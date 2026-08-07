МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич

Граф (1878), российский государственный и во­енный дея­тель, генерал-фельдмаршал (1898), генерал-адъ­ю­тант (1859), почетный член Пе­тербургской АН (1866).

Из дво­рян, брат Н. А. Ми­лю­ти­на , пле­мян­ник П. Д. Ки­се­лё­ва. Окон­чил Бла­го­род­ный пан­си­он при Моск. ун-те (1832) и Имп. во­ен. ака­де­мию (1836). На во­ен. служ­бу по­сту­пил в 1833 фей­ер­вер­ке­ром в л.-гв. 1-ю арт. бри­га­ду. По окон­ча­нии ака­де­мии при­чис­лен к ГШ и на­зна­чен со­сто­ять при Отд. гв. кор­пу­се (1836–39). Со­труд­ни­чал в «Оте­че­ст­вен­ных за­пис­ках», «Во­ен­ном жур­на­ле», «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ском лек­си­ко­не» А. Плю­ша­ра (т. 10–15) и «Во­ен­ном эн­цик­ло­пе­ди­че­ском лек­си­ко­не» Л. И. Зед­де­ле­ра (т. 2–8). В 1839–1840 слу­жил в Отд. Кавк. кор­пу­се, при­ни­мал уча­стие в во­ен. дей­ст­ви­ях про­тив от­ря­дов Ша­ми­ля; с 1840 квар­тир­мей­стер 3-й гв. ди­ви­зии в С.-Пе­тер­бур­ге. В 1840–41, на­хо­дясь в от­пус­ке для ле­че­ния, по­се­тил Гер­ма­нию, Ита­лию, Фран­цию, Ве­ли­ко­бри­та­нию, Бель­гию и др. стра­ны, где зна­ко­мил­ся с их гос. уст­рой­ст­вом, ор­га­ни­за­ци­ей су­деб­ной сис­те­мы, ме­ст­но­го управ­ле­ния и др. В 1843–44 обер- квар­тир­мей­стер войск Кавк. ли­нии и Чер­но­мо­рии. С 1845 проф. Во­ен. ака­де­мии по ка­фед­ре во­ен. гео­гра­фии, за­тем во­ен. ста­ти­сти­ки. По ини­циа­ти­ве М. в 1840-х гг. на­ча­то во­ен.-ис­то­рич. опи­са­ние гу­бер­ний Рос­сии. В 1848–56 со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при во­ен. ми­ни­ст­ре. За труд об Итал. и Швейц. по­хо­дах А. В. Су­во­ро­ва (на­ча­тый А. И. Ми­хай­лов­ским-Да­ни­лев­ским) удо­сто­ен Де­ми­дов­ской пр. Пе­терб. АН (1853). В 1856 чл. ко­мис­сии «для улуч­ше­ния по во­ен­ной час­ти», ку­да пред­ста­вил за­пис­ку с из­ло­же­ни­ем пла­на пре­об­ра­зо­ва­ния во­ен. ор­га­ни­за­ции го­су­дар­ст­ва. В 1856–59 нач. шта­ба Отд. Кавк. кор­пу­са (с кон. 1857 – Гл. штаб Кавк. ар­мии), при его уча­стии раз­ра­бо­тан план во­ен. дей­ст­вий, осу­ще­ст­в­ле­ние ко­то­ро­го при­ве­ло к ус­пеш­но­му за­вер­ше­нию Кав­каз­ской вой­ны 1817–64; уча­ст­ник Гу­ни­ба штур­ма 1859. В 1860–61 то­ва­рищ (зам.), в 1861–81 во­ен. мин. Рос. им­пе­рии, чл. Гос. со­ве­та (с 1861). В янв. 1862 пред­ста­вил имп. Алек­сан­д­ру II док­лад, в ко­то­ром обос­но­вал не­об­хо­ди­мость ре­фор­ми­ро­ва­ния во­ен. ор­га­ни­за­ции го­су­дар­ст­ва. По­сле Вы­со­чай­ше­го одоб­ре­ния док­лад лёг в ос­но­ву осу­ще­ст­в­лён­ных под рук. М. во­ен­ных ре­форм 1860–70-х гг., по­ло­жив­ших на­ча­ло пре­об­ра­зо­ва­нию рос. ар­мии в со­вре­мен­ную по то­му вре­ме­ни мас­со­вую ар­мию. В рус.-тур. вой­ну 1877–78 по­сле не­уда­чи 3-го штур­ма Плев­ны (Пле­ве­на) М. ре­ши­тель­но вы­ска­зал­ся про­тив от­во­да рос. войск, на­сто­ял на про­дол­же­нии оса­ды, что при­ве­ло к ка­пи­ту­ля­ции тур. гар­ни­зо­на. По­сле Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 в свя­зи с бо­лез­нью канц­ле­ра А. М. Гор­ча­ко­ва фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил внеш­ней по­ли­ти­кой Рос. им­пе­рии. По­сле из­да­ния Ма­ни­фе­ста от 29.4(11.5).1881 «О не­зыб­ле­мо­сти са­мо­дер­жа­вия» по­дал в от­став­ку. Поч. пре­зи­дент Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии ГШ и Алек­сан­д­ров­ской во­ен.-юри­дич. ака­де­мии (соз­да­на по его ини­циа­ти­ве). По­хо­ро­нен на клад­би­ще Но­во­де­вичь­е­го мон. в Мо­ск­ве.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни (1877), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1874, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1883), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1868), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1862, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1864) и др.

Сочинения:

Су­во­ров как пол­ко­во­дец // Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки. 1839. № 4–5;

На­став­ле­ние к за­ня­тию, обо­ро­не и ата­ке ле­сов, де­ре­вень, ов­ра­гов и дру­гих ме­ст­ных пред­ме­тов. СПб., 1843;

Пер­вые опы­ты во­ен­ной ста­ти­сти­ки. СПб., 1847–1848. Кн. 1–2;

Опи­са­ние во­ен­ных дей­ст­вий 1839 г. в Се­вер­ном Да­ге­ста­не. СПб., 1850;

Ис­то­рия вой­ны 1799 г. ме­ж­ду Рос­си­ей и Фран­ци­ей в цар­ст­во­ва­ние им­пе­ра­то­ра Пав­ла I. 2-е изд. СПб., 1857. Т. 1–3;

Днев­ник. М., 1947–1950. Т. 1–4;

Вос­по­ми­на­ния, 1816–1873. М., 1997–2006. [T. 1–7].

Дополнительная литература:

Бо­гда­но­вич М.И. Ис­то­ри­че­ский очерк дея­тель­но­сти во­ен­но­го управ­ле­ния в Рос­сии... 1855–80 гг. СПб., 1879–1881. Т. 1–6;

Да­ни­лов Н.А. Ис­то­ри­че­ский очерк раз­ви­тия во­ен­но­го управ­ле­ния в Рос­сии. СПб., 1902;

Жер­ве Н. Граф Д. А. Ми­лю­тин. СПб., 1906;

Баи­ов А.К. Граф Д. А. Ми­лю­тин. СПб., 1912;

Зай­онч­ков­ский П.А. Д. А. Ми­лю­тин: Био­гра­фи­че­ский очерк // Ми­лю­тин Д.А. Днев­ник. М., 1947. Т. 1;

Оси­по­ва М. Об­зор во­ен­но- на­уч­ных тру­дов Д. А. Ми­лю­ти­на // Во­ен­но- ис­то­ри­че­ский жур­нал. 1972. № 9;

Плот­ни­ков Н. Во­ен­ные ре­фор­мы Ми­лю­ти­на // Во­ен­ный вест­ник. 1991. № 1.

Автор статьи: А. Д. Бор­щов.