МИНА (ВОЕННАЯ)
МИНА (ВОЕННАЯ) - вид боеприпасов для создания наземных и морских взрывных заграждений, а также для стрельбы из миномётов.
В соответствии с этим различают мины инженерные, морские мины и мины артиллерийские. Первоначально минами называли подкопы под крепостные стены противника. С XV века этим термином стали обозначать подрывной заряд (сначала из дымного пороха), закладываемый в подкопы. В XVIII веке разрабатывали морские и инженерные мины, однако их массовое применение началось только в XIX веке. В ходе русско-японской войны 1904-1905 годов мины впервые использовались для метания из артиллерийских орудий по траншеям противника, что со временем привело к созданию миномётов. В период 2-й мировой войны получили распространение авиационные, инженерные и морские мины, сбрасываемые с ЛА, а в послевоенное время - морские реактивно-всплывающие мины, мины-ракеты, мины-торпеды, ядерные мины, артиллерийские активно-реактивные мины, артиллерийские мины с головкой самонаведения и др.