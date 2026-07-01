МИНАХАСЦЫ

МИНАХАСЦЫ - груп­па су­ла­ве­сий­ских на­ро­дов в Восточной Ин­до­не­зии.

Груп­па су­ла­ве­сий­ских на­ро­дов в Восточной Ин­до­не­зии : тон­тем­бо­ан, тон­сеа, тон­да­но, том­бу­лу, тон­са­ванг, па­сан ра­та­хан, па­но­са­кан (бе­ланг), ба­бон­те­ху и бан­тик. Жи­вут на се­ве­ро-вос­то­ке острова Су­ла­ве­си (область Ми­на­ха­са, провинция Северные Су­ла­ве­си). Чис­лен­ность 540 тысяч человек (2010 год, оцен­ка). Го­во­рят на ми­на­хас­ских язы­ках сангир-минахас­ской группы фи­лип­пин­ских язы­ков; пись­мен­ность на основе латинского ал­фа­ви­та. Рас­про­стра­нён так­же кре­о­ли­зи­рованный ва­ри­ант ма­лай­ско­го языка (ма­на­до ма­лай). Главным образом хри­стиа­не ( про­тес­тан­ты ), есть му­суль­ма­не-сун­ни­ты и при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний.

Пред­ки Минахасцев - пле­ме­на тон­тем­бо­ан, тон­сеа и том­бу­лу, около 670 года за­клю­чив­шие до­го­вор о раз­де­ле­нии зе­мель (с ме­стом встре­чи свя­зы­ва­ют так называемый Ка­мень раз­де­ле­ния - Ва­ту Пи­на­ве­тен­ган, ме­га­лит с пик­то­грам­ма­ми, основную ис­то­рическую ре­ли­к­вию Минахасцев). Другие груп­пы Минахасцев об­ра­зо­ва­ны бо­лее позд­ни­ми пе­ре­се­лен­ца­ми на се­вер Су­ла­ве­си. Вое­ва­ли с бо­ла­анг-мон­гон­доу. Кон­так­ты с пор­ту­галь­ца­ми с 1511 года; в 1518 году ос­но­ван пор­тугальский форт Аму­ранг, в 1521 году - тор­го­вая фак­то­рия в Ве­нан­ге (современное Ма­на­до ). В середине XVI века в Ми­на­ха­се обос­но­ва­лись ис­пан­цы, ко 2-й половине XVII века их вы­тес­ни­ли гол­ланд­цы. В 1679 году под­пи­сан до­го­вор ме­ж­ду гол­ланд­ца­ми и Минахасцами. В 1820-1860-е годы в Ми­на­ха­се рас­про­стра­ня­ет­ся хри­сти­ан­ст­во (каль­ви­низм) и школь­ное обу­че­ние. Минахасцы ста­ли од­ним из наи­бо­лее ев­ро­пеи­зи­ро­ван­ных на­ро­дов Ин­до­не­зии, ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в голландском ко­ло­ни­аль­ном управ­ле­нии, слу­жи­ли в голландской ар­мии. В 1957-1961 годах Ми­на­ха­са ста­ла цен­тром се­па­ра­тист­ско­го вос­ста­ния Пер­ме­ста.

Тра­диционные за­ня­тия - зем­ле­де­лие (ку­ку­ру­за, ово­щи, фрук­ты, рис, ко­ко­со­вая паль­ма, пря­но­сти), ры­бо­лов­ст­во, раз­ве­де­ние сви­ней и др. Раз­ви­ты тка­че­ст­во (в т. ч. про­изводство на­бив­ных шёл­ко­вых тка­ней бен­те­нан), пле­те­ние. Де­рев­ни ря­до­вой пла­ни­ров­ки, вы­тя­ну­ты вдоль до­рог; поч­ти в ка­ж­дой есть цер­ковь, боль­ни­ца, шко­ла. Тра­диционное свай­ное жи­ли­ще со­хра­ня­ет­ся толь­ко в глу­хих рай­онах. Основная пи­ща - рис с ку­ку­ру­зой, слад­ким кар­то­фе­лем, ма­нио­ком, шпи­на­том (ти­ну­ту­ан, или бу­бур ма­на­до), сви­ни­на; в про­шлом ели со­бак, ко­шек, крыс. Пи­щу за­прав­ля­ют ост­рым пер­цем. На­пит­ки - ви­но и вод­ка (кап ти­кус) из со­ка са­хар­ной паль­мы. Об­щи­ны Минахасцев со­сто­ят из боль­ших се­мей, управ­ля­ют­ся тра­диционными ли­де­ра­ми. Со­хра­ня­ют­ся тра­диционные сва­деб­ные обы­чаи (омо­ве­ние не­вес­ты, сва­деб­ные про­цес­сии и др.), а так­же ри­ту­аль­ные ли­де­ры (ва­ли­ан). Ми­на­ха­са - един­ст­вен­ная в Восточной Ин­до­не­зии об­ласть с раз­ви­той ме­га­ли­тической куль­ту­рой. До 1820-х годов прак­ти­ко­ва­лись по­гре­бе­ния в ка­мен­ных ящи­ках (ва­ру­га) с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми. Су­ще­ст­во­ва­ла пик­то­гра­фическая пись­мен­ность. Бы­ла рас­про­стра­не­на охо­та за го­ло­ва­ми. Ха­рак­те­рен во­ин­ский та­нец ка­ба­са­ран (ис­пол­ни­те­ли оде­ты в кос­тюмы крас­но­го цве­та). Раз­вит пе­сен­ный и ска­зоч­ный фольк­лор.

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