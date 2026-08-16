МИНЦЛОВ СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

МИНЦЛОВ СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ - российский биб­лио­фил, биб­лио­граф, пи­са­тель.

Дво­ря­нин. Сын пуб­ли­ци­ста и юри­ста Р.Р. Минц­ло­ва (1845-1904 годы). Окон­чил Алек­сан­д­ров­ское во­енное училище в Мо­ск­ве (1890 год) и Ни­же­го­род­ский ар­хео­ло­гический институт (1895 год). В 1890-1892 годах на во­енной служ­бе, за­тем на та­мо­жен­ной служ­бе на Кав­ка­зе, в Бес­са­ра­бии и на российско-германской гра­ни­це. В 1895-1900 годах жил в Одес­се, в 1900-1910 годах - в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где за­ни­мал­ся литературной и пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью. Зем­ский на­чаль­ник Бо­го­яв­лен­ско­го округа Уфим­ской губернии (1910-1911 годы). Чи­нов­ник по осо­бым по­ру­че­ни­ям при гу­бер­на­то­ре Нов­го­род­ской губернии (1911-1912 годы). За­ни­мал ряд долж­но­стей в Пол­тав­ской губернии (1912-1913 годы). С 1913 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при Главном управ­ле­нии зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия, в 1914 году изу­чал при­род­ные ре­сур­сы, по­лез­ные ис­ко­пае­мые, про­во­дил эт­но­гра­фические и ар­хео­ло­гические изы­ска­ния в Урян­хай­ском крае, позд­нее опуб­ли­ко­вал вос­по­ми­на­ния «Се­к­рет­ное по­ру­че­ние» (1915 год) и очер­ки «Па­мят­ни­ки древ­но­сти в Урян­хай­ском крае» (1916 год). Зем­ле­уст­рои­тель Ко­но­топ­ской уезд­ной зем­ле­уст­ро­ительной ко­мис­сии (Чер­ни­гов­ская губерния; 1914 год). С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны мо­би­ли­зо­ван на во­енную служ­бу, с 1916 года офи­цер шта­ба Тра­пе­зонд­ско­го ук­ре­п­лён­но­го района на Кавказском фрон­те, за­тем исполняющий обязанности начальника Тра­пе­зонд­ско­го ВО и ре­дак­тор газеты «Тра­пе­зонд­ский во­ен­ный лис­ток».

По­сле Февральская ре­во­лю­ции 1917 года вы­шел в от­став­ку, в августе 1917 года пе­ре­ехал в своё име­ние Ке­ме­ре в Фин­лян­дии, по­сле от­де­ле­ния ко­то­рой от Рос­сии в декабре 1917 года ока­зал­ся в эмиг­ра­ции. Жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Пор­ту­га­лии, Гре­ции и других стра­нах, за­тем в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (город Зе­мун, город Но­ви-Сад, где был ди­рек­то­ром рус­ской гим­на­зии), в Ри­ге.

В литературе де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1897 год). Про­бо­вал се­бя в дра­ма­тур­гии (ко­ме­дии «Же­ни­хи», 1898 год, «Жен­ское де­ло», 1899 год; ис­то­рические дра­мы «Боя­рин Куч­ко», 1901 год, «Пер­вый ка­мень», 1902 год). Литературную из­вест­ность Минцлову при­нес­ли про­из­ве­де­ния в жан­ре ис­то­рической бел­лет­ри­сти­ки [ро­ман «На за­ре ве­ка» (части 1-2, 1901 год) о со­бы­ти­ях Смут­но­го вре­ме­ни; по­вес­ти «В гро­зу» (1903 год) об эпо­хе Пет­ра I, «В ле­сах Лит­вы» (1904 год), «На кре­стах» (1906 год), «Во тьме» (1907 год) - из жиз­ни рас­коль­ни­ков], а так­же при­клю­чен­че­ские по­вес­ти для де­тей [«Клад» (1900 год), «Бег­ле­цы» (1901 год)]. Мис­тическими на­строе­ния­ми про­ник­ну­ты сборники рас­ска­зов «Не­ве­до­мое» (1917 год), «Мис­ти­че­ские ве­че­ра» (1930 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: фан­та­стическая по­весть «Царь ца­рей» (1906 год), юмо­ри­стические рас­ска­зы (сборник «Сви­сто­пуп», 1929 год).

С конца 1890-х годов Минцлов за­ни­мал­ся ар­хеоло­гическими и крае­ведческими ис­сле­до­ва­ния­ми, пред­при­ни­мал ар­хео­гра­фические экс­пе­ди­ции по Рос­сии, со­би­рал ред­кие кни­ги, ру­ко­пи­си, пред­ме­ты ста­ри­ны. Пу­те­ше­ст­вия Минцлова в по­ис­ках уце­лев­ших дво­рян­ских ро­до­вых биб­лио­тек от­ра­же­ны в са­ти­рической по­вес­ти «За мёрт­вы­ми ду­ша­ми» (1921 год). Сфор­ми­ро­вал од­но из круп­ней­ших ча­ст­ных книж­ных со­б­ра­ний в Рос­сии (вклю­ча­ло, по раз­ным дан­ным, от 6 тысяч до 10 тысяч то­мов), ос­но­ву ко­то­ро­го со­ста­ви­ли ру­ко­пи­си и кни­ги по ге­неа­логии, ге­раль­ди­ке, ди­пло­ма­ти­ке, ар­хео­ло­гии и ис­то­рии Рос­сии, ин­ку­на­бу­лы, днев­ники, пись­ма, вос­по­ми­на­ния. Осо­бая цен­ность биб­лио­те­ки Минцлова - кол­лек­ция не­ле­галь­ных и за­пре­щён­ных цен­зу­рой русских книг. Минцлов вы­пус­тил ка­та­ло­ги сво­его со­б­ра­ния («Опись кни­го­хра­ни­ли­ща С.Р. Минц­ло­ва», 1905 год; «Кни­го­хра­ни­ли­ще С.Р. Минц­ло­ва», 1913 год). На ос­но­ве биб­лио­те­ки Минцлов соз­дал биб­лио­гра­фические тру­ды: ука­за­тель «Ред­чай­шие кни­ги, на­пе­ча­тан­ные в Рос­сии на рус­ском язы­ке» (1904 год), от­ра­жаю­щий 250 на­зва­ний за­пре­щён­ных и унич­то­жен­ных цен­зу­рой русских из­да­ний конца XIX - начала XX веков; «Об­зор за­пи­сок, днев­ни­ков, вос­по­ми­на­ний, пи­сем и пу­те­ше­ст­вий, от­но­ся­щих­ся к ис­то­рии Рос­сии и на­пе­ча­тан­ных на рус­ском язы­ке» (выпуски 1-5, 1911-1912 годы; ре­принт­ное издание: Лейп­циг, 1976 год) - пер­вая ка­пи­таль­ная биб­лио­гра­фия русской ме­му­ар­ной и эпи­сто­ляр­ной литературы с XVIII века до 1907 года, вклю­чаю­щая около 5 тысяч на­име­но­ва­ний книг, жур­наль­ных и га­зет­ных ста­тей. Со­ста­вил так­же биб­лио­гра­фический ука­за­тель, по­свя­щён­ный книж­ным и ар­хив­ным со­б­ра­ни­ям, ра­зо­рён­ным и унич­то­жен­ным во вре­мя 1-й ми­ро­вой и гра­ж­дан­ской войн и ре­во­лю­ций 1917 года в Рос­сии, - «Си­но­дик. Биб­лио­те­ки, ар­хи­вы и ху­до­же­ст­вен­ные кол­лек­ции, по­гиб­шие в Рос­сии во вре­мя вой­ны и ре­во­лю­ции» (в сборнике «Вре­мен­ник Об­ще­ст­ва дру­зей рус­ской кни­ги», Па­риж, 1925 год, выпуск 1). Минцлов про­дал своё книж­ное со­б­ра­ние в 1925 году германской ан­тик­вар­ной фир­ме, часть рас­сея­на по различным со­б­ра­ни­ям (Прус­ское государственное кни­го­хра­ни­ли­ще и др.).

Минцлов - ав­тор днев­ни­ков и вос­по­ми­на­ний, пред­став­ляю­щих ис­то­рическую цен­ность: «Деб­ри жиз­ни. Днев­ник. 1910-1915 годы. Урал. Нов­го­род. Ма­ло­рос­сия» (1915 год), «Как шла жизнь. Днев­ник зем­ско­го на­чаль­ни­ка» (1917 год), «Да­лё­кие дни. Вос­по­ми­на­ния. 1870-1890 годы» (1925 год), «Тра­пе­зонд­ская эпо­пея. Днев­ник. Ки­ев. Тра­пе­зонд. Фин­лян­дия» (1925 год), «У ка­мель­ка. Моя мо­ло­дость» (1930 год), «Пе­тер­бург в 1903-1910 годах» (1931 год) и др.

Сочинение:

Собр. соч. СПб., 1910. Т. 1;

Очер­ки При­ура­лья. Вос­точ­ная часть Стер­ли­та­мак­ско­го уез­да. Уфа, 1910;

Ста­ти­сти­че­ский очерк Тра­пе­зонд­ско­го ок­ру­га. Тра­пе­зунд, 1916;

Ис­то­ри­че­ские дра­мы. Тра­пе­зунд, 1917;

Сны зем­ли: Ро­ман. Бер­лин, [1925];

За­кат: Ро­ман. Бер­лин, [1926];

Мер­ца­нье да­ли: Ро­ман. Ри­га, 1930.