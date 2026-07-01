МИНА ХАННА
МИНА ХАННА - сирийский писатель, общественный деятель.
Родился в бедной семье, учился во французской начальной школе в деревне Эс-Свейдийа в Александреттском санджаке (ныне в составе иля Хатай, Турция). В юности работал грузчиком в порту, бакалейщиком, помощником аптекаря, парикмахером. В 1939 году вернулся в Латакию, участвовал в демонстрациях за освобождение Сирии от французской оккупации, отбывал заключение в тюрьме. В 1946 году переехал в Бейрут, был корреспондентом дамасской газеты «Аль-Иншаа». В 1954 году участвовал в создании Ассоциации сирийских писателей. В 1959-1969 годах жил в эмиграции (Китай, Швейцария, Франция, Венгрия).
Творческая манера Мина сложилась под влиянием Ч. Диккенса, Г. де Мопассана, Э. Хемингуэя, М. Горького. Дебютировал рассказом «Продаётся ребёнок» («Тыфля ли-ль-биа», 1945 год). Социально-политическая повесть «Синие лампы» («аль-Масабих аз-зурк», 1954 год, русский перевод 1958 года) стала первым в сирийской литературе крупным прозаическим произведением, написанным в реалистической манере. Тема жизни в изгнании нашла отражение в романах «Снег летит в окно» («ас-Сальдж йати мин ан-нафиза», 1969 год), «Весна и осень» («ар-Рабиа ва-ль-хариф», 1984 год), «Трагедия Димитру» («Маасат Димитру», 1985 год). Получил большую известность как писатель-маринист: роман «Парус и буря» («аш-Шариа ва-ль-асыфа», 1965 год, русский перевод 1971 года), романная трилогия «Судьба моряка» («Хикайат баххар», 1981 год), «Грот-мачта» («ад-Дакаль», 1982 год), «Далёкая гавань» («аль-Марфаа аль-баид», 1983 год). Автор книг о жизни и творчестве Х. Назыма, а также автобиографической трилогии «Картины прошлого» («Бакайа сувар», 1975 год), «Болото» («аль-Мустанка», 1977 год), «Сбор урожая» («аль-Китаф», 1986 год). Переводил на арабский язык произведения Горького и других.
Сочинение:
Парус и буря. Судьба моряка. М., 1985.