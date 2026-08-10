МИЛУТИН СТЕФАН УРОШ II НЕМАНИЧ

Милутин Стефан Урош II Неманич ( серб. Стефан Урош II Милутин Немањић) (ок. 1253 — 29.10.1321, Неродимле) — сербский король, значительно расширивший к югу территорию средневекового государства Неманичей и способствовавший расцвету его культуры. Ктитор многочисленных церквей на территории Балкан. Канонизирован Сербской православной церковью.

Второй сын сербского короля Стефана Уроша I Неманича и Елены Анжуйской (вероятно, родственницы неаполитанского короля Карла I Анжуйского), взошел на престол после отречения в его пользу на саборе в Дежево в 1282 его старшего брата — короля Стефана Драгутина Неманича.

Историография делит правление М. на два периода. Первый, до 1299, был эпохой борьбы против Византии, в ходе которой (главным образом, в 1283—1284) М. удалось завоевать территорию Сев. Македонии с г. Скопье и установить сербо-византийскую границу по линии Струмица — Прилеп — Охрид—Круя. В 1299 между сторонами был подписан договор, по которому М. удалось сохранить фактически все завоеванные области и который был скреплен брачным союзом М. с Симонидой, дочерью Андроника II Палеолога . Этот бездетный брак, по разным оценкам 4-й или 5-й, стал последним для М.

Укрепление позиций М., опиравшегося отныне на союз с Византией, обусловило, вероятно, его нежелание выполнять одно из ключевых, как предполагают, условий Дежевского соглашения, заключенного им с Драгутином в 1282, согласно которому наследовать престол должен был не сын М., а Владислав, сын Драгутина. Это привело к противостоянию между двумя братьями, завершившемуся в начале 1310-х.

В 1314 мятеж против М. поднял уже его второй сын, который и унаследует корону — Стефан Урош III Дечанский, рожденный Аной (Анной) Тертер, 3-й или 4-й женой М. и дочерью болгарского царя Георгия I Тертера. М. подавил мятеж, приказал ослепить сына и сослал его в Константинополь. Лишь перед самой своей смертью в 1321 М. позволил сыну вернуться на родину.

Экономический расцвет сербских земель в период правления М., связанный во многом с открытием и вводом в эксплуатацию новых рудников (Трепча) и наращиванием добычи уже работающих (Рудник, Ново Брдо), создал материальную базу для активной строительной деятельности М. Его биограф, сербский архиепископ Даниил II, назвавший М. «божественных церквей строителем (ненасытным)», приписывал ему строительство или обновление 15 церквей и монастырей. Из их числа в список всемирного наследия ЮНЕСКО входят расположенные на территории Сербии церковь Св. Иоакима и Анны монастыря Студеница, церкви Богородица Левишка и Грачаница (две последние под угрозой уничтожения) и католикон монастыря Хиландар на Афоне.

Изначально был похоронен в своей задужбине — церкви Св. Стефана монастыря Баньска в Косово и Метохии , задуманном им как будущая усыпальница. Но после подчинения сербских земель турками мощи М. были перенесены в 1460 в собор Св. великомученицы Недели в Софии, где находятся по настоящее время, что вызывает неоднозначную реакцию в Сербии. С 28 по 30 октября 2021 в Софии состоялись праздничные мероприятия, посвященные 700-летию успения М.

Ист. : Arhiepiskop Danilo i drugi. Zivoti kraljeva i arhieiiskopa srpskih / Ed. by Dj. Danicic. Belgrade—Zagreb, 1866.

Лит. : Mavromatis L. La fondation de l’Empire serbe. Le kralj Milutin. Thessalonique, 1978; Todic B. Serbian Medieval Painting. The Age of King Milutin. Belgrade, 1999; Станковић В. Краљ Милутин (1282—1321). Београд, 2012. Н. В. Татарчук.