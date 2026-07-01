МИНАХАСЦЫ
МИНАХАСЦЫ - группа сулавесийских народов в Восточной Индонезии.
Группа сулавесийских народов в Восточной Индонезии: тонтембоан, тонсеа, тондано, томбулу, тонсаванг, пасан ратахан, паносакан (беланг), бабонтеху и бантик. Живут на северо-востоке острова Сулавеси (область Минахаса, провинция Северные Сулавеси). Численность 540 тысяч человек (2010 год, оценка). Говорят на минахасских языках сангир-минахасской группы филиппинских языков; письменность на основе латинского алфавита. Распространён также креолизированный вариант малайского языка (манадо малай). Главным образом христиане (протестанты), есть мусульмане-сунниты и приверженцы традиционных верований.
Предки Минахасцев - племена тонтембоан, тонсеа и томбулу, около 670 года заключившие договор о разделении земель (с местом встречи связывают так называемый Камень разделения - Вату Пинаветенган, мегалит с пиктограммами, основную историческую реликвию Минахасцев). Другие группы Минахасцев образованы более поздними переселенцами на север Сулавеси. Воевали с болаанг-монгондоу. Контакты с португальцами с 1511 года; в 1518 году основан португальский форт Амуранг, в 1521 году - торговая фактория в Венанге (современное Манадо). В середине XVI века в Минахасе обосновались испанцы, ко 2-й половине XVII века их вытеснили голландцы. В 1679 году подписан договор между голландцами и Минахасцами. В 1820-1860-е годы в Минахасе распространяется христианство (кальвинизм) и школьное обучение. Минахасцы стали одним из наиболее европеизированных народов Индонезии, активно участвовали в голландском колониальном управлении, служили в голландской армии. В 1957-1961 годах Минахаса стала центром сепаратистского восстания Перместа.
Традиционные занятия - земледелие (кукуруза, овощи, фрукты, рис, кокосовая пальма, пряности), рыболовство, разведение свиней и др. Развиты ткачество (в т. ч. производство набивных шёлковых тканей бентенан), плетение. Деревни рядовой планировки, вытянуты вдоль дорог; почти в каждой есть церковь, больница, школа. Традиционное свайное жилище сохраняется только в глухих районах. Основная пища - рис с кукурузой, сладким картофелем, маниоком, шпинатом (тинутуан, или бубур манадо), свинина; в прошлом ели собак, кошек, крыс. Пищу заправляют острым перцем. Напитки - вино и водка (кап тикус) из сока сахарной пальмы. Общины Минахасцев состоят из больших семей, управляются традиционными лидерами. Сохраняются традиционные свадебные обычаи (омовение невесты, свадебные процессии и др.), а также ритуальные лидеры (валиан). Минахаса - единственная в Восточной Индонезии область с развитой мегалитической культурой. До 1820-х годов практиковались погребения в каменных ящиках (варуга) с рельефными изображениями. Существовала пиктографическая письменность. Была распространена охота за головами. Характерен воинский танец кабасаран (исполнители одеты в костюмы красного цвета). Развит песенный и сказочный фольклор.