МИМНЕРМ

МИМНЕ́РМ - древнегреческий эле­гичный по­эт конца VII века до н. э. Про­ис­хо­дил из города Ко­ло­фон в Ио­нии (Ма­лая Азия).

Био­гра­фические све­де­ния по боль­шей час­ти не­точ­ны. На­пи­сал не ме­нее двух книг сти­хов, из ко­то­рых со­хра­ни­лось, бла­го­да­ря ци­та­там бо­лее позд­них ав­то­ров, все­го около 90 строк. По ан­тич­ным сви­де­тель­ст­вам, Мимнерм был так­же му­зы­кан­том: пред­по­ла­га­ет­ся, что ис­пол­не­ние эле­гий Мимнермом со­про­во­ж­да­лось музыкальным ак­ком­па­не­мен­том - иг­рой на ав­ло­се.

Мимнерм счи­та­ет­ся ро­до­на­чаль­ни­ком жан­ра лю­бов­ной эле­гии. Сти­хи, по­свя­щён­ные его воз­люб­лен­ной, флей­ти­ст­ке по име­ни Нан­но, со­став­ля­ли, по од­ной вер­сии, сборник эле­гий, по дру­гой - эле­гическую по­эму. Из со­хра­нив­ших­ся фраг­мен­тов толь­ко один ука­зы­ва­ет на не­по­средственное вы­ра­же­ние лю­бов­ных чувств (фраг­мент 5); ос­таль­ные пред­став­ля­ют со­бой ско­рее об­щие рас­су­ж­де­ния о не­дол­го­веч­но­сти жиз­ни, ра­до­стях юно­сти и го­ре­стях ста­рос­ти (фраг­мен­ты 1-4, 7) и со­дер­жат гно­мические чер­ты и эле­мен­ты реф­лек­сии и на­зи­да­ния, свой­ст­вен­ные жан­ру греческой эле­гии в це­лом. Со­хра­ни­лись так­же фраг­мен­ты по­ве­ст­во­вательного ха­рак­те­ра: ми­фо­ло­ги­чес­кие (о зо­ло­том ло­же, на ко­то­ром Ге­ли­ос со­вер­ша­ет своё пу­те­ше­ст­вие по океа­ну, о Ясо­не и по­хо­де ар­го­нав­тов, фраг­мен­ты 11-12) и во­ен­но-ис­то­ри­че­ский (о вой­не греческого на­се­ле­ния ма­ло­азий­ско­го города Смир­на с ли­дий­ским ца­рём Ги­ге­сом, фраг­мент 9). В язы­ке Мимнерма жи­вость и «сла­до­ст­ность», ко­то­рые от­ме­ча­лись алек­сан­д­рий­ски­ми по­эта­ми и учё­ны­ми, со­че­та­ют­ся с тра­диционными чер­та­ми эпического сти­ля.

Сочинения:

The Fragments of Mimnermus: text and commentary / Ed. A. Allen. Stuttg., 1993;

Эл­лин­ские по­эты VIII-III вв. до н. э. М., 1999. С. 242-245;

[Elegien] // Frühe griechische Elegien: Grie­chisch und deutsch / Hrsg. D. U. Hansen. Darmstadt, 2005.