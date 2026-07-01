МИНЦ ШЛОМО

МИНЦ ШЛОМО - скри­пач и ди­ри­жёр.

C 1959 года в Из­раи­ле. Как скри­пач де­бю­ти­ро­вал в 1968 году с Из­ра­иль­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром. В 1981 году окон­чил Джуль­ярд­скую шко­лу в Нью-Йор­ке (класс Д. Де­лей); брал уро­ки у И. Стер­на. В 1989-1993 годах главный ди­ри­жёр Из­ра­иль­ско­го ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра (Тель-Авив), вы­сту­пал как при­гла­шён­ный ди­ри­жёр в ор­ке­ст­рах Маа­ст­рих­та, Рот­терда­ма, За­гре­ба. Га­ст­ро­ли­ру­ет во многих стра­нах (в Рос­сии с 2001 года), в 1973 году впер­вые иг­рал в Кар­не­ги-хол­ле (Нью-Йорк). Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей - «Вре­ме­на го­да» А. Ви­валь­ди (совместно с И. Перл­ма­ном , П. Цу­кер­ма­ном, И. Стер­ном), 24 ка­при­са для скрип­ки со­ло Н. Па­га­ни­ни .