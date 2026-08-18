МИМНЕРМ
МИМНЕ́РМ - древнегреческий элегичный поэт конца VII века до н. э. Происходил из города Колофон в Ионии (Малая Азия).
Биографические сведения по большей части неточны. Написал не менее двух книг стихов, из которых сохранилось, благодаря цитатам более поздних авторов, всего около 90 строк. По античным свидетельствам, Мимнерм был также музыкантом: предполагается, что исполнение элегий Мимнермом сопровождалось музыкальным аккомпанементом - игрой на авлосе.
Мимнерм считается родоначальником жанра любовной элегии. Стихи, посвящённые его возлюбленной, флейтистке по имени Нанно, составляли, по одной версии, сборник элегий, по другой - элегическую поэму. Из сохранившихся фрагментов только один указывает на непосредственное выражение любовных чувств (фрагмент 5); остальные представляют собой скорее общие рассуждения о недолговечности жизни, радостях юности и горестях старости (фрагменты 1-4, 7) и содержат гномические черты и элементы рефлексии и назидания, свойственные жанру греческой элегии в целом. Сохранились также фрагменты повествовательного характера: мифологические (о золотом ложе, на котором Гелиос совершает своё путешествие по океану, о Ясоне и походе аргонавтов, фрагменты 11-12) и военно-исторический (о войне греческого населения малоазийского города Смирна с лидийским царём Гигесом, фрагмент 9). В языке Мимнерма живость и «сладостность», которые отмечались александрийскими поэтами и учёными, сочетаются с традиционными чертами эпического стиля.
Сочинения:
The Fragments of Mimnermus: text and commentary / Ed. A. Allen. Stuttg., 1993;
Эллинские поэты VIII-III вв. до н. э. М., 1999. С. 242-245;
[Elegien] // Frühe griechische Elegien: Griechisch und deutsch / Hrsg. D. U. Hansen. Darmstadt, 2005.