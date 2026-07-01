МИНАТИТЛАН
МИНАТИТЛАН - город в Мексике, штат Веракрус.
Население 150 тысяч жителей (2010 год), с пригородами около 330 тысяч жителей. Расположен в северной части перешейка Теуантепек, в долине реки Коацакоалькос. Через Минатитлан проходит скоростное федеральное шоссе Мехико - Вилья-Эрмоса (на окраине города - автомобильный мост «Инхеньеро Антонио Довали Хайме», 1979-1984 годы, длина свыше 1,1 км, высота 99,5 м). Международный аэропорт. Основан в 1826 году, назван в честь героя войны за независимость Мексики Ф.Х. Мины. С начала XX века развивался как центр добычи и переработки нефти. С 1910 года город, административный центр одноименного муниципалитета. В 2008 году сильно пострадал от наводнения. Собор Святого апостола Петра, здание муниципалитета (1986 год). Технологический институт Минатитлана (1972 год). Минатитлан - крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Предприятия компании PEMEX: НПЗ «Lázaro Cárdenas» (около 13% объёма мексиканской переработки нефти; ориентирован на обеспечение топливом полуострова Юкатан) и нефтехимический комплекс «Cosoleacaque» (город Косолеакаке, к западу от Минатитлана). Производство промышленных и медицинских газов, минеральных удобрений. Заводы компаний «Coca-Cola» и «Pepsi». Значительная часть населения занята в сфере услуг (розничная и оптовая торговля, транспорт и связь, финансовые услуги и др.).
В 20 км к северу от Минатитлана, в городе Коацакоалькос, - нефтехимические комплексы «Cangrejera», «Morelos» и «Pajaritos». Близ Минатитлана - археологическая зона Лас-Ломас-де-Тлакохальпа.