МИН МЁН СОН

МИН МЁН СОН - корейская ко­ро­ле­ва.

Из знат­ной, но обед­нев­шей се­мьи. С 1866 года же­на Код­жо­на . Сто­рон­ни­ца кур­са на сбли­же­ние с Ки­та­ем, всту­пи­ла в кон­фрон­та­цию с ре­ген­том Ли Ха Ыном (от­цом Код­жо­на), при­дер­жи­вав­шим­ся про­япон­ской ори­ен­та­ции. В 1873 году, по дос­ти­же­нии Код­жо­ном со­вер­шен­но­ле­тия, со­дей­ст­во­ва­ла от­стра­не­нию Ли Ха Ына от вла­сти, взя­ла управ­ле­ние стра­ной в свои ру­ки. От­ка­за­лась от мно­гих ра­нее про­ве­дён­ных ре­форм и по­ли­ти­ки изо­ля­ции Ко­реи, одоб­ри­ла за­клю­че­ние с Япо­ни­ей не­рав­но­прав­но­го Кан­хва­ско­го до­го­во­ра 1876 года и ана­ло­гич­ных до­го­во­ров с США (1882 год), Ве­ли­кобри­та­ни­ей и Гер­ма­ни­ей (1883 год), Рос­си­ей (1884 год), Фран­ци­ей (1886 год). В 1882 году от­стра­не­на от вла­сти Ли Ха Ыном, од­на­ко в том же го­ду при под­держ­ке китайских войск вер­ну­лась к управ­ле­нию. В сентябре 1882 года ини­ции­ро­ва­ла за­клю­че­ние китайско-корейского со­гла­ше­ния, под­твер­див­ше­го вас­саль­ную за­ви­си­мость Ко­реи от Ки­тая, а так­же га­ран­ти­ро­вав­ше­го китайским куп­цам тор­го­вые при­ви­ле­гии. В декабре 1884 года в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та сверг­ну­та и вме­сте с Код­жо­ном, аре­сто­ва­на оп­по­зи­цио­не­ра­ми во гла­ве с Ким Ок Кю­ном, но вновь вер­ну­ла власть с по­мо­щью ос­та­вав­ших­ся в Се­уле китайскмх войск. По­сле по­ра­же­ния Ки­тая в ки­тай­ско-япон­ской вой­не 1894-1895 года вы­сту­пи­ла за сбли­же­ние Ко­реи с Рос­си­ей. Уби­та чле­на­ми про­япон­ской по­ли­тической груп­пи­ров­ки.