МИНА ХАННА

МИНА ХАННА - сирийский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в бед­ной се­мье, учил­ся во французской на­чаль­ной шко­ле в деревне Эс-Свей­дийа в Алек­сан­д­ретт­ском санд­жа­ке (ны­не в со­ста­ве иля Ха­тай, Тур­ция). В юно­сти ра­бо­тал груз­чи­ком в пор­ту, ба­ка­лей­щи­ком, по­мощ­ни­ком ап­те­ка­ря, па­рик­махе­ром. В 1939 году вер­нул­ся в Ла­та­кию , уча­ст­во­вал в де­мон­ст­ра­ци­ях за ос­во­бо­ж­де­ние Си­рии от французской ок­ку­па­ции, от­бы­вал за­клю­че­ние в тюрь­ме. В 1946 году пе­ре­ехал в Бей­рут, был кор­рес­пон­ден­том да­мас­ской газеты «Аль-Ин­шаа». В 1954 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Ас­со­циа­ции сирийских пи­са­те­лей. В 1959-1969 годах жил в эмиг­ра­ции (Ки­тай, Швей­ца­рия, Фран­ция, Венг­рия).

Твор­че­ская ма­не­ра Мина сло­жи­лась под влия­ни­ем Ч. Дик­кен­са , Г. де Мо­пас­са­на, Э. Хе­мин­гу­эя, М. Горь­ко­го . Де­бю­ти­ро­вал рас­ска­зом «Про­да­ёт­ся ре­бё­нок» («Тыф­ля ли-ль-биа», 1945 год). Со­ци­аль­но-по­ли­тическая по­весть «Си­ние лам­пы» («аль-Ма­са­бих аз-зурк», 1954 год, русский перевод 1958 года) ста­ла пер­вым в сирийской литературе круп­ным про­за­ическим про­из­ве­де­ни­ем, на­пи­сан­ным в реа­ли­стической ма­не­ре. Те­ма жиз­ни в из­гна­нии на­шла от­ра­же­ние в ро­ма­нах «Снег ле­тит в ок­но» («ас-Сальдж йа­ти мин ан-на­фи­за», 1969 год), «Вес­на и осень» («ар-Ра­биа ва-ль-ха­риф», 1984 год), «Тра­ге­дия Ди­мит­ру» («Маа­сат Ди­мит­ру», 1985 год). По­лу­чил боль­шую из­вест­ность как пи­са­тель-ма­ри­нист: ро­ман «Па­рус и бу­ря» («аш-Ша­риа ва-ль-асы­фа», 1965 год, русский перевод 1971 года), ро­ман­ная три­ло­гия «Судь­ба мо­ря­ка» («Хи­кай­ат бах­хар», 1981 год), «Грот-мач­та» («ад-Да­каль», 1982 год), «Да­лё­кая га­вань» («аль-Мар­фаа аль-ба­ид», 1983 год). Ав­тор книг о жиз­ни и твор­че­ст­ве Х. На­зы­ма, а так­же ав­то­био­гра­фической три­ло­гии «Кар­ти­ны про­шло­го» («Ба­кайа су­вар», 1975 год), «Бо­ло­то» («аль-Мус­тан­ка», 1977 год), «Сбор уро­жая» («аль-Ки­таф», 1986 год). Пе­ре­во­дил на арабский язык про­из­ве­де­ния Горь­ко­го и других.

Сочинение:

Па­рус и бу­ря. Судь­ба мо­ря­ка. М., 1985.