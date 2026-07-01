МИЛЮТИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ГРАФ

русский военный деятель и теоретик, граф (с 1878 г.), член-корреспондент (с 9.12.1853), почетный член (с9.12.1866) Петербургской Академии наук, генерал-фельдмаршал.

Происхождение

Происходил из дворянского рода Милютиных, известного с середины XVIII в.. Сын действительного статского советника Алексея Михайловича Милютина (29.10.1780–1846) и Елизаветы Дмитриевны, урожденной Киселевой (1794–23.07.1838), сестре генерала от инфантерии графа П. Д. Киселёва, министра государственных имуществ в 1837–1856 гг.

Братья: Николай (6.06.1818–26.01.1872), тайный советник (с 30 августа 1860 г.) и статс-секретарь (с 1 января 1864 г.), с 21 апреля 1861 г. сенатор, с 1 января 1865 г. член Государственного совета.

Владимир (4.12.1826–5.08.1855), известный юрист и экономист, профессор русского государственного права Петербургского университета; автор большого числа работ, в т.ч. по политической экономии.

В 1863 г. Д.А. Милютину было пожаловано имение в 6400 десятин в Пятигорском уезде Ставропольской губернии, а в 1866 – имение в Царстве Польском на правах майората, доходностью 4500 руб. в год.

30 августа 1878 г. Д.А. Милютин был возведен в потомственное графское достоинство Российской империи.

Начало службы

После учебы в Московской губернской гимназии в 1829 г. зачислен полупансионером в Московский университетский благородный пансион (с 1830 г. – гимназия). В 1832 г. вышла первая научная работа Милютина – «Руководство к съемке планов». Окончил учебный курс 31 октября 1832 г. с серебряной медалью, получив право на получение чина 10-го класса. 1 марта 1833 г. начал службу фейерверкером батарейной роты № 2 лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады (Петербург); 8 ноябре 1833 г. произведен в прапорщики.

После сдачи экзаменов 7 декабря 1835 г. зачислен слушателем в старший класс практического отделения Императорской военной академии. 2 декабря 1836 г. Милютин успешно окончил курс практического отделения с малой серебряной медалью и занесением его имени на мраморную доску Академии, был причислен к Генеральному штабу и назначением состоять при Отдельном Гвардейском корпусе.

10 декабря 1836 г. он был назначен состоять в батарейной № 2 батарее лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, но фактически к исполнению обязанностей не приступил, поскольку с 24 декабря 1836 по 30 апреля 1837 г. находился в отпуске, положенном ему, как успешному выпускнику Военной академии. По возвращении на службу, Милютин был 28 октября 1837 г. переведен в Гвардейский Генеральный штаб. Молодой офицер в эти годы активно участвовал в научной жизни, он написал серию статей по военному и математическому отделам для «Энциклопедического лексикона» А.А. Плюшара (тт. 10–15) и «Военного энциклопедического лексикона» Л.И. Зедделера (тт. 2–8), в «Военной библиотеке», издаваемой И.И. Глазуновым, в 1838 г. вышли «Записки маршала Сен-Сира о войнах во времена директории, консульства и империи французской» в переводе Милютина. Кроме того, он сотрудничал с «Отечественными записками» где в т.ч. опубликовал статью «Суворов как полководец» (№ 4, 1839).

Кавказ и Военная академия

21 февраля 1839 г. Милютин был откомандирован в Отдельный Кавказский корпус «для приобретения военных познаний и опытности». В составе отряда генерал-лейтенанта П.Х. Граббе он принял участие в экспедиции на левом фланге Кавказской линии и в Северном Дагестане. В ходе операции Милютин в 1839 г. принял участие во взятии укрепления Ташан-Ханджи (10 мая) и замка Саясан (12 мая), в сражении при урочище Ахмет-Тале (10 мая) он был ранен пулей навылет в левое плечо, н остался в строю. Затем он участвовал в бою при ауле Буртунай (24 мая), в штурме аула Аргуан (31 мая), в штурме и взятии Сухаревской башеи (29 июня и 4 июля), в боях у Черката (29 июля) и его взятии (4 августа), в осаде, штурме и взятии Ахульго (17–23 августа), взятии аула Чиркей (14 сентября).

23 января 1840 г. Милютин был назначен дивизионным квартирмейстером 3-й гвардейской пехотной дивизии, к место службы с Кавказа он прибыл только 24 марта 1840 г. Вскоре он получил отпуск для лечения (с 28 сентября 1840 по 28 октября 1841 г.), а также награжден крупной суммой (300 червонцев), что использовал для ознакомительной поездки в Европу.

11 апреля 1843 г. Милютин вновь получил назначение на Кавказ, и.д. обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черномории (с переводом в Генеральный штаб). К месту службы он прибыл 21 июня. Затем во время кампании 1844 г. против горцев он и.д. обер-квартирмейстера Чеченского отряда. Приняв участие в нескольких перестрелках, Милютин уже в середине июля по «совершенному расстройству здоровья» был отправлен с Кавказа в Севастополь (куда прибыл 8 августа). 10 ноября он, по личной просьбе, был освобожден от должности по состоянию здоровья и назначен штаб-офицером, состоящим в распоряжении военного министра (в этой должности он оставался до 26 октября 1848 г.).

3 января 1845 г. Милютин был назначен профессором Императорской военной академии по кафедре военной географии (с 1847 г. – военной статистики) и 11 февраля отбыл из Севастополя в Петербург; в должность он вступил 13 марта. К этому времени Мил.ютин был уже известен в военных кругах, как автор значительного числа военно-научных и теоретических работа. В 1852–1853 гг. он издал свою самую известную военно-историческую работу «История войны 1799 г. между Россией и Францией в царствование императора Павла I» (тт. 1–5), которая была удостоена Демидовской премии Петербургской Академии наук.

6 ноября 1845 г. Милютин был прикомандирован к Штабу военно-учебных заведений для управления 3-м (воспитательным) отделением (с оставлением в занимаемой должности), а в июне–августе 1846 г. заведовал практическими занятиями и и.д. обер-квартирмейстера отряда военно-учебных заведений в лагере под Петергофом.

26 октября 1848 г. он был назначен состоять для особых поручений при военном министре. Одновременно 13 декабря 1848 г. он был введен в состав Ученого комитета Главного управления путей сообщения и публичных зданий. В сентябре 1853 г. Милютин в составе Военно-походной канцелярии сопровождал императора Николая I в его поездке в Германию. К этому времени относится и знакомство Милюьина с будущим императором Александром II: в октябре 1854 г. он стал исполнять обязанности делопроизводителя Особого комитета великого князя Александра Николаевича (которого в октябре 1855 г. сменил великий князь Константин Николаевич) о мерах защиты берегов Балтийского моря. Также Милютин приняли участие в работе ряда комиссий, занимавшимися вопросами реформирования армии, в т.ч. Комиссии генерала Ф.В. Ридигера для улучшений по военной части (с февраля 1856 г.), Комиссии об устройстве юнкерских школ при армейских корпусах (с мая 1856 г.) и др. Вскоре после вступления на престол, император Александр II, благоволивший к Милютину, зачислил его в свою Свиту (17 апреля 1855 г.).

29 мая 1856 г. Милютин был уволен от должностей профессора и чиновника особых поручений. В том же 1856 г. Милютин подал Александру II две записки: «О необходимости разрешения вопроса о крепостном состоянии» и «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы», в которых высказал соображения о необходимости проведения крестьянской реформы и реформы армии. Тогда же он выступил с инициативой создания ежемесячного военного журнала, на страницах которого можно было обсудить методы и целя будущей реформы (журнал «Военный сборник» был открыт в 1858 г.).

Назначенный в июле 1856 г командующий войсками на Кавказе генерал князь А.И. Барятинский предложил Милютину возглавить его штаб, после чего обратился с просьбой к императору. 15 октября 1856 г. Милютин был назначен и.д. начальника главного штаба войск на Кавказе (6 декабря 1857 г. он был утвержден в должности) и 22 ноября вступил в должность. Милютин стал ближайшим помощником А.И. Барятинского в деле планирования кампаний и руководства войсками, так и в реорганизации управление войсками на Кавказе, развертыванием сети военных учреждений, организации военно-административной и тыловой службы и др. В 1859 г. в составе Чеченского отряда Милютин участвовал в занятии аула Тандо (22 июля), а затем присутствовал при овладении укрепленным аулом Гуниб, где был взят в плен Шамиль (25 августа). Его выдающиеся заслуги в деле покорения Кавказа были отмечены 6 августа 1859 г. назначением генерал-адъютантом Его Величества.

Военные реформы

30 августа 1860 г. Милютин был отозван в Петербург и назначен товарищем Военного министра. Поскольку военный министр генерал Н.О. Сухозанет часто отсутствовал, поскольку одновременно с мая 1861 г. являлся временно командующим 1-й армией, на Мил.ютина было возложено управление текущими делами министерства. Осенью 1861 г. здоровья Сухозанета резко ухудшилось и 9 ноября 1861 г. он был освобожден от должности военного министра, а на его место назначен Милютин.

Милютин стал главной движущей слой в разработке, а позже и в осуществлении всего комплекса военных реформ 1860–1870-х гг. Начав подготовку к отмене рекрутской повинности, Милютин добился сокращения срока воинской службы с 25 лет до 16, принял одновременно целый ряд мер по улучшению содержания рядового состава, в т.ч. улучшено продовольственное, жилищное довольствие, созданы школы обучения грамоте, запрещено рукоприкладство. По инициативе Милютина был разработан и 17 апреля 1863 г. принял закон, отменивший в русской армии применение жестоких наказаний, в т.ч. шпицрутенов, плетей, розог, клеймения и др.

Под его руководством были разработан новый военно-судебный устав, вступивший в силу 15 мая 1867 г., в котором были использованы те же принципы, что и во введенных в ходе судебной реформы Судебных уставов – устность, гласность, состязательное начало.

Большое внимание Милютин уделял коренной реорганизации системы образования войск. Он инициировал издания книг и журналов для солдатского чтения, были усилены учебных команд, в которых был в 1873 г. установлен 3-годичный курс обучения, кроме них были созданы ротные школы, изданы новые правила обучения (1875 г.), инструкции, ведомственные регулирующие документы и др. Коренным преобразованиям подверглись также и военно-учебные заведения. В 1863–1865 гг. реорганизация коснулась кадетских корпусом, которые были преобразованы в военные училища и военные гимназии, в 1864 г. были созданы юнкерские училища. В результате число готовивших офицеры учебных заведений было увеличено, введены новые программы, повышен уровень подготовки офицеров, повышены к ним требования. Был разработаны и утверждены новые правила для Николаевской академии Генерального штаба и при ней создан дополнительный курс. В 1866 г. были открыты юридические офицерские классы (в 1867 г. преобразованные в Военно-юридическую академию). Одновременно изменения коснулись и текущей жизни русского офицера: проведена реформа офицерских заемных капиталов и военно-эмеритальной кассы, созданы офицерские собрания.

Важнейшей составляющие военных реформ стало введение Высочайшим манифестом 1 января 1874 г. подготовленной Милютина всеобщей воинской повинности. Так по инициативе Милютина были расширены льготы для прохождения службы для лиц, имевших высшее образование (для них был установлен 3-месяцный срок службы).

В связи с изменением условий комплектования армии, Милютиным была подготовлена и проведена реформа всей военной администрации. Вместе прежней, устаревшей организации, 6 августа 1864 г. была ведена военно-окружная система. Затем в ходе реформы прошла полная реорганизация интендантского ведомства – как в центре, так и на местах.

Действия Милютина во главе Военного министерства привели к повышению боеспособности вооруженных сил, формированию армии современного типа, соответствующего уровню армий ведущих Европейских держав. Успехи Милютина сопровождали ростом благоволения к нему императора Александра II, ближпайшим помощником которого в деле проведения реформ он стал. Милютин постоянно сопровождал императора в поездках, в т.ч. в 1872 г. – в Петербург, Москву, Новочеркасск, Чугуев, Кременчуг, Елисаветград, Меджибужье, Бендеры, Севстополь и Берлин. Неоднократно сопровождал императора в его ежегодных поездках в Крым.

После начала русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в апреле 1877 г. вместе с императором выехал в Кишинев. Во время военных действий с 21 мая по 10 декабря 1877 г. состоял при Александре II в Главной квартире действующей армии. После окончания войны в августе–ноябре 1877 г., апреле–мае и августе–ноябре 1879 г. и августе–ноябре 1880 г. сопровождал императора в его поездках в Крым.

Отставка

После гибели Александра II и восшествия на престол нового императора Александра III и вскоре после отставки М.Т. Лорис-Меликова Милютин 22 мая 1881 г. был уволен от должности министра в отпуск «до поправления здоровья» с назначением членом Государственного совета (и содержанием в 18 тыс. руб. в год). 27 октября 1881 г. он был назначен почетным президентом Военно-юридической академии, а 8 ноября 1883 г. – почетным президентом Николаевской академии Генерального штаба. С 1883 г. Милютин с супругой почти безвыездно жили в своем имении Симеиз и участия в заседаниях Государственного совета не принимал.

В мае 1883 г. Милютин принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю коронации императора Александра III в Москве, во время которых при церемониале выхода императора в Успенский собор нес Государственный меч. Во время церемонии коронации императора Николая II в Москве в мая 1896 г. Милютину было доверено передать священнодействовавшему митрополиту Палладию императорскую корону.

После смерти Милютина его тело было доставлено в Москву и 3 февраля 1912 г. похоронено в семейном склепе на кладбище Новодевичьего монастыря (при большевиках могила была уничтожена; восстановлена в 2016 г.).

В соответствии с завещанием Милютина на выделенные им средства были учреждены две стипендии (мужская и женская) для детей беднейших офицеров 121-го Пензенского пехотного полка, а также две стипендии для беднейших студентов Императорской военно-медицинской академии.

Семья

Жена – Наталья Михайловна Понсет (Понсэ; 19.04.1820–23.01.1912), дочь генерал-лейтенанта М. И. Понсета. Их дети:

Елизавета (15.3.1844 – 16.6.1939), фрейлина, замужем за князем Сергеем Владимировичем Шаховским (14.06.1852–12.10.1894), действительным статским советником, Черниговскийм (в 1881–1885 гг.) и Эстляндским (1885–1894 гг.) губернатором;

Алексей (11.11.1845 – 20.01.1904), генерал-лейтенант (1901), курский губернатор (1892–1902);

Ольга (19.02.1848 – 1926), девица;

Надежда (10.05.1850 – 1913), замужем за князем Владимиром Ростиславовичем Долгоруковым (21.11.1837 – 16.10.1894), членом Правления Московского земельного банка;

Мария (4.09.1854–26.12.1882), девица;

Елена (16.02.1857–5.12.1882), замужем за Федором Константиновичем Гершельманом (1.01.1853 – не ранее 1927), генералом от кавалерии (1908), в 1912–1917 гг. членом Военного совета.

Звания :

фейерверкер 4-го класса (2.03.1833)

юнкер (8.06.1833)

прапорщик (8.11.1833)

подпоручик (29.03.1836)

поручик (10.12.1836)

штабс-капитан (6.12.1839)

капитан (9.02.1840)

подполковник (11.04.1843)

полковник (21.04.1847)

генерал-майор (11.04.1854)

генерал-лейтенант (30.08.1858)

генерал от инфантерии (27.03.1866)

генерал-фельдмаршал (16.08.1898)