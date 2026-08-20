МИНАРЕТ

МИНАРЕТ - в ис­лам­ской ар­хи­тек­ту­ре баш­ня, с ко­то­рой му­эд­зин со­зы­ва­ет ве­рую­щих к мо­лит­ве.

Минарет - главный внеш­ний при­знак со­бор­ной ме­че­ти, знак при­над­леж­но­сти к ис­ла­му куль­то­во­го зда­ния, ар­хитектурного ан­самб­ля. Му­сульманская тра­ди­ция воз­во­ди­ла идею минарета как мес­та при­зы­ва к мо­лит­ве к опы­ту иу­де­ев и хри­сти­ан, ко­то­рые опо­ве­ща­ли еди­но­вер­цев о вре­ме­ни бо­го­слу­же­ния зву­ка­ми ро­га-шо­фа­ра и уда­ра­ми гон­га ли­бо ко­ло­ко­ла со­от­вет­ст­вен­но. Од­на­ко про­рок Му­хам­мед от­дал пред­поч­те­ние че­ло­ве­че­ско­му го­ло­су: его спод­виж­ник и слу­га Би­ляль при­зы­вал к мо­лит­ве с кры­ши до­ма. На кров­лях ран­них ме­че­тей ино­гда уст­раи­ва­лось по­до­бие ни­ши - миа­за­на (т. н. ме­сто аза­на - го­ло­со­во­го при­зы­ва; позд­нее си­но­ним минарета), к ко­то­ро­му под­ни­ма­лись по при­став­ной или на­руж­ной ле­ст­ни­це; от­сю­да позд­нее раз­вил­ся тип «ле­ст­нич­но­го» Минарета (ран­ний при­мер - ме­четь аль-Ума­ри в Бос­ре в Си­рии, 720-721 годы). Идея вы­со­кой ба­шен­ной по­строй­ки с пло­щад­кой для му­эд­зи­на на­вер­ху пред­по­ло­жи­тель­но бы­ла вос­при­ня­та от фор­мы сиг­наль­но-сто­ро­же­вой баш­ни-ма­на­ры (на ней в слу­чае тре­во­ги за­жи­га­ли огонь) ли­бо от ба­шен сирийских церк­вей [на ко­то­рых би­ли в си­ман­д­рон (греческое Σήμαντρον) - под­вес­ную де­ревянную дос­ку или гонг]. По со­об­ще­ни­ям арабских ис­то­ри­ков, пе­ре­стро­ен­ные Омей­я­да­ми ме­че­ти Ам­ра ибн аль-Аса в Фус­та­те (673 год) и Про­ро­ка в Ме­ди­не (707-709 годы) име­ли по 4 уг­ло­вых ми­на­ре­та.

С начала VIII века, в эпо­ху рас­ши­ре­ния гра­ниц ис­лам­ско­го ми­ра, до­ми­ни­рую­щий в ланд­шаф­те городской за­строй­ки минарет стал сим­во­лом му­сульманского при­сут­ст­вия. Ко­лон­ные ме­че­ти обыч­но строи­лись с од­ной баш­ней, ино­гда от­дель­но стоя­щей. Ха­рак­тер­ной чер­той куль­то­вых зда­ний ай­ван­но­го ти­па ста­ли пар­ные минареты над вход­ным пор­та­лом-пеш­та­ком и/или по сто­ро­нам главного ай­ва­на. От­ли­чи­ем цен­траль­но-ку­поль­ных ме­че­тей турецкого ти­па ста­ли вы­со­кие копь­е­вид­ные минареты на уг­лах зда­ния. На про­тя­же­нии сто­ле­тий сло­жи­лись различные ре­гио­наль­ные фор­мы минаретов в ви­де мно­го­ярус­ной, спи­ра­ле­вид­ной, реб­ри­стой или глад­кой баш­ни из кам­ня, кир­пи­ча и др., с приз­ма­ти­че­ским, круг­лым или гра­нё­ным ство­лом, опоя­сан­ной бал­ко­на­ми, увен­чан­ной ку­поль­ным фо­на­рём, шат­ром или глав­кой-кул­лой, ук­ра­шен­ной фи­гур­ной клад­кой, резь­бой и/или по­ли­хром­ной об­ли­цов­кой.

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