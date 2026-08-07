МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич
Граф (1878), российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1898), генерал-адъютант (1859), почетный член Петербургской АН (1866).
Из дворян, брат Н. А. Милютина, племянник П. Д. Киселёва. Окончил Благородный пансион при Моск. ун-те (1832) и Имп. воен. академию (1836). На воен. службу поступил в 1833 фейерверкером в л.-гв. 1-ю арт. бригаду. По окончании академии причислен к ГШ и назначен состоять при Отд. гв. корпусе (1836–39). Сотрудничал в «Отечественных записках», «Военном журнале», «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара (т. 10–15) и «Военном энциклопедическом лексиконе» Л. И. Зедделера (т. 2–8). В 1839–1840 служил в Отд. Кавк. корпусе, принимал участие в воен. действиях против отрядов Шамиля; с 1840 квартирмейстер 3-й гв. дивизии в С.-Петербурге. В 1840–41, находясь в отпуске для лечения, посетил Германию, Италию, Францию, Великобританию, Бельгию и др. страны, где знакомился с их гос. устройством, организацией судебной системы, местного управления и др. В 1843–44 обер- квартирмейстер войск Кавк. линии и Черномории. С 1845 проф. Воен. академии по кафедре воен. географии, затем воен. статистики. По инициативе М. в 1840-х гг. начато воен.-историч. описание губерний России. В 1848–56 состоял для особых поручений при воен. министре. За труд об Итал. и Швейц. походах А. В. Суворова (начатый А. И. Михайловским-Данилевским) удостоен Демидовской пр. Петерб. АН (1853). В 1856 чл. комиссии «для улучшения по военной части», куда представил записку с изложением плана преобразования воен. организации государства. В 1856–59 нач. штаба Отд. Кавк. корпуса (с кон. 1857 – Гл. штаб Кавк. армии), при его участии разработан план воен. действий, осуществление которого привело к успешному завершению Кавказской войны 1817–64; участник Гуниба штурма 1859. В 1860–61 товарищ (зам.), в 1861–81 воен. мин. Рос. империи, чл. Гос. совета (с 1861). В янв. 1862 представил имп. Александру II доклад, в котором обосновал необходимость реформирования воен. организации государства. После Высочайшего одобрения доклад лёг в основу осуществлённых под рук. М. военных реформ 1860–70-х гг., положивших начало преобразованию рос. армии в современную по тому времени массовую армию. В рус.-тур. войну 1877–78 после неудачи 3-го штурма Плевны (Плевена) М. решительно высказался против отвода рос. войск, настоял на продолжении осады, что привело к капитуляции тур. гарнизона. После Берлинского конгресса 1878 в связи с болезнью канцлера А. М. Горчакова фактически руководил внешней политикой Рос. империи. После издания Манифеста от 29.4(11.5).1881 «О незыблемости самодержавия» подал в отставку. Поч. президент Николаевской академии ГШ и Александровской воен.-юридич. академии (создана по его инициативе). Похоронен на кладбище Новодевичьего мон. в Москве.
Награждён орденами Св. Георгия 2-й степени (1877), Св. Андрея Первозванного (1874, алмазными знаками к нему – 1883), Св. Владимира 1-й степени (1868), Св. Александра Невского (1862, алмазными знаками к нему – 1864) и др.
Сочинения:
Суворов как полководец // Отечественные записки. 1839. № 4–5;
Наставление к занятию, обороне и атаке лесов, деревень, оврагов и других местных предметов. СПб., 1843;
Первые опыты военной статистики. СПб., 1847–1848. Кн. 1–2;
Описание военных действий 1839 г. в Северном Дагестане. СПб., 1850;
История войны 1799 г. между Россией и Францией в царствование императора Павла I. 2-е изд. СПб., 1857. Т. 1–3;
Дневник. М., 1947–1950. Т. 1–4;
Воспоминания, 1816–1873. М., 1997–2006. [T. 1–7].
Дополнительная литература:
Богданович М.И. Исторический очерк деятельности военного управления в России... 1855–80 гг. СПб., 1879–1881. Т. 1–6;
Данилов Н.А. Исторический очерк развития военного управления в России. СПб., 1902;
Жерве Н. Граф Д. А. Милютин. СПб., 1906;
Баиов А.К. Граф Д. А. Милютин. СПб., 1912;
Зайончковский П.А. Д. А. Милютин: Биографический очерк // Милютин Д.А. Дневник. М., 1947. Т. 1;
Осипова М. Обзор военно- научных трудов Д. А. Милютина // Военно- исторический журнал. 1972. № 9;
Плотников Н. Военные реформы Милютина // Военный вестник. 1991. № 1.
Автор статьи: А. Д. Борщов.