МИЛУОКИ

Го­род в северной час­ти США, на юго-вос­то­ке шта­та Вис­кон­син.

Рас­по­ло­жен на зап. бе­ре­гу оз. Ми­чи­ган при впа­де­нии рек Ми­луо­ки, Ме­но­мо­ни и Кин­ник­кин­ник. Круп­ней­ший го­род шта­та; нас. 606,5 тыс. чел. (2010; в т. ч. ок. 40% – аф­роа­ме­ри­кан­цы). Гл. центр гор. аг­ло­ме­ра­ции Ми­луо­ки – Ра­син – Уо­ке­шо с нас. 1790,2 тыс. чел. (2010). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Порт на оз. Ми­чи­ган. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт им. ген. У. Л. Мит­чел­ла (в юж. час­ти го­ро­да) и аэ­ро­порт Тим­мер­мен-Филд (на се­ве­ре М.).

Назв. го­ро­да пе­ре­во­дит­ся с язы­ка про­жи­вав­ших на этих зем­лях пле­мён ал­гон­ки­нов как «хо­ро­шая зем­ля». В кон. 17 – нач. 18 вв. рай­он на­ча­ли ос­ваи­вать франц. мис­сио­не­ры и тор­гов­цы. В 1795 франц. ку­пец из Ка­на­ды Ж. Вьё ос­но­вал здесь фак­то­рию. В сер. 1820-х гг. его зять С. Л. Жю­но пе­ре­нёс её на пра­вый бе­рег р. Ми­луо­ки и за­ло­жил пос. Жю­но­та­ун, близ ко­то­ро­го Дж. Х. Уо­кер в 1834 ос­но­вал по­се­ле­ние, по­лу­чив­шее назв. Уо­керс-Пойнт, а в 1837 Б. Кил­борн на ле­вом бе­ре­гу ре­ки за­ло­жил пос. Кил­борн­таун. К нач. 1840-х гг. по­ли­тич. и эко­но­мич. кон­ку­рен­ция меж­ду по­се­ле­ния­ми при­ве­ла к рез­ко­му ухуд­ше­нию их взаи­мо­от­но­ше­ний. В 1845 кон­фликт ме­ж­ду жи­те­ля­ми Кил­борн­тау­на и Жю­но­тау­на пе­ре­рос в во­оруж. столк­но­ве­ния (их при­чи­ной ста­ли спо­ры о фи­нан­си­ро­ва­нии строи­тель­ст­ва мос­та че­рез р. Ми­луо­ки). В 1846 по­се­ле­ния бы­ли объ­е­ди­не­ны, по­лу­чи­ли ста­тус го­ро­да и совр. на­зва­ние. С 1848 в со­ста­ве шта­та Вис­кон­син. 28.11.1843 па­па Рим­ский Гри­го­рий XVI уч­ре­дил дио­цез Ми­луо­ки (12.2.1875 пре­об­ра­зо­ван в ар­хи­дио­цез). По­сле по­дав­ле­ния Ре­во­лю­ции 1848–49 в Гер­ма­нии и Поль­ско­го вос­ста­ния 1863–64 в М. при­бы­ли боль­шие груп­пы нем. и польск. им­ми­гран­тов (нем. и польск. об­щи­ны М. ос­та­ют­ся од­ни­ми из круп­ней­ших в США). В 1851 по­строе­на пер­вая же­лез­ная до­ро­га. Во 2-й пол. 19 в. М. – один из тор­го­во-транс­порт­ных цен­тров рай­она Ве­ли­ких озёр (пе­ре­вал­ка зер­на и ле­са, на ру­бе­же 19–20 вв. так­же уг­ля и же­лез­ной ру­ды). С 1870-х гг. со­зда­ют­ся пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей, пи­ще­вой (му­ко­моль­ной, мо­лоч­ной, мяс­ной) и др. от­рас­лей пром-сти. В 20 в. (до 1970-х гг.) раз­ви­вал­ся как круп­ный центр ма­ши­но­строе­ния, а так­же пи­ще­вой (вхо­дил в со­став т. н. мо­лоч­но­го поя­са США), пи­вова­рен­ной и др. пром. от­рас­лей. В 1-й пол. 20 в. М. – один из цен­тров со­циа­ли­стич. дви­же­ния в США.

В ис­то­рич. цен­тре М. (рай­он Лин­кольн-Вил­лидж и др.) со­хра­ни­лись по­строй­ки 2-й пол. 19 – сер. 20 вв.: ка­то­лич. со­бор Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1847–53), анг­ли­кан­ский ка­фед­раль­ный со­бор Всех Свя­тых (1868; со­бор с 1898), особ­няк Паб­ста (1890–92) и Ра­ту­ша (1895, ар­хит. бю­ро «H. C. Koch and Company»; баш­ня выс. 108 м) в рус­ле эк­лек­тиз­ма, не­оре­нес­санс­ная ка­то­лич. ба­зи­ли­ка Св. Ио­са­фа­та (1901), зда­ние ок­руж­но­го су­да в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1932, ар­хит. бю­ро «McKim, Mead & White»), греч. пра­во­слав­ная цер­ковь Бла­го­ве­ще­ния (1961, арх. Ф. Л. Райт). В де­ло­вом цен­тре – не­бо­скрё­бы, в т. ч. «U. S. Bank Center» в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле (1973, ар­хит. бю­ро «Skidmo­re, Owings and Merrill»; са­мое вы­со­кое зда­ние в М., 183 м). Об­щин­ный центр Хел­фер в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (1973, арх. Э. Д. Сто­ун). Па­мят­ни­ки: Т. Кос­тюш­ко (в пар­ке его име­ни в рай­оне Лин­кольн- Вил­лидж), Ф. Шил­ле­ру и И. В. Гё­те, Ио­ан­ну Пав­лу II, Лей­фу Эрик­со­ну (до­с­тиг бе­ре­гов Сев. Аме­ри­ки ок. 1000), а так­же Дж. Ва­шинг­то­ну, А. Лин­коль­ну и др. Св. 140 пар­ков.

М. – один из важ­ных цен­тров нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры США. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ис­сле­до­ва­тель­ский ин-т кро­ви, Ин-т бу­ду­ще­го шта­та Вис­кон­син (1994), Ин-т Ми­луо­ки. Гос. ву­зы: Ун-т Кaрролла в г. Уокешo (1846, совр. ста­тус с 2008), Вис­кон­син­ский ун-т в М. (1885, совр. ста­тус с 1956; 2-й по зна­че­нию вуз шта­та, вклю­ча­ет ок. 70 ака­де­мич. цен­тров на­уч. ис­сле­до­ва­ний и обу­че­ния, н.-и. ин-тов и ла­бо­ра­то­рий), Вис­кон­син­ская конс. (1899), Tехнич. кол­ледж рай­она М. (1912), один из кам­пу­сов Вис­кон­син­ской уни­вер­си­тет­ской сис­те­мы в г. Уокешo (1966, совр. ста­тус с 1972). Сре­ди не­го­су­дарств. ву­зов – Ун-т Мар­кетт ор­де­на ие­зуи­тов (1881), Вис­кон­син­ский мед. кол­ледж (1893, совр. ста­тус с 1967), Ми­лу­ок­ская инж. шко­ла (1903), ка­то­лич. ун-т кар­ди­на­ла Стрит­ча (1937), Ми­лу­ок­ский ин-т ис­кусств и ди­зай­на (1974). Б-ки ву­зов (в т. ч. б-ка Гол­ды Ме­ир Вис­кон­син­ско­го ун-та в М.), Пуб­лич­ная б-ка, б-ка и му­зей Ми­лу­ок­ско­го ис­то­рич. об-ва и др. Му­зеи: Ми­лу­ок­ский пуб­лич­ный (1882, экс­по­зи­ции по ес­теств. и об­ществ. ис­то­рии), ху­до­же­ст­вен­ный [соз­дан в 1957 в ре­зуль­та­те слия­ния ху­дож. га­ле­реи Лей­то­на (1888) и Ми­лу­ок­ско­го ин-та ис­кусств (1911, назв. с 1916); в зда­нии Во­ен. ме­мо­ри­аль­но­го цен­тра, 1955–57, арх. Эро Саа­ри­нен; в кор­пу­се Ка­ле­ра, 1975, арх. Д. Ка­лер; в «Па­виль­оне Ку­ад­рач­чи», 2001, арх. С. Ка­ла­тра­ва], де­ко­ра­тив­но­го иск-ва «Вил­ла Тер­рас» (1966, зда­ние 1923, арх. Д. Ад­лер), ху­до­же­ст­вен­ный Ч. Ал­ли­са (1979), ху­до­же­ст­вен­ный им. П. и Б. Хаг­гер­ти (1984) в кам­пу­се Ун-та Мар­кетт, рек­ла­мы и ди­зай­на У. Ф. Эйс­не­ра (2000), му­зей Гро­ман­на при Ми­лу­ок­ской инж. шко­ле (кол­лек­ция про­из­ве­де­ний изо­бра­зит. ис­кусств и др.). Сре­ди дру­гих – му­зеи нау­ки, эко­но­ми­ки и тех­ни­ки «Мир от­кры­тий», амер. «чёр­но­го хо­ло­ко­ста» (1988), мо­то­цик­лов «Harley-Da­vid­son» (2008). Га­ле­рея по­лё­тов Мит­чел­ла (1984) в ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ту им. ген. У. Л. Мит­чел­ла.

Те­ат­ры: Ми­лу­ок­ский, ре­пер­ту­ар­ный те­атр М., Ми­лу­ок­ский те­атр юно­го зри­те­ля, те­атр Паб­ста, те­атр Ри­вер­сайд и др. Опер­ный те­атр «Фло­рен­тин­ская опе­ра» (1933). Опе­ра «Скай­лайт» (1959; ка­мер­ные опе­ры, опе­рет­ты, мю­зик­лы). Ба­лет­ная труп­па «Ми­луо­ки бал­ле», Ми­лу­ок­ский сим­фо­нич. ор­кестр (1958). Муз. об-во М. (ос­но­ва­но в 1843 как Бет­хо­вен­ское об-во М.). Ре­гу­ляр­но про­во­дят­ся разл. муз. фес­ти­ва­ли, в т. ч. еже­год­ный лет­ний ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь «Summerfest». Зоо­парк ок­ру­га Ми­луо­ки. Бо­та­нич. сад Бер­не­ра. В М. один из ста­рей­ших в стра­не кри­кет­ных клу­бов (1849). Клуб «Ми­луо­ки Бакс» (1968) вхо­дит в чис­ло уча­ст­ни­ков Нац. бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции; вы­сту­па­ет в «Брэд­ли Цен­тре» (1988; св. 18 тыс. мест). Бейс­боль­ный клуб «Ми­луо­ки Бру­эрс» (ос­но­ван в 1969, с 1970 в М.) при­нимает со­пер­ни­ков на аре­не «Мил­лер Парк» (2001; ок. 42 тыс. мест). Сре­ди др. круп­ных спор­тив­ных арен – Дво­рец спор­та «Ю.Эс. Целль­ю­лар» (1950; св. 12 тыс. мест).

Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей эко­но­ми­ки гор. аг­ло­ме­ра­ции – ус­лу­ги здра­во­охра­не­ния (вклю­чая раз­ра­бот­ку и вне­дре­ние но­вей­ших ви­дов мед. обо­ру­до­ва­ния и ус­лу­ги по его экс­плуа­та­ции). Дей­ст­ву­ют под­раз­де­ле­ния ме­ж­ду­нар. ком­па­нии «GE Healthcare» (до­чер­няя струк­ту­ра «Ge­neral Electric Co.»): в при­го­ро­де Уо­ва­то­са – го­лов­ной офис «GE Healthcare Clini­cal Systems» (раз­ра­бот­ка слож­ных ди­аг­но­стич. при­бо­ров и разл. кли­нич. обо­ру­до­ва­ния); в г. Уо­ке­шо – штаб- квар­ти­ра «GE Healthcare Global Diagno­stic Imaging» (совр. ме­то­ды ди­аг­но­сти­ки за­бо­ле­ва­ний); мно­го­числ. ле­чеб­ные уч­ре­ж­де­ния, в т. ч. в со­ста­ве не­го­су­дарств. не­ком­мерч. сис­те­мы «Aurora Health Care» с го­лов­ным офи­сом в М. (вклю­ча­ет ок. по­лу­то­ра де­сят­ков боль­нич­ных ком­плек­сов, св. 100 кли­ник и 80 ап­тек в вост. час­ти шта­та Вис­кон­син). В сфе­ре ус­луг так­же вы­де­ля­ют­ся: об­ра­зо­ва­тель­ные; фи­нан­со­вые (бан­ков­ские, ин­ве­сти­ци­он­ные, стра­хо­вые и др.) услуги; оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля (го­лов­ные офи­сы тор­го­вых се­тей «Kohl’s» и «Youn­kers»); транс­порт и ло­ги­сти­ка. Гру­зо­обо­рот пор­та М. (спо­со­бен при­ни­мать круп­но­тон­наж­ные реч­ные и мор. су­да) св. 4 млн. т в 2007, осн. гру­зы – уголь, неф­те­про­дук­ты, зер­но, строй­ма­те­риа­лы. В М. – штаб-квар­ти­ры: «Manpower Inc.», од­ной из круп­ней­ших в ми­ре ком­па­ний по под­бо­ру кад­ров (св. 4 тыс. кад­ро­вых агентств в 82 стра­нах ми­ра), «A. O. Smith Corp.» (осн. ви­ды про­дук­ции – элек­тро­дви­га­те­ли и во­до­на­гре­ва­те­ли про­из­во­дят­ся за пре­де­ла­ми шта­та Вис­кон­син), круп­ной элек­тро­энер­ге­тич. ком­па­нии «Wisconsin Energy Corp.» и др.

До­ля за­ня­тых в пром-сти М. (22% в 2006) вы­ше сред­ней по стра­не. М. с при­го­ро­да­ми ос­та­ёт­ся круп­ным цен­тром ма­ши­но­строе­ния. Го­лов­ные офи­сы и пред­при­ятия ком­па­ний: «Astronautics Corp. of America» (авио­ни­ка, авиац. и кос­мич. на­ви­гац. обо­ру­до­ва­ние), «Johnson Con­trols Inc.» (ком­плек­тую­щие для ав­то­моби­лей – сис­те­мы кли­мат-кон­тро­ля, де­та­ли ин­терь­е­ра лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей и др.), «Bucyrus International Inc.» и «Joy Global Inc.» (экс­ка­ва­то­ры, гор­но-шахт­ное обо­ру­до­ва­ние), «Rockwell Automa­tion» (пром. ав­то­ма­ти­ка, кон­троль­но-из­ме­рит. при­бо­ры), «Briggs & Stratton» (бен­зи­но­вые дви­га­те­ли для бы­то­вых элек­тро­ге­не­ра­то­ров и са­до­во­го ин­вен­та­ря), «Evinrude Outboard Motors» (под­раз­де­ле­ние ка­над. «Bombardier Inc.»; под­вес­ные ло­доч­ные мо­то­ры), «Harken» (обо­ру­до­ва­ние и сна­сти для яхт) и др. В М. – штаб-квар­ти­ра «Harley-Davidson Motor Co.» (1903; вы­пус­ка­ет куль­то­вые мо­то­цик­лы «Har­ley-Davidson», а так­же ме­бель, по­су­ду, оде­ж­ду, обувь и др. ак­сес­суа­ры под этой мар­кой). М. – тра­диц. центр пи­во­ва­ре­ния (разл. сор­та пи­ва мар­ки «Miller»; про­из­водств. мощ­но­сти ком­па­нии «Mil­lerCoors», с 2008 со­вме­ст­ное пред­при­ятие брит. «SABMiller» и амер.-ка­над. «Mol­son Coors Brewing»).

Автор статьи: С. В. Рас­ска­зов (эко­но­ми­ка).

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