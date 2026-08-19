МИН БИ

Мин Би ( кор. «королева Мин», личное имя неизвестно) (25.09.1851 дер. Нынхёлли, уезд Йоджу, пров. Кёнгидо — 08.10.1895, Хансон (Сеул)) — официальная жена Кочжона — предпоследнего вана корейского государства Чосо н. Происходила из знатной, но маловлиятельной семьи, в 1866 была выдана замуж за вана. С усилением влияния своего клана при дворе в 1873 смогла добиться смещения регента Тэвонгуна ( Ли Хаына ), что укрепило ее позиции при слабовольном супруге-правителе (исключая недолгое возвращение Тэвонгуна к управлению страной в 1882). Обладала тонким политическим чутьем и умением лавировать между различными внутренними группировками и иностранными державами, боровшимися за влияние в Чосоне (Китаем, Японией, Россией). Тем не менее, клан королевы не был готов поддержать необходимые для преодоления отставания страны реформы, при дворе процветала коррупция. В противовес усилению закабаления страны Японией М. Б. в 1895 нашла поддержку у прорусской группировки. Это привело к ее убийству в результате заговора под руководством японского посланника в Корее Миура Горо. Подробности заговора позже раскрыли русский подданный А. И. Середин-Сабатин и посланник К. Вебер. Вскоре после этого убийства при дворе возобладала прояпонская группировка, что способствовало постепенному превращению Кореи в протекторат (1905), а затем колонию Японии (1910). В современной Корее М. Б. признана национальной героиней, ее образ широко используется в культуре и кино.

Лит. : Пак Б. Д. Россия и Корея. М., 1979 (изд. 2-е, доп., 2004); Симбирцева Т. М. Убийство во дворце Кёнбоккун // Восточная коллекция. 2004. Вып. 4. С. 127—142; Ее же. Владыки старой Кореи. М., 2012. М. А. Стоякин.