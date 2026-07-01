МИНДОН МИН

МИНДОН МИН - ко­роль Мьян­мы (Бир­мы), из ди­на­стии Кон­ба­ун .

При под­держ­ке млад­ше­го бра­та - прин­ца Ка Нау­на сверг свод­но­го бра­та - ко­ро­ля Па­ган Ми­на (пра­вил с 1846 года), не су­мев­ше­го ор­га­ни­зо­вать долж­ный от­пор британской ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии в Бир­ме (смотрите Анг­ло-бир­ман­ские вой­ны), и в 1853 году взо­шёл на пре­стол. В феврале 1853 года со­гла­сил­ся под­пи­сать с Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей мир­ный до­го­вор при ус­ло­вии воз­вра­ще­ния ею под власть ди­на­стии Кон­ба­ун об­лас­ти Пе­гу, ан­нек­си­ро­ван­ной в 1852 году. Од­на­ко анг­ли­ча­не пре­рва­ли пе­ре­го­во­ры и ок­ку­пи­ро­ва­ли юг стра­ны (Ниж­нюю Бир­му). Под вла­стью Миндон Мина ос­та­лась лишь Верх­няя Бир­ма. В 1857 году Миндон Мин пе­ре­нёс сто­ли­цу из Ама­ра­пу­ры в Ман­да­лай. В 1850-1860-х годах при под­держ­ке Ка Нау­на про­вёл административную, на­ло­го­вую и су­деб­ную ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на уси­ле­ние цен­тра­ли­за­ции го­су­дар­ст­ва, ог­ра­ни­че­ние вла­сти гу­бер­на­то­ров на мес­тах, ос­лаб­ле­ние по­зи­ций круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. Пы­тал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать но­вым ко­ло­ни­аль­ным за­хва­там Ве­ли­ко­бри­та­нии в Бир­ме пу­тём за­клю­че­ния ря­да вы­год­ных для анг­ли­чан со­гла­ше­ний . В 1867 году под­пи­сал тор­го­вый до­го­вор с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, по ко­то­ро­му умень­ши­лись та­мо­жен­ные по­шли­ны на вво­зи­мые в Бир­му британские то­ва­ры. В начале 1870-х годов ока­зал со­дей­ст­вие анг­ли­ча­нам в про­ник­но­ве­нии на рын­ки западных рай­онов Ки­тая. В пе­ри­од прав­ле­ния Миндон Мина бирманские ди­пло­ма­тические мис­сии по­се­ти­ли многие ев­ропейские стра­ны, пред­при­ня­ты по­пыт­ки ус­та­но­вить кон­так­ты с Рос­си­ей и США. В 1868-1871 годах Миндон Мин про­вёл в Ман­да­лае 5-й буд­дий­ский со­бор, во вре­мя ко­то­ро­го на 729 мра­мор­ных пли­тах был вы­се­чен па­лий­ский буд­дий­ский ка­нон (смотрите Ти­пи­та­ка).