся с князем Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем и пе­ре­дал в управ­ле­ние его сы­ну Ро­ма­ну Да­ни­ло­ви­чу, как сво­ему вас­са­лу, Но­во­гру­док, а за дру­го­го сы­на, Швар­на, вы­дал за­муж свою дочь. Зи­мой 1258-1259 годов Лит­ва под­вер­глась на­па­де­нию вой­ска монгольского вое­на­чаль­ни­ка Бу­рун­дая (в со­ста­ве ко­то­ро­го бы­ли так­же си­лы вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­ча). Миндовгу уда­лось из­бе­жать не­по­средственного во­енного столк­но­ве­ния, од­на­ко это на­па­де­ние вре­мен­но при­ос­та­но­ви­ло ли­товскую экс­пан­сию на русские зем­ли.

Около1260 года Миндовг во­зоб­но­вил вой­ну с Ли­вон­ским ор­де­ном , под­дер­жав же­май­тов (не ис­клю­че­но, что к та­ко­му ша­гу его под­толк­нул раз­гром ор­ден­ско­го вой­ска же­май­та­ми в бит­ве у озера Дур­бе 13.07.1260 года). Этот шаг Миндовга в ор­ден­ских хро­ни­ках счи­та­ет­ся ве­ро­от­ступ­ни­че­ст­вом, од­на­ко до­сто­вер­ные дан­ные о его ре­лигиозных убеж­дени­ях от­сут­ст­ву­ют (ут­вер­жде­ния русских ле­то­пи­сей о пе­ре­хо­де Миндовга в язы­че­ст­во так­же тен­ден­ци­оз­ны). В это вре­мя Миндовг за­клю­чил со­юз с великим князем вла­ди­мир­ским Алек­сан­дром Яро­сла­ви­чем Нев­ским. В 1263 году убит вме­сте с сы­новь­я­ми Рук­ли­сом и Ру­пей­ки­сом в ре­зуль­та­те за­го­во­ра сво­их род­ст­вен­ни­ков - кня­зей Трой­на­та (Тре­ня­ты; пле­мян­ник Миндовга) и Дов­мон­та (муж се­ст­ры 2-й же­ны Миндовга), ­после че­го в Лит­ве рез­ко уси­ли­лись по­зи­ции язы­че­ст­ва и на­ча­лась меж­до­усо­би­ца. Не­смот­ря на по­ли­тические по­тря­се­ния, про­изо­шед­шие по­сле смер­ти Миндовга, со­здан­ная им по­ли­тическая сис­те­ма ста­ла ос­но­вой даль­ней­ше­го су­ще­ст­во­ва­ния Ли­товского го­су­дар­ст­ва.

Ис­точники:

Ма­ту­зо­ва В.И., На­за­ро­ва Е.Л. Кре­сто­нос­цы и Русь. Ко­нец XII в. - 1270 г.: Тек­сты. Пе­ре­вод. Ком­мен­та­рий. М., 2002;

Мiн­даў, ка­роль Лiтовii, у да­ку­мэн­тах i сьвед­чань­нях-Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis. Мiнск, 2005;

Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių. Vilni­us, 2005.