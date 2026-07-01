МИНДОН МИН
МИНДОН МИН - король Мьянмы (Бирмы), из династии Конбаун.
При поддержке младшего брата - принца Ка Науна сверг сводного брата - короля Паган Мина (правил с 1846 года), не сумевшего организовать должный отпор британской колониальной экспансии в Бирме (смотрите Англо-бирманские войны), и в 1853 году взошёл на престол. В феврале 1853 года согласился подписать с Британской Ост-Индской компанией мирный договор при условии возвращения ею под власть династии Конбаун области Пегу, аннексированной в 1852 году. Однако англичане прервали переговоры и оккупировали юг страны (Нижнюю Бирму). Под властью Миндон Мина осталась лишь Верхняя Бирма. В 1857 году Миндон Мин перенёс столицу из Амарапуры в Мандалай. В 1850-1860-х годах при поддержке Ка Науна провёл административную, налоговую и судебную реформы, направленные на усиление централизации государства, ограничение власти губернаторов на местах, ослабление позиций крупных землевладельцев. Пытался противодействовать новым колониальным захватам Великобритании в Бирме путём заключения ряда выгодных для англичан соглашений. В 1867 году подписал торговый договор с Великобританией, по которому уменьшились таможенные пошлины на ввозимые в Бирму британские товары. В начале 1870-х годов оказал содействие англичанам в проникновении на рынки западных районов Китая. В период правления Миндон Мина бирманские дипломатические миссии посетили многие европейские страны, предприняты попытки установить контакты с Россией и США. В 1868-1871 годах Миндон Мин провёл в Мандалае 5-й буддийский собор, во время которого на 729 мраморных плитах был высечен палийский буддийский канон (смотрите Типитака).