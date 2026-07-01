МИНА АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ
МИНА АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ - боеприпас для стрельбы из миномётов.
Обычно мина артиллерийская - оперённая (невращающаяся), каплеобразной формы. Для нарезных миномётов применяются и вращающиеся мины артиллерийские(по типу артиллерийских снарядов). Снаряжённая мина артиллерийская состоит из корпуса (стального или из сталистого чугуна) с разрывным зарядом ВВ, основного и дополнительного метательных пороховых зарядов, взрывателя и стабилизатора. Существуют мины артиллерийские: осколочные, осколочно-фугасные и фугасные, предназначенные для поражения живой силы и огневых средств противника или разрушения оборонительных сооружений; зажигательные, дымовые, осветительные и агитационные, служащие для выполнения боевых задач вспомогательного характера, и учебно-тренировочные. С последней четверти XX века применяются также активно-реактивные, кассетные и управляемые артиллерийские мины.