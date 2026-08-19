МИНАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
МИНАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ - российский индолог, историк буддизма.
Окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета (1862 год), ученик В.П. Васильева. В 1863-1868 годах продолжил обучение в Германии, Франции и Англии. С 1869 года доцент, с 1880 года профессор Санкт-Петербургского университета (работал на кафедрах санскритской словесности факультета восточных языков и сравнительной грамматики индоевропейских языков историко-филологического факультета).
В 1874-1875 годах в научной командировке на Цейлоне, в Индии и Непале. В 1880 году и 1885-1886 годах посетил Индию по заданию военного ведомства с целью сбора информации о политической ситуации и настроениях в стране на случай военного конфликта Англии и России. Во время поездки 1885-1886 годов был также в Бирме, став её первым исследователем в России. Издал «Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи» (1879 год), а также комментарий на «Хожение за три моря Афанасия Никитина» (1881 год, переиздано в 2009 году). Его перевод со старофранцузского языка «Книги» Марко Поло опубликован посмертно (1902 год и другие издания).
Минаев - один из первых исследователей буддийской повествовательной литературы (джатака) и собирателей индийского фольклора [«Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 году» (1876 год, переизданы в 1966 году)]. Издатель ряда палийских памятников. Магистерская диссертация Минаева («Пратимокша-сутра, буддийский служебник», 1869 год) - первое издание и перевод палийского текста в России; докторская диссертация «Очерк фонетики и морфологии языка пали» (1872 год) - один из основных трудов по языку буддийского канона. В книге «Буддизм. Исследования и материалы» (том 1, выпуски 1-2, 1887 год; французский перевод, 1894 год) продемонстрировал критический подход к палийской традиции оценки времени формирования буддийского канона. Заложил основы так называемой русской буддологической школы, виднейшими представителями которой были его ученики С.Ф. Ольденбург и Ф.И. Щербатской. Собранная Минаевым коллекция санскритских и палийских рукописей находится в РНБ, этнографических предметов - в Музее антропологии и этнографии, книг - в библиотеке Санкт-Петербургского университета. Член РГО (1871 год).
В университетском курсе по общему языкознанию (издан литографическим способом в 188 году4) Минаев развивал идеи К.В. фон Гумбольдта и Х. Штейнталя, разработав оригинальный вариант стадиальной классификации языков; выдвигал оригинальные идеи (прежде всего в области типологии).
Сочинения:
Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского. СПб., 1878. Ч. 1-2;
Дневники путешествий в Индию и Бирму. 1880 и 1885-1886. М., 1955.