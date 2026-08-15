МИЛЮТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МИЛЮТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский гоcударственный деятель, тайный советник (1860 год).
Дворянин. Брат Д.А. Милютина, племянник П.Д. Киселёва. Окончил Благородный пансион при Московском университете (1835 год). Затем служил в Хозяйственном департаменте МВД: в 1842-1849 годах глава его временного отделения для устройства городского хозяйства, с 1849 года вице-директор, в 1853-1861 годах директор. Готовил практически все важные доклады для министра внутренних дел графа Л.А. Перовского. Один из лидеров «либеральных бюрократов»: совместно с К.Д. Кавелиным организовал кружок единомышленников в Санкт-Петербурге; был близок к великому князю Константину Николаевичу, активно участвуя в деятельности РГО, а также к великой княгине Елене Павловне. Считал, что главной движущей силой общественных преобразований должна быть власть императора, опирающаяся на бюрократию и на рациональные знания о государстве, стоящая над частными интересами отдельных групп. Полагал также, что правительство должно взять на себя инициативу создания центристской проправительственной партии для упрочения своего положения и предотвращения оформления оппозиции в политическую партию.
В 1843-1845 годах член Комиссии для начертания проектов преобразования городской судебной части. Руководил разработкой проекта реформы городского самоуправления на началах всесословности и имущественного ценза (реализован в Городовом положении 1846 года для Санкт-Петербурга). В 1846-1857 годах член Комиссии для введения нового общественного устройства в Санкт-Петербурге. С 1847 года член Комитета для рассмотрения нового таможенного тарифа (введён в действие в 1850 году), с 1851 года - Комитета при 5-м отделении Собственного Его Императорского Величества канцелярии для начертания инструкции о водворении евреев на хлебопашество (утверждена в 1852 году).
Один из основоположников практической статистики, применявшейся в государственном управлении. В 1843-1844 годах участвовал в работе статистического отделения при совете министра внутренних дел. Подготовил «Статистический атлас Европейской России» (1850 год), опубликовал данные о числе городских и земледельческих поселений в России и выполненную им первую карту плотности населения Европейской России («Сборник статистических сведений о России», книга 1, 1851 год), составил инструкцию для статистических экспедиций (организовывались с 1852 года), руководил изданием 1-го выпуска их трудов («О составе и движении населения по губерниям Нижегородской и Ярославской», 1861 год). Под руководством Милютина подготовлены также другие статистические публикации: «Общественное устройство и хозяйство городов» (тома 1-2, 1859 год), «Сведения о ценах на земли, проданные с публичного торга с 1 января 1854 по 1 января 1859 годов» (1859 год), «Сведения о ценах на пустопорожние земли в вольной продаже в 1856-1858 годах» (1860 год), «Городские поселения в Российской империи» (тома 1-2, 1860 год).
В 1856 году Милютин по поручению великой княгини Елены Павловны составил проект освобождения от крепостной зависимости крестьян её имения Карловка в Константиноградском уезде Полтавской губернии. Доказывал, что крепостные отношения «невыгодны для успехов народного хозяйства, вредны для упрочения общественной нравственности и несовместимы с благоустройством государственным». В общих чертах сформулировал стратегические принципы отмены крепостного права (позднее составили основу правительственной программы): постепенность, гласность «под непосредственным надзором правительства», освобождение крестьян за выкуп с землёй во избежание появления класса «бездомных сельских пролетариев, всегда находящихся в брожении и готовых стать орудием политических смут и переворотов». Считал, что новые тяглые хозяйства в будущем должны наделяться землёй из фонда свободных государственных земель. Один из главных деятелей при подготовке крестьянской реформы 1861 года, позднее - её реализации (член Редакционных комиссий в 1859-1960 годах, член Главного комитета об устройстве сельского состояния в 1864-1866 годах). Исполняющий дела товарища министра внутренних дел (1859-1861 годы; отправлен в отставку, чтобы снять напряжение между правительством и поместным дворянством, недовольным отменой крепостного права). Член Комиссий при Министрестве финансов для начертания проектов устройства земских банков (1859-1860 годы) и о кредитных билетах (с 1860 года). Сенатор (1861 год).
Председатель Комиссии о губернских и уездных учреждениях при МВД (1859-1861 годы), образованной для разработки проекта реформы местного управления и самоуправления. Считал необходимым подчинить власть губернатора «коллегиальному надзору», добиться единства в действиях губернских учреждений, а также отделить административно-полицейскую власть от хозяйственно-распорядительного управления, передав его новым органам самоуправления - земствам (идеи Милютина частично реализованы в земской реформе 1864 года).
В сентябре/октябре 1863 года, в разгар Польского восстания 1863-1864 годов, направлен императором Александром II в Варшаву с особыми полномочиями. Подготовил проект о временном военно-полицейском управлении в Царстве Польском (утверждён в 1863 году), а также крестьянскую реформу в Царстве Польском 1864 года (совместно с Ю.Ф. Самариным и В.А. Черкасским). В 1864 году назначен статс-секретарём Его Императорского Величества, член Комитета по делам Царства Польского, вновь командирован в Варшаву с правом присутствовать в Совете управления и в образованном Учредительном комитете Царства Польского (в 1865 году трижды направлялся в Варшаву - для контроля за ходом крестьянской и других реформ; проведения работ по упорядочению финансовых расчётов между империей и Царством Польским; рассмотрения материалов Особой комиссии по новому разграничению губерний и уездов Царства Польского и преобразованию местного управления). Добивался включения системы образования Царства Польского в общеимперскую систему, уменьшения влияния католической церкви. По его инициативе указами императора Александра II в 1864 году закрыты многие католические монастыри, их земли отобраны в казну, а земли приходских костёлов секуляризованы и переданы в аренду крестьянам; из сферы начального обучения вытеснено католическое духовенство. Член Государственного совета (с 1865 года), в 1866 году поддержал денонсацию конкордата 1847 года с Ватиканом. Главный начальник Собственной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства Польского (1866-1867 годы).
Награждён орденом Александра Невского (1867 год).
Сочинения:
Исследования о городах русских // Журнал Министерства внутренних дел. 1844. № 6-7;
Abolition du servage en Russie. P., 1863;
Исследования в Царстве Польском, по Высочайшему повелению произведенные под руководством сенатора, статс-секретаря Н. А. Милютина. СПб., 1863-1866. Т. 1-6;
Об устройстве учебной части в Царстве Польском. СПб., 1864.