МИЛЮТИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ

МИЛЮТИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор, народный артист РСФСР (1964 год).

В 1921 году окон­чил Те­ат­раль­ную сту­дию московского Ка­мер­но­го те­ат­ра, в 1930 году - Московское об­ла­ст­ное музыкальное училище (по ком­по­зи­ции за­ни­мал­ся у С.Н. Ва­си­лен­ко и А.В. Алек­сан­д­ро­ва ). В 1924-1925 годах пиа­нист и ком­по­зи­тор эс­т­рад­но­го кол­лек­ти­ва «Си­няя блу­за», в 1929-1932 годах пиа­нист-ил­лю­ст­ра­тор в московских ки­но­те­ат­рах. В 1930-х годах заведующий музыкальной ча­стью Те­ат­ра-сту­дии под руководством Ю.А. За­вад­ско­го , Те­ат­ра-сту­дии под руководсктвом Р.Н. Си­мо­но­ва, Те­ат­ра са­ти­ры. В 1920-е годы со­чи­нял ро­ман­сы, ку­пле­ты, пес­ни («Шу­мит ноч­ной Мар­сель», 1924 год), валь­сы, тан­го, фок­ст­ро­ты. В 1930-1940-е годы соз­дал ряд мас­со­вых пе­сен («Ги­бель Ча­пае­ва», 1936 год), в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од пи­сал ли­рические пес­ни («Сре­ди по­лей Рос­сии», «Про­во­жа­ют гар­мо­ни­ста», обе 1949 год, «Си­не­гла­зая», 1955 год; все на сло­ва Е.А. Дол­ма­тов­ско­го ). Ав­тор опе­ретт, сре­ди ко­то­рых: «Де­ви­чий пе­ре­по­лох» (Ле­нин­град, 1945 год), «Трем­би­та» (1949 год), «По­це­луй Ча­ни­ты» (1957 год), «Цирк за­жи­га­ет ог­ни» (1960 год; все - Мо­ск­ва), «Аню­ти­ны глаз­ки» (Сверд­ловск, 1964 год), «Ти­хое се­мей­ст­во» (Мо­ск­ва, 1968 год); многие из них ста­ви­лись другими советскими и за­ру­беж­ны­ми те­ат­ра­ми (в Со­фии, Бу­ха­ре­сте, Пра­ге, Брно, Бу­да­пеш­те, Лейп­ци­ге и др.). Ли­рическим пес­ням Милютина свой­ст­вен­но ме­ло­дическое бо­гат­ст­во, в гар­мо­ническом язы­ке - со­че­та­ние про­сто­ты и изы­скан­но­сти (пес­ня из фильма «Серд­ца че­ты­рёх», выпуск 1945 года). Государственная премия СССР (1949 год; за пес­ни «Ле­нин­ские го­ры», «Си­рень-че­рё­му­ха», «Мор­ская гвар­дия»).