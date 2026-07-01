МИНАЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

МИНАЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - русский по­эт, перевод­чик.

Сын по­эта и пе­ре­во­дчи­ка Д.И. Ми­нае­ва. В 1847-1851 годах вос­пи­ты­вал­ся в Дво­рян­ском пол­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1852 году вер­нул­ся в Сим­бирск, по­сту­пил на служ­бу в гу­берн­скую ка­зён­ную па­ла­ту. Пе­ре­ехав в Санкт-Пе­тер­бург (1855 год), слу­жил в зем­ском от­де­ле­нии Министерства внутренних дел. По­сле вы­хо­да в от­став­ку (1857 год) за­ни­мал­ся ис­клю­чи­тель­но литературным тру­дом. Пе­ча­тал­ся в жур­на­лах «Со­вре­мен­ник», «Рус­ское сло­во», «Ис­кра», «Де­ло», «Бу­диль­ник», «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», «Вест­ник Ев­ро­пы», «Сын Оте­че­ст­ва» и других. В 1862 году ре­дак­ти­ро­вал са­ти­рический журнал «Гу­док». В 1866 году по­сле по­ку­ше­ния Д.В. Ка­ра­ко­зо­ва на Алек­сан­д­ра II был аре­сто­ван и за­клю­чён на 2 мес в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. С конца 1887 года жил в Сим­бир­ске.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1857 году. По­сле сборника «Пе­ре­пе­вы. Сти­хо­тво­ре­ния Об­ли­читель­но­го по­эта» (1859 год) при­об­рёл по­пу­ляр­ность как па­ро­дист. Поль­зо­вал­ся мно­го­численными псев­до­ни­ма­ми и литературными мас­ка­ми («От­став­ной май­ор Ми­ха­ил Бур­бо­нов», «Тём­ный че­ло­век»). В 1860-е годы Минаев, на­ря­ду с В.С. Ку­роч­ки­ным , - один из ве­ду­щих по­этов-са­ти­ри­ков де­мо­кра­тического ла­ге­ря: сборники «Ду­мы и пес­ни» (1863 год), «Здра­вия же­лаю!», «Пес­ни и по­эмы» (оба в 1867 году), «В су­мер­ках» (1868 год); по­эмы «Про­ка­зы чёр­та на же­лез­ной до­роге» (1862 год), «Ев­ге­ний Оне­гин. Ро­ман в сти­хах, со­кра­щён­ный и ис­прав­лен­ный по стать­ям но­вей­ших лже­реа­ли­стов» (1866 год; 3-е издание - 1877 год), «Ко­му на све­те жить пло­хо» (1871 год). Позд­нее твор­че­ст­во Минаева не ут­ра­ти­ло со­ци­аль­ной на­прав­лен­но­сти, хо­тя в ус­ло­ви­ях цен­зур­ных пре­следо­ва­ний всё боль­ше тя­го­те­ло к юмо­ри­сти­ке: сборники «Чем ха­та бо­га­та» (1880 год), «Всем се­ст­рам по серь­гам» (1881 год), «Не в бровь, а в глаз» (1883 год). Был из­вес­тен как «ко­роль риф­мы», мас­тер эпи­грамм, экс­пром­тов и ка­лам­бу­ров . Сре­ди других со­чи­не­ний: очерк «В.Г. Бе­лин­ский» (1860 год) - пер­вая био­гра­фия кри­ти­ка; ко­ме­дии («Ли­бе­рал», 1870 год, поставлена в 1871 году; «Спе­тая пес­ня», 1874 год, поставлена в 1876 году под названием «Ра­зо­рён­ное гнез­до»), сти­хо­тво­ре­ния для де­тей, пе­ре­ло­же­ния народных ска­зок, фель­е­то­ны, по­вес­ти. Пе­ре­во­ды (ча­ще все­го с под­строч­ни­ка) из Дж.Г. Бай­ро­на, Дан­те, Моль­е­ра, Г. Гей­не, П.Б. Шел­ли, А. Миц­ке­ви­ча, В. Гю­го, О. Бар­бье, А.В. де Ви­ньи и др.

Сочинение:

Лю­до­еды, или Лю­ди шес­ти­де­ся­тых го­дов: Ро­ман. Сти­хо­тво­ре­ния, очер­ки и сказ­ки. СПб., 1881;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1948;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Л., 1960;

Из­бран­ное / Сост., под­гот. тек­ста, вступ. ст. и прим. И. Г. Ям­поль­ско­го. М., 1986.