МИНЦЛОВ СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
МИНЦЛОВ СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ - российский библиофил, библиограф, писатель.
Дворянин. Сын публициста и юриста Р.Р. Минцлова (1845-1904 годы). Окончил Александровское военное училище в Москве (1890 год) и Нижегородский археологический институт (1895 год). В 1890-1892 годах на военной службе, затем на таможенной службе на Кавказе, в Бессарабии и на российско-германской границе. В 1895-1900 годах жил в Одессе, в 1900-1910 годах - в Санкт-Петербурге, где занимался литературной и публицистической деятельностью. Земский начальник Богоявленского округа Уфимской губернии (1910-1911 годы). Чиновник по особым поручениям при губернаторе Новгородской губернии (1911-1912 годы). Занимал ряд должностей в Полтавской губернии (1912-1913 годы). С 1913 года чиновник особых поручений при Главном управлении землеустройства и земледелия, в 1914 году изучал природные ресурсы, полезные ископаемые, проводил этнографические и археологические изыскания в Урянхайском крае, позднее опубликовал воспоминания «Секретное поручение» (1915 год) и очерки «Памятники древности в Урянхайском крае» (1916 год). Землеустроитель Конотопской уездной землеустроительной комиссии (Черниговская губерния; 1914 год). С началом 1-й мировой войны мобилизован на военную службу, с 1916 года офицер штаба Трапезондского укреплённого района на Кавказском фронте, затем исполняющий обязанности начальника Трапезондского ВО и редактор газеты «Трапезондский военный листок».
После Февральская революции 1917 года вышел в отставку, в августе 1917 года переехал в своё имение Кемере в Финляндии, после отделения которой от России в декабре 1917 года оказался в эмиграции. Жил в Великобритании, Португалии, Греции и других странах, затем в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (город Земун, город Нови-Сад, где был директором русской гимназии), в Риге.
В литературе дебютировал как поэт (1897 год). Пробовал себя в драматургии (комедии «Женихи», 1898 год, «Женское дело», 1899 год; исторические драмы «Боярин Кучко», 1901 год, «Первый камень», 1902 год). Литературную известность Минцлову принесли произведения в жанре исторической беллетристики [роман «На заре века» (части 1-2, 1901 год) о событиях Смутного времени; повести «В грозу» (1903 год) об эпохе Петра I, «В лесах Литвы» (1904 год), «На крестах» (1906 год), «Во тьме» (1907 год) - из жизни раскольников], а также приключенческие повести для детей [«Клад» (1900 год), «Беглецы» (1901 год)]. Мистическими настроениями проникнуты сборники рассказов «Неведомое» (1917 год), «Мистические вечера» (1930 год). Среди других произведений: фантастическая повесть «Царь царей» (1906 год), юмористические рассказы (сборник «Свистопуп», 1929 год).
С конца 1890-х годов Минцлов занимался археологическими и краеведческими исследованиями, предпринимал археографические экспедиции по России, собирал редкие книги, рукописи, предметы старины. Путешествия Минцлова в поисках уцелевших дворянских родовых библиотек отражены в сатирической повести «За мёртвыми душами» (1921 год). Сформировал одно из крупнейших частных книжных собраний в России (включало, по разным данным, от 6 тысяч до 10 тысяч томов), основу которого составили рукописи и книги по генеалогии, геральдике, дипломатике, археологии и истории России, инкунабулы, дневники, письма, воспоминания. Особая ценность библиотеки Минцлова - коллекция нелегальных и запрещённых цензурой русских книг. Минцлов выпустил каталоги своего собрания («Опись книгохранилища С.Р. Минцлова», 1905 год; «Книгохранилище С.Р. Минцлова», 1913 год). На основе библиотеки Минцлов создал библиографические труды: указатель «Редчайшие книги, напечатанные в России на русском языке» (1904 год), отражающий 250 названий запрещённых и уничтоженных цензурой русских изданий конца XIX - начала XX веков; «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке» (выпуски 1-5, 1911-1912 годы; репринтное издание: Лейпциг, 1976 год) - первая капитальная библиография русской мемуарной и эпистолярной литературы с XVIII века до 1907 года, включающая около 5 тысяч наименований книг, журнальных и газетных статей. Составил также библиографический указатель, посвящённый книжным и архивным собраниям, разорённым и уничтоженным во время 1-й мировой и гражданской войн и революций 1917 года в России, - «Синодик. Библиотеки, архивы и художественные коллекции, погибшие в России во время войны и революции» (в сборнике «Временник Общества друзей русской книги», Париж, 1925 год, выпуск 1). Минцлов продал своё книжное собрание в 1925 году германской антикварной фирме, часть рассеяна по различным собраниям (Прусское государственное книгохранилище и др.).
Минцлов - автор дневников и воспоминаний, представляющих историческую ценность: «Дебри жизни. Дневник. 1910-1915 годы. Урал. Новгород. Малороссия» (1915 год), «Как шла жизнь. Дневник земского начальника» (1917 год), «Далёкие дни. Воспоминания. 1870-1890 годы» (1925 год), «Трапезондская эпопея. Дневник. Киев. Трапезонд. Финляндия» (1925 год), «У камелька. Моя молодость» (1930 год), «Петербург в 1903-1910 годах» (1931 год) и др.
Сочинение:
Собр. соч. СПб., 1910. Т. 1;
Очерки Приуралья. Восточная часть Стерлитамакского уезда. Уфа, 1910;
Статистический очерк Трапезондского округа. Трапезунд, 1916;
Исторические драмы. Трапезунд, 1917;
Сны земли: Роман. Берлин, [1925];
Закат: Роман. Берлин, [1926];
Мерцанье дали: Роман. Рига, 1930.