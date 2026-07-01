МИЛУОКИ
Город в северной части США, на юго-востоке штата Висконсин.
Расположен на зап. берегу оз. Мичиган при впадении рек Милуоки, Меномони и Кинниккинник. Крупнейший город штата; нас. 606,5 тыс. чел. (2010; в т. ч. ок. 40% – афроамериканцы). Гл. центр гор. агломерации Милуоки – Расин – Уокешо с нас. 1790,2 тыс. чел. (2010). Узел автомагистралей и железных дорог. Порт на оз. Мичиган. Авиаперевозки обслуживают междунар. аэропорт им. ген. У. Л. Митчелла (в юж. части города) и аэропорт Тиммермен-Филд (на севере М.).
Назв. города переводится с языка проживавших на этих землях племён алгонкинов как «хорошая земля». В кон. 17 – нач. 18 вв. район начали осваивать франц. миссионеры и торговцы. В 1795 франц. купец из Канады Ж. Вьё основал здесь факторию. В сер. 1820-х гг. его зять С. Л. Жюно перенёс её на правый берег р. Милуоки и заложил пос. Жюнотаун, близ которого Дж. Х. Уокер в 1834 основал поселение, получившее назв. Уокерс-Пойнт, а в 1837 Б. Килборн на левом берегу реки заложил пос. Килборнтаун. К нач. 1840-х гг. политич. и экономич. конкуренция между поселениями привела к резкому ухудшению их взаимоотношений. В 1845 конфликт между жителями Килборнтауна и Жюнотауна перерос в вооруж. столкновения (их причиной стали споры о финансировании строительства моста через р. Милуоки). В 1846 поселения были объединены, получили статус города и совр. название. С 1848 в составе штата Висконсин. 28.11.1843 папа Римский Григорий XVI учредил диоцез Милуоки (12.2.1875 преобразован в архидиоцез). После подавления Революции 1848–49 в Германии и Польского восстания 1863–64 в М. прибыли большие группы нем. и польск. иммигрантов (нем. и польск. общины М. остаются одними из крупнейших в США). В 1851 построена первая железная дорога. Во 2-й пол. 19 в. М. – один из торгово-транспортных центров района Великих озёр (перевалка зерна и леса, на рубеже 19–20 вв. также угля и железной руды). С 1870-х гг. создаются предприятия деревообрабатывающей, пищевой (мукомольной, молочной, мясной) и др. отраслей пром-сти. В 20 в. (до 1970-х гг.) развивался как крупный центр машиностроения, а также пищевой (входил в состав т. н. молочного пояса США), пивоваренной и др. пром. отраслей. В 1-й пол. 20 в. М. – один из центров социалистич. движения в США.
В историч. центре М. (район Линкольн-Виллидж и др.) сохранились постройки 2-й пол. 19 – сер. 20 вв.: католич. собор Иоанна Богослова (1847–53), англиканский кафедральный собор Всех Святых (1868; собор с 1898), особняк Пабста (1890–92) и Ратуша (1895, архит. бюро «H. C. Koch and Company»; башня выс. 108 м) в русле эклектизма, неоренессансная католич. базилика Св. Иосафата (1901), здание окружного суда в стиле неоклассицизма (1932, архит. бюро «McKim, Mead & White»), греч. православная церковь Благовещения (1961, арх. Ф. Л. Райт). В деловом центре – небоскрёбы, в т. ч. «U. S. Bank Center» в интернациональном стиле (1973, архит. бюро «Skidmore, Owings and Merrill»; самое высокое здание в М., 183 м). Общинный центр Хелфер в русле позднего модернизма (1973, арх. Э. Д. Стоун). Памятники: Т. Костюшко (в парке его имени в районе Линкольн- Виллидж), Ф. Шиллеру и И. В. Гёте, Иоанну Павлу II, Лейфу Эриксону (достиг берегов Сев. Америки ок. 1000), а также Дж. Вашингтону, А. Линкольну и др. Св. 140 парков.
М. – один из важных центров науки, образования и культуры США. Среди науч. учреждений – Исследовательский ин-т крови, Ин-т будущего штата Висконсин (1994), Ин-т Милуоки. Гос. вузы: Ун-т Кaрролла в г. Уокешo (1846, совр. статус с 2008), Висконсинский ун-т в М. (1885, совр. статус с 1956; 2-й по значению вуз штата, включает ок. 70 академич. центров науч. исследований и обучения, н.-и. ин-тов и лабораторий), Висконсинская конс. (1899), Tехнич. колледж района М. (1912), один из кампусов Висконсинской университетской системы в г. Уокешo (1966, совр. статус с 1972). Среди негосударств. вузов – Ун-т Маркетт ордена иезуитов (1881), Висконсинский мед. колледж (1893, совр. статус с 1967), Милуокская инж. школа (1903), католич. ун-т кардинала Стритча (1937), Милуокский ин-т искусств и дизайна (1974). Б-ки вузов (в т. ч. б-ка Голды Меир Висконсинского ун-та в М.), Публичная б-ка, б-ка и музей Милуокского историч. об-ва и др. Музеи: Милуокский публичный (1882, экспозиции по естеств. и обществ. истории), художественный [создан в 1957 в результате слияния худож. галереи Лейтона (1888) и Милуокского ин-та искусств (1911, назв. с 1916); в здании Воен. мемориального центра, 1955–57, арх. Эро Сааринен; в корпусе Калера, 1975, арх. Д. Калер; в «Павильоне Куадраччи», 2001, арх. С. Калатрава], декоративного иск-ва «Вилла Террас» (1966, здание 1923, арх. Д. Адлер), художественный Ч. Аллиса (1979), художественный им. П. и Б. Хаггерти (1984) в кампусе Ун-та Маркетт, рекламы и дизайна У. Ф. Эйснера (2000), музей Громанна при Милуокской инж. школе (коллекция произведений изобразит. искусств и др.). Среди других – музеи науки, экономики и техники «Мир открытий», амер. «чёрного холокоста» (1988), мотоциклов «Harley-Davidson» (2008). Галерея полётов Митчелла (1984) в междунар. аэропорту им. ген. У. Л. Митчелла.
Театры: Милуокский, репертуарный театр М., Милуокский театр юного зрителя, театр Пабста, театр Риверсайд и др. Оперный театр «Флорентинская опера» (1933). Опера «Скайлайт» (1959; камерные оперы, оперетты, мюзиклы). Балетная труппа «Милуоки балле», Милуокский симфонич. оркестр (1958). Муз. об-во М. (основано в 1843 как Бетховенское об-во М.). Регулярно проводятся разл. муз. фестивали, в т. ч. ежегодный летний междунар. фестиваль «Summerfest». Зоопарк округа Милуоки. Ботанич. сад Бернера. В М. один из старейших в стране крикетных клубов (1849). Клуб «Милуоки Бакс» (1968) входит в число участников Нац. баскетбольной ассоциации; выступает в «Брэдли Центре» (1988; св. 18 тыс. мест). Бейсбольный клуб «Милуоки Бруэрс» (основан в 1969, с 1970 в М.) принимает соперников на арене «Миллер Парк» (2001; ок. 42 тыс. мест). Среди др. крупных спортивных арен – Дворец спорта «Ю.Эс. Целльюлар» (1950; св. 12 тыс. мест).
Одна из ведущих отраслей экономики гор. агломерации – услуги здравоохранения (включая разработку и внедрение новейших видов мед. оборудования и услуги по его эксплуатации). Действуют подразделения междунар. компании «GE Healthcare» (дочерняя структура «General Electric Co.»): в пригороде Уоватоса – головной офис «GE Healthcare Clinical Systems» (разработка сложных диагностич. приборов и разл. клинич. оборудования); в г. Уокешо – штаб- квартира «GE Healthcare Global Diagnostic Imaging» (совр. методы диагностики заболеваний); многочисл. лечебные учреждения, в т. ч. в составе негосударств. некоммерч. системы «Aurora Health Care» с головным офисом в М. (включает ок. полутора десятков больничных комплексов, св. 100 клиник и 80 аптек в вост. части штата Висконсин). В сфере услуг также выделяются: образовательные; финансовые (банковские, инвестиционные, страховые и др.) услуги; оптовая и розничная торговля (головные офисы торговых сетей «Kohl’s» и «Younkers»); транспорт и логистика. Грузооборот порта М. (способен принимать крупнотоннажные речные и мор. суда) св. 4 млн. т в 2007, осн. грузы – уголь, нефтепродукты, зерно, стройматериалы. В М. – штаб-квартиры: «Manpower Inc.», одной из крупнейших в мире компаний по подбору кадров (св. 4 тыс. кадровых агентств в 82 странах мира), «A. O. Smith Corp.» (осн. виды продукции – электродвигатели и водонагреватели производятся за пределами штата Висконсин), крупной электроэнергетич. компании «Wisconsin Energy Corp.» и др.
Доля занятых в пром-сти М. (22% в 2006) выше средней по стране. М. с пригородами остаётся крупным центром машиностроения. Головные офисы и предприятия компаний: «Astronautics Corp. of America» (авионика, авиац. и космич. навигац. оборудование), «Johnson Controls Inc.» (комплектующие для автомобилей – системы климат-контроля, детали интерьера легковых автомобилей и др.), «Bucyrus International Inc.» и «Joy Global Inc.» (экскаваторы, горно-шахтное оборудование), «Rockwell Automation» (пром. автоматика, контрольно-измерит. приборы), «Briggs & Stratton» (бензиновые двигатели для бытовых электрогенераторов и садового инвентаря), «Evinrude Outboard Motors» (подразделение канад. «Bombardier Inc.»; подвесные лодочные моторы), «Harken» (оборудование и снасти для яхт) и др. В М. – штаб-квартира «Harley-Davidson Motor Co.» (1903; выпускает культовые мотоциклы «Harley-Davidson», а также мебель, посуду, одежду, обувь и др. аксессуары под этой маркой). М. – традиц. центр пивоварения (разл. сорта пива марки «Miller»; производств. мощности компании «MillerCoors», с 2008 совместное предприятие брит. «SABMiller» и амер.-канад. «Molson Coors Brewing»).
Автор статьи: С. В. Рассказов (экономика).