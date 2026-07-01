МИН МЁН СОН
МИН МЁН СОН - корейская королева.
Из знатной, но обедневшей семьи. С 1866 года жена Коджона. Сторонница курса на сближение с Китаем, вступила в конфронтацию с регентом Ли Ха Ыном (отцом Коджона), придерживавшимся прояпонской ориентации. В 1873 году, по достижении Коджоном совершеннолетия, содействовала отстранению Ли Ха Ына от власти, взяла управление страной в свои руки. Отказалась от многих ранее проведённых реформ и политики изоляции Кореи, одобрила заключение с Японией неравноправного Канхваского договора 1876 года и аналогичных договоров с США (1882 год), Великобританией и Германией (1883 год), Россией (1884 год), Францией (1886 год). В 1882 году отстранена от власти Ли Ха Ыном, однако в том же году при поддержке китайских войск вернулась к управлению. В сентябре 1882 года инициировала заключение китайско-корейского соглашения, подтвердившего вассальную зависимость Кореи от Китая, а также гарантировавшего китайским купцам торговые привилегии. В декабре 1884 года в результате государственного переворота свергнута и вместе с Коджоном, арестована оппозиционерами во главе с Ким Ок Кюном, но вновь вернула власть с помощью остававшихся в Сеуле китайскмх войск. После поражения Китая в китайско-японской войне 1894-1895 года выступила за сближение Кореи с Россией. Убита членами прояпонской политической группировки.