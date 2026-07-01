В закладки
МИНЦ ШЛОМО
МИНЦ ШЛОМО - скрипач и дирижёр.
C 1959 года в Израиле. Как скрипач дебютировал в 1968 году с Израильским филармоническим оркестром. В 1981 году окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке (класс Д. Делей); брал уроки у И. Стерна. В 1989-1993 годах главный дирижёр Израильского камерного оркестра (Тель-Авив), выступал как приглашённый дирижёр в оркестрах Маастрихта, Роттердама, Загреба. Гастролирует во многих странах (в России с 2001 года), в 1973 году впервые играл в Карнеги-холле (Нью-Йорк). Среди многих аудиозаписей - «Времена года» А. Вивальди (совместно с И. Перлманом, П. Цукерманом, И. Стерном), 24 каприса для скрипки соло Н. Паганини.
31