МИНА АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ

МИНА АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ - бо­е­при­пас для стрель­бы из ми­но­мё­тов .

Обыч­но мина артиллерийская - опе­рён­ная (нев­ра­щаю­щая­ся), ка­п­ле­об­раз­ной фор­мы. Для на­рез­ных ми­но­мё­тов при­ме­ня­ют­ся и вра­щаю­щие­ся мины артиллерийские(по ти­пу артиллерийских сна­ря­дов). Сна­ря­жён­ная мина артиллерийская со­сто­ит из кор­пу­са (сталь­но­го или из ста­ли­сто­го чу­гу­на) с раз­рыв­ным за­ря­дом ВВ, основного и до­пол­нительного ме­та­тель­ных по­ро­хо­вых за­ря­дов, взры­ва­те­ля и ста­би­ли­зато­ра. Су­ще­ст­ву­ют мины артиллерийские: ос­ко­лоч­ные, ос­ко­лоч­но-фу­гас­ные и фу­гас­ные, пред­на­зна­чен­ные для по­ра­же­ния жи­вой си­лы и ог­не­вых средств про­тив­ни­ка или раз­ру­ше­ния обо­ро­нительных со­ору­же­ний; за­жи­гательные, ды­мо­вые, ос­ве­тительные и аги­тационные, слу­жа­щие для вы­пол­не­ния бое­вых за­дач вспо­мо­гательного ха­рак­те­ра, и учеб­но-тре­ни­ро­воч­ные. С по­след­ней четверти XX века при­ме­ня­ют­ся так­же ак­тив­но-ре­ак­тив­ные, кас­сет­ные и управ­ляе­мые артиллерийские ми­ны.

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