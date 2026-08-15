МИЛЮТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

МИЛЮТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский гоcударственный дея­тель, тайный советник (1860 год).

Дво­ря­нин. Брат Д.А. Ми­лю­ти­на , пле­мян­ник П.Д. Ки­се­лё­ва. Окон­чил Бла­го­род­ный пан­си­он при Московском университете (1835 год). За­тем слу­жил в Хо­зяйственном департаменте МВД: в 1842-1849 годах гла­ва его временного от­де­ле­ния для уст­рой­ст­ва городского хо­зяй­ст­ва, с 1849 года ви­це-ди­рек­тор, в 1853-1861 годах ди­рек­тор. Го­то­вил прак­ти­че­ски все важ­ные док­ла­ды для министра внутренних дел графа Л.А. Пе­ров­ско­го. Один из ли­де­ров «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов»: совместно с К.Д. Ка­ве­ли­ным ор­га­ни­зо­вал кру­жок еди­но­мыш­лен­ни­ков в Санкт-Пе­тер­бур­ге; был бли­зок к великому князю Кон­стан­ти­ну Ни­ко­лае­ви­чу, ак­тив­но уча­ст­вуя в дея­тель­но­сти РГО, а так­же к великой княгине Еле­не Пав­лов­не. Счи­тал, что главной дви­жу­щей си­лой об­щественных пре­об­ра­зо­ва­ний долж­на быть власть им­пе­ра­то­ра, опи­раю­щая­ся на бю­ро­кра­тию и на ра­цио­наль­ные зна­ния о го­су­дар­ст­ве, стоя­щая над ча­ст­ны­ми ин­те­ре­са­ми отдельных групп. По­ла­гал так­же, что пра­ви­тель­ст­во долж­но взять на се­бя ини­циа­ти­ву со­зда­ния цен­три­ст­ской про­пра­ви­тельственной пар­тии для уп­ро­че­ния сво­его по­ло­же­ния и пре­дот­вра­ще­ния оформ­ле­ния оп­по­зи­ции в по­ли­тическую пар­тию.

В 1843-1845 годах член Ко­мис­сии для на­чер­та­ния про­ек­тов пре­об­ра­зо­ва­ния городской су­деб­ной час­ти. Ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой про­ек­та ре­фор­мы городского са­мо­управ­ле­ния на на­ча­лах все­со­слов­но­сти и иму­щественного цен­за (реа­ли­зо­ван в Го­ро­до­вом по­ло­же­нии 1846 года для Санкт-Пе­тер­бур­га). В 1846-1857 годах член Ко­мис­сии для вве­де­ния но­во­го об­щественного уст­рой­ст­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1847 года член Комитета для рас­смот­ре­ния но­во­го та­мо­жен­но­го та­ри­фа (вве­дён в дей­ствие в 1850 году), с 1851 года - Комитета при 5-м от­де­ле­нии Собственного Его Императорского Величества кан­це­ля­рии для на­чер­та­ния ин­ст­рук­ции о во­дво­ре­нии ев­ре­ев на хле­бо­па­ше­ст­во (ут­вер­ж­де­на в 1852 году).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков прак­тической ста­ти­сти­ки, при­ме­няв­шей­ся в государственном управ­ле­нии. В 1843-1844 годах уча­ст­во­вал в ра­бо­те ста­ти­стического от­де­ле­ния при со­ве­те министра внутренних дел. Под­го­то­вил «Ста­ти­сти­че­ский ат­лас Ев­ро­пей­ской Рос­сии» (1850 год), опуб­ли­ко­вал дан­ные о чис­ле городских и зем­ле­дельческих по­се­ле­ний в Рос­сии и вы­пол­нен­ную им пер­вую кар­ту плот­но­сти на­се­ле­ния Ев­ропейской Рос­сии («Сбор­ник ста­ти­сти­че­ских све­де­ний о Рос­сии», книга 1, 1851 год), со­ста­вил ин­ст­рук­цию для ста­тистических экс­пе­ди­ций (ор­га­ни­зо­вы­ва­лись с 1852 года), ру­ко­во­дил из­да­ни­ем 1-го вы­пус­ка их тру­дов («О со­ста­ве и дви­же­нии на­се­ле­ния по гу­бер­ни­ям Ни­же­го­род­ской и Яро­слав­ской», 1861 год). Под руководством Милютина под­го­тов­ле­ны так­же другие ста­ти­стические пуб­ли­ка­ции: «Об­ще­ст­вен­ное уст­рой­ст­во и хо­зяй­ст­во го­ро­дов» (тома 1-2, 1859 год), «Све­де­ния о це­нах на зем­ли, про­дан­ные с пуб­лич­но­го тор­га с 1 ян­ва­ря 1854 по 1 ян­ва­ря 1859 годов» (1859 год), «Све­де­ния о це­нах на пус­то­по­рож­ние зем­ли в воль­ной про­да­же в 1856-1858 годах» (1860 год), «Го­род­ские по­се­ле­ния в Рос­сий­ской им­пе­рии» (тома 1-2, 1860 год).

В 1856 году Милютин по по­ру­че­нию великой княгини Еле­ны Пав­лов­ны со­ста­вил про­ект ос­во­бо­ж­де­ния от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян её име­ния Кар­лов­ка в Кон­стан­ти­но­град­ском уезде Пол­тав­ской губернии. До­ка­зы­вал, что кре­по­ст­ные от­но­ше­ния «не­вы­год­ны для ус­пе­хов на­род­но­го хо­зяй­ст­ва, вред­ны для уп­ро­че­ния об­ще­ст­вен­ной нрав­ст­вен­но­сти и не­со­вмес­ти­мы с бла­го­ус­т­рой­ст­вом го­су­дар­ст­вен­ным». В об­щих чер­тах сфор­му­ли­ро­вал стра­те­гические прин­ци­пы от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва (позд­нее со­ста­ви­ли ос­но­ву пра­ви­тельственной про­грам­мы): по­сте­пен­ность, глас­ность «под не­по­сред­ст­вен­ным над­зо­ром пра­ви­тель­ст­ва», ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян за вы­куп с зем­лёй во из­бе­жа­ние по­яв­ле­ния клас­са «без­дом­ных сель­ских про­ле­та­ри­ев, все­гда на­хо­дя­щих­ся в бро­же­нии и го­то­вых стать ору­ди­ем по­ли­ти­че­ских смут и пе­ре­во­ро­тов». Счи­тал, что но­вые тяг­лые хо­зяй­ст­ва в бу­ду­щем долж­ны на­де­лять­ся зем­лёй из фон­да сво­бод­ных государственных зе­мель. Один из главных дея­те­лей при под­го­тов­ке кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года , позд­нее - её реа­ли­за­ции (член Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий в 1859-1960 годах, член Глав­но­го ко­ми­те­та об уст­рой­ст­ве сель­ско­го со­стоя­ния в 1864-1866 годах). Исполняющий дела то­ва­ри­ща министра внутренних дел (1859-1861 годы; от­прав­лен в от­став­ку, что­бы снять на­пря­же­ние ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и по­ме­ст­ным дво­рян­ст­вом, не­до­воль­ным от­ме­ной кре­по­ст­но­го пра­ва). Член Ко­мис­сий при Министрестве фи­нан­сов для на­чер­та­ния про­ек­тов уст­рой­ст­ва зем­ских бан­ков (1859-1860 годы) и о кре­дит­ных би­ле­тах (с 1860 года). Се­на­тор (1861 год).

Председатель Ко­мис­сии о гу­берн­ских и уезд­ных уч­ре­ж­де­ни­ях при МВД (1859-1861 годы), об­ра­зо­ван­ной для раз­ра­бот­ки про­ек­та ре­фор­мы ме­ст­но­го управ­ле­ния и са­мо­управ­ле­ния. Счи­тал не­об­хо­ди­мым под­чи­нить власть гу­бер­на­то­ра «кол­ле­ги­аль­но­му над­зо­ру», до­бить­ся един­ст­ва в дей­ст­ви­ях гу­берн­ских уч­ре­ж­де­ний, а так­же от­де­лить ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-по­ли­цей­скую власть от хо­зяй­ст­вен­но-рас­по­ря­дительного управ­ле­ния, пе­ре­дав его но­вым ор­га­нам са­мо­управ­ле­ния - зем­ст­вам (идеи Милютина час­тич­но реа­ли­зо­ва­ны в зем­ской ре­фор­ме 1864 года).

В сентябре/октябре 1863 года, в раз­гар Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов , на­прав­лен императором Алек­сан­дром II в Вар­ша­ву с осо­бы­ми пол­но­мо­чия­ми. Под­го­то­вил про­ект о временном во­ен­но-по­ли­цей­ском управ­ле­нии в Цар­ст­ве Поль­ском (ут­вер­ждён в 1863 году), а так­же кре­сть­ян­скую ре­фор­му в Цар­ст­ве Поль­ском 1864 года (совместно с Ю.Ф. Са­ма­ри­ным и В.А. Чер­кас­ским). В 1864 году на­зна­чен статс-сек­ре­та­рём Его Императорского Величества, член Комитета по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го, вновь ко­ман­ди­ро­ван в Вар­ша­ву с пра­вом при­сут­ст­во­вать в Со­ве­те управ­ле­ния и в об­ра­зо­ван­ном Уч­ре­дительном комитете Цар­ст­ва Поль­ско­го (в 1865 году три­ж­ды на­прав­лял­ся в Вар­ша­ву - для кон­тро­ля за хо­дом кре­сть­ян­ской и других ре­форм; про­ве­де­ния ра­бот по упо­ря­до­че­нию фи­нан­со­вых рас­чё­тов ме­ж­ду им­пе­ри­ей и Цар­ст­вом Поль­ским; рас­смот­ре­ния ма­те­риа­лов Осо­бой ко­мис­сии по но­во­му раз­гра­ни­че­нию гу­бер­ний и уез­дов Цар­ст­ва Поль­ско­го и пре­об­ра­зо­ва­нию ме­ст­но­го управ­ле­ния). До­би­вал­ся вклю­че­ния сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния Цар­ст­ва Поль­ско­го в об­ще­им­пер­скую сис­те­му, умень­ше­ния влия­ния ка­то­лической церк­ви. По его ини­циа­ти­ве ука­за­ми императора Алек­сан­д­ра II в 1864 году за­кры­ты мно­гие ка­то­лические мо­на­сты­ри, их зем­ли ото­бра­ны в каз­ну, а зем­ли при­ход­ских кос­тё­лов се­ку­ля­ри­зо­ва­ны и пе­ре­да­ны в арен­ду кре­сть­я­нам; из сфе­ры на­чаль­но­го обу­че­ния вы­тес­не­но ка­то­лическое ду­хо­вен­ст­во. Член Государственного со­ве­та (с 1865 года), в 1866 году под­дер­жал де­нон­са­цию кон­кор­да­та 1847 года с Ва­ти­ка­ном. Главный на­чаль­ник Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го (1866-1867 годы).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1867 год).

Сочинения:

Ис­сле­до­ва­ния о го­ро­дах рус­ских // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел. 1844. № 6-7;

Abolition du ser­vage en Russie. P., 1863;

Ис­сле­до­ва­ния в Цар­ст­ве Поль­ском, по Вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию про­из­ве­ден­ные под ру­ко­во­дством се­на­то­ра, статс-сек­ре­та­ря Н. А. Ми­лю­ти­на. СПб., 1863-1866. Т. 1-6;

Об уст­рой­ст­ве учеб­ной час­ти в Цар­ст­ве Поль­ском. СПб., 1864.