МИНА (ВОЕННАЯ)

МИНА (ВОЕННАЯ) - вид бое­при­па­сов для соз­да­ния на­зем­ных и мор­ских взрыв­ных за­гра­ж­де­ний, а так­же для стрель­бы из ми­но­мё­тов .

В со­от­вет­ст­вии с этим раз­ли­ча­ют ми­ны ин­же­нер­ные, мор­ские ми­ны и ми­ны ар­тил­ле­рий­ские . Пер­во­на­чаль­но минами на­зы­ва­ли под­ко­пы под кре­по­ст­ные сте­ны про­тив­ни­ка. С XV века этим тер­ми­ном ста­ли обо­зна­чать под­рыв­ной за­ряд (сна­ча­ла из дым­но­го по­ро­ха), за­кла­ды­вае­мый в под­ко­пы. В XVIII веке раз­ра­ба­ты­ва­ли морские и инженерные мины, од­на­ко их мас­со­вое при­ме­не­ние на­ча­лось толь­ко в XIX веке. В хо­де русско-японской вой­ны 1904-1905 годов мины впер­вые ис­поль­зо­ва­лись для ме­та­ния из артиллерийских ору­дий по тран­ше­ям про­тив­ни­ка, что со вре­ме­нем при­ве­ло к соз­да­нию ми­но­мё­тов. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние авиационные, инженерные и морские мины, сбра­сы­вае­мые с ЛА, а в по­сле­во­ен­ное вре­мя - морские ре­ак­тив­но-всплы­ваю­щие мины, мины-ра­ке­ты, мины-тор­пе­ды, ядер­ные мины, артиллерийские ак­тив­но-ре­ак­тив­ные мины, артиллерийские мины с го­лов­кой са­мо­на­ве­де­ния и др.

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