МИНАЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
МИНАЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - русский поэт, переводчик.
Сын поэта и переводчика Д.И. Минаева. В 1847-1851 годах воспитывался в Дворянском полку в Санкт-Петербурге. В 1852 году вернулся в Симбирск, поступил на службу в губернскую казённую палату. Переехав в Санкт-Петербург (1855 год), служил в земском отделении Министерства внутренних дел. После выхода в отставку (1857 год) занимался исключительно литературным трудом. Печатался в журналах «Современник», «Русское слово», «Искра», «Дело», «Будильник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Сын Отечества» и других. В 1862 году редактировал сатирический журнал «Гудок». В 1866 году после покушения Д.В. Каракозова на Александра II был арестован и заключён на 2 мес в Петропавловскую крепость. С конца 1887 года жил в Симбирске.
Дебютировал в печати в 1857 году. После сборника «Перепевы. Стихотворения Обличительного поэта» (1859 год) приобрёл популярность как пародист. Пользовался многочисленными псевдонимами и литературными масками («Отставной майор Михаил Бурбонов», «Тёмный человек»). В 1860-е годы Минаев, наряду с В.С. Курочкиным, - один из ведущих поэтов-сатириков демократического лагеря: сборники «Думы и песни» (1863 год), «Здравия желаю!», «Песни и поэмы» (оба в 1867 году), «В сумерках» (1868 год); поэмы «Проказы чёрта на железной дороге» (1862 год), «Евгений Онегин. Роман в стихах, сокращённый и исправленный по статьям новейших лжереалистов» (1866 год; 3-е издание - 1877 год), «Кому на свете жить плохо» (1871 год). Позднее творчество Минаева не утратило социальной направленности, хотя в условиях цензурных преследований всё больше тяготело к юмористике: сборники «Чем хата богата» (1880 год), «Всем сестрам по серьгам» (1881 год), «Не в бровь, а в глаз» (1883 год). Был известен как «король рифмы», мастер эпиграмм, экспромтов и каламбуров. Среди других сочинений: очерк «В.Г. Белинский» (1860 год) - первая биография критика; комедии («Либерал», 1870 год, поставлена в 1871 году; «Спетая песня», 1874 год, поставлена в 1876 году под названием «Разорённое гнездо»), стихотворения для детей, переложения народных сказок, фельетоны, повести. Переводы (чаще всего с подстрочника) из Дж.Г. Байрона, Данте, Мольера, Г. Гейне, П.Б. Шелли, А. Мицкевича, В. Гюго, О. Барбье, А.В. де Виньи и др.
Сочинение:
Людоеды, или Люди шестидесятых годов: Роман. Стихотворения, очерки и сказки. СПб., 1881;
Стихотворения. М., 1948;
Стихотворения и поэмы. Л., 1960;
Избранное / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и прим. И. Г. Ямпольского. М., 1986.