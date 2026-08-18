МИЛЮТИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
МИЛЮТИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский композитор, народный артист РСФСР (1964 год).
В 1921 году окончил Театральную студию московского Камерного театра, в 1930 году - Московское областное музыкальное училище (по композиции занимался у С.Н. Василенко и А.В. Александрова). В 1924-1925 годах пианист и композитор эстрадного коллектива «Синяя блуза», в 1929-1932 годах пианист-иллюстратор в московских кинотеатрах. В 1930-х годах заведующий музыкальной частью Театра-студии под руководством Ю.А. Завадского, Театра-студии под руководсктвом Р.Н. Симонова, Театра сатиры. В 1920-е годы сочинял романсы, куплеты, песни («Шумит ночной Марсель», 1924 год), вальсы, танго, фокстроты. В 1930-1940-е годы создал ряд массовых песен («Гибель Чапаева», 1936 год), в послевоенный период писал лирические песни («Среди полей России», «Провожают гармониста», обе 1949 год, «Синеглазая», 1955 год; все на слова Е.А. Долматовского). Автор оперетт, среди которых: «Девичий переполох» (Ленинград, 1945 год), «Трембита» (1949 год), «Поцелуй Чаниты» (1957 год), «Цирк зажигает огни» (1960 год; все - Москва), «Анютины глазки» (Свердловск, 1964 год), «Тихое семейство» (Москва, 1968 год); многие из них ставились другими советскими и зарубежными театрами (в Софии, Бухаресте, Праге, Брно, Будапеште, Лейпциге и др.). Лирическим песням Милютина свойственно мелодическое богатство, в гармоническом языке - сочетание простоты и изысканности (песня из фильма «Сердца четырёх», выпуск 1945 года). Государственная премия СССР (1949 год; за песни «Ленинские горы», «Сирень-черёмуха», «Морская гвардия»).