МИНАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

МИНАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ - российский ин­до­лог , ис­то­рик буд­диз­ма.

Окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета (1862 год), уче­ник В.П. Ва­силь­е­ва. В 1863-1868 годах про­дол­жил обу­че­ние в Гер­ма­нии, Фран­ции и Анг­лии. С 1869 года до­цент, с 1880 года профессор Санкт-Пе­тербургского университета (ра­бо­тал на ка­фед­рах сан­скрит­ской сло­вес­но­сти факультета восточных язы­ков и срав­нительной грам­ма­ти­ки ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета).

В 1874-1875 годах в на­учной ко­ман­ди­ров­ке на Цей­ло­не, в Ин­дии и Не­па­ле. В 1880 году и 1885-1886 годах по­се­тил Ин­дию по за­да­нию во­енного ве­дом­ст­ва с це­лью сбо­ра ин­фор­ма­ции о по­ли­тической си­туа­ции и на­строе­ни­ях в стра­не на слу­чай во­енного кон­флик­та Анг­лии и Рос­сии. Во вре­мя по­езд­ки 1885-1886 годов был так­же в Бир­ме, став её пер­вым ис­сле­до­ва­те­лем в Рос­сии. Из­дал «Све­де­ния о стра­нах по вер­ховь­ям Аму-Да­рьи» (1879 год), а так­же ком­мен­та­рий на «Хо­же­ние за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на» (1881 год, пе­ре­из­да­но в 2009 году). Его пе­ре­вод со ста­ро­фран­цуз­ско­го языка «Кни­ги» Мар­ко По­ло опуб­ли­ко­ван посмертно (1902 год и другие из­да­ния).

Минаев - один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей буд­дий­ской по­ве­ст­во­вательной литературы (джа­та­ка) и со­би­ра­те­лей индийского фольк­ло­ра [«Ин­дий­ские сказ­ки и ле­ген­ды, со­б­ран­ные в Ка­мао­не в 1875 году» (1876 год, пе­ре­из­да­ны в 1966 году)]. Из­да­тель ря­да па­лий­ских па­мят­ни­ков. Ма­ги­стер­ская дис­сер­та­ция Минаева («Пра­ти­мок­ша-сут­ра, буд­дий­ский слу­жеб­ник», 1869 год) - пер­вое из­да­ние и пе­ре­вод па­лий­ско­го тек­ста в Рос­сии; док­тор­ская диссертация «Очерк фо­не­ти­ки и мор­фо­ло­гии язы­ка па­ли» (1872 год) - один из основных тру­дов по язы­ку буд­дий­ско­го ка­но­на. В книге «Буд­дизм. Ис­сле­до­ва­ния и ма­те­риа­лы» (том 1, выпуски 1-2, 1887 год; французский перевод, 1894 год) про­де­мон­ст­ри­ро­вал кри­тический под­ход к па­лий­ской тра­ди­ции оцен­ки вре­ме­ни фор­ми­ро­ва­ния буд­дий­ско­го ка­но­на. За­ло­жил ос­но­вы так называемой русской буд­до­ло­гической шко­лы, вид­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ко­то­рой бы­ли его уче­ни­ки С.Ф. Оль­ден­бург и Ф.И. Щер­бат­ской. Со­б­ран­ная Минаевым кол­лек­ция сан­ск­рит­ских и па­лий­ских ру­ко­пи­сей на­хо­дит­ся в РНБ, эт­но­гра­фических пред­ме­тов - в Му­зее ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии, книг - в библиотеке Санкт-Пе­тербургского университета. Член РГО (1871 год).

В уни­вер­си­тет­ском кур­се по об­ще­му язы­ко­зна­нию (из­дан ли­то­гра­фическим спо­со­бом в 188 году4) Минаев раз­ви­вал идеи К.В. фон Гум­боль­дта и Х. Штейн­та­ля, раз­ра­бо­тав ори­ги­наль­ный ва­ри­ант ста­ди­аль­ной клас­си­фи­ка­ции язы­ков; вы­дви­гал ори­ги­наль­ные идеи (преж­де все­го в об­ла­сти ти­по­ло­гии).

Сочинения:

Очер­ки Цей­ло­на и Ин­дии. Из пу­те­вых за­ме­ток рус­ско­го. СПб., 1878. Ч. 1-2;

Днев­ни­ки пу­те­ше­ст­вий в Ин­дию и Бир­му. 1880 и 1885-1886. М., 1955.