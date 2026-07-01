МИНАТИТЛАН

МИНАТИТЛАН - го­род в Мек­си­ке , штат Ве­рак­рус.

Население 150 тысяч жителей (2010 год), с при­го­ро­да­ми около 330 тысяч жителей. Рас­по­ло­жен в северной час­ти пе­ре­шей­ка Теу­ан­те­пек, в до­ли­не реки Коа­ца­ко­аль­кос. Че­рез Минатитлан про­хо­дит ско­ро­ст­ное фе­де­раль­ное шос­се Ме­хи­ко - Ви­лья-Эр­мо­са (на ок­раи­не го­ро­да - ав­то­мо­биль­ный мост «Ин­хе­нье­ро Ан­то­нио До­ва­ли Хай­ме», 1979-1984 годы, дли­на свыше 1,1 км, высота 99,5 м). Ме­ж­дународный аэ­ро­порт. Ос­но­ван в 1826 году, на­зван в честь ге­роя вой­ны за не­за­ви­си­мость Мек­си­ки Ф.Х. Ми­ны. С начала XX века раз­ви­вал­ся как центр до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки неф­ти. С 1910 года го­род, административный центр од­но­именного му­ни­ци­па­ли­те­та. В 2008 году силь­но по­стра­дал от на­вод­не­ния. Со­бор Святого апостола Пет­ра, зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та (1986 год). Тех­но­ло­гический институт Минатитлана (1972 год). Минатитлан - круп­ный центр неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и неф­те­хи­мической промышленности. Пред­при­ятия ком­па­нии PEMEX: НПЗ «Lázaro Cárdenas» (около 13% объ­ё­ма мексиканской пе­ре­ра­бот­ки неф­ти; ори­ен­ти­ро­ван на обес­пе­че­ние то­п­ли­вом полуострова Юка­тан) и неф­те­хи­мический ком­плекс «Cosoleacaque» (город Ко­со­леа­ка­ке, к за­па­ду от Минатитлана). Про­изводство промышленных и медицинских га­зов, ми­неральных удоб­ре­ний. За­во­ды ком­па­ний «Coca-Cola» и «Pepsi». Зна­чительная часть на­се­ле­ния за­ня­та в сфе­ре ус­луг (роз­нич­ная и оп­то­вая тор­гов­ля, транс­порт и связь, фи­нан­со­вые ус­лу­ги и др.).

В 20 км к се­ве­ру от Минатитлана, в городе Ко­аца­ко­аль­кос, - неф­те­хи­мические комп­лек­сы «Can­grejera», «Morelos» и «Pajaritos». Близ Минатитлана - ар­хео­ло­гическая зо­на Лас-Ло­мас-де-Тла­ко­халь­па.

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