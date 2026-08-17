МИЛЮКОВ Павел Николаевич

Историк, публицист, политик, издатель.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1882). Магистерская диссертация: «Государственное хозяйство в России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» (1892). Приват-доцент Московского университета (1886-94). В 1894-97 находился в ссылке в Рязани за публичную лекцию, на которой прозвучала критика царского режима. Профессор Софийского университета (1897-99). Основатель и лидер партии кадетов. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. После 1917 принимал активное участие в антибольшевистском движении. С 1919 в эмиграции. Редактор газеты «Последние новости» .

Придерживался позитивистской методологии . В магистерской диссертации доказывал, что реформы Петра носили спонтанный характер и легли тяжелым бременем на страну. Внес существенный вклад в изучении отечественной исторической мысли. Разработал оригинальную схему русской истории, нашедшую наиболее полное воплощение в «Очерках по истории русской культуры» (СПб., 1896-1903. Т. 1-3). По ней каждое общество проходит схожие этапы: родоплеменной быт, феодализм, военно-национальное государство и, наконец, промышленно-правовое государство. Но данные исторические периоды проявляются у разных народов со значительной спецификой. Так, если в западноевропейских странах развитие происходит благодаря импульсам, идущим от общества, то есть снизу вверх, то в России – благодаря деятельности государства, то есть сверху вниз. Данная концепция получила название «теории контраста». Историка глубоко волновала проблема национального своеобразия русской культуры. Считал, что византийское начало, пришедшее вместе с принятием восточного варианта христианства, подавило ее самобытность.

Сочинения:

Спорные вопросы финансовой истории Московского государства. СПб., 1892;

История второй русской революции. София, 1921-23;

Россия на переломе. Париж, 1927;

Воспоминания. (1850-1917). Нью-Йорк, 1955;

Очерки истории исторической науки. М., 2002;

Дневник П.Н. Милюкова. 1918-1921. М., 2005;

П. Н. Милюков: «русский европеец». Публицистика 20–30-х гг. XX в. М., 2012.