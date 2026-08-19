МИЛЬТОН, МИЛТОН ДЖОН
МИЛЬТОН, МИЛТОН ДЖОН - английский поэт, драматург, публицист, государственный и политический деятель.
Cын нотариуса и композитора-любителя Джона Мильтона. Учился в школе Святого Павла (1620-1625 годы) в Лондоне, затем - в Крайст-колледже Кембриджского университета (1625-1632 годы). Принимал активное участие в Английской революции XVII века, занимал пост латинского секретаря в правительстве О. Кромвеля (вёл международную переписку).
К ранним поэтическим опытам относятся латинские элегии, итальянские пасторальные сонеты, парафразы псалмов (114 и 136), стихотворение «На смерть прекрасного ребёнка, умершего от кашля» («On the death of a fair infant», 1628 год) - подражание Э. Спенсеру; ода «На утро Рождества Христова» («On the morning of Christ’s nativity», 1629 год), написанная семистрочной, так называемой королевской, строфой, введённой Дж. Чосером; поэтический диптих «L’Allegro» и «Il Penseroso» (между 1631 и 1633 годами, лёг в основу оратории Г.Ф. Генделя «Весё- лый, задумчивый и умеренный», 1740 год), где противопоставлены два состояния человеческой души; пьесы-маски «Жители Аркадии» («Arcades», 1632 год) и «Комус» («Comus», 1634 год), построенные на резком контрасте греха и добродетели. Лучшим произведением этого периода стала траурная элегия «Люсидас» («Lycidas», 1638 год), написанная Мильтоном по случаю гибели при кораблекрушении его друга и однокашника Э. Кинга. В элегии тема смерти тесно переплетена с мыслями о назначении поэта.
В 1638-1639 годах Мильтон предпринял путешествие по Франции и Италии, познакомился с Г. Галилеем. В годы революции Мильтон, принявший сторону индепендентов, обратился к публицистике: трактаты «О Реформации в Англии и причинах, которые до сей поры задерживали её» («Of the Reformation touching church discipline in England and the causes that hitherto have hindered it», 1641 год), «Основание церковного управления» («The reason of church government...», 1642 год) - против англиканской церкви в защиту пресвитериан, и др. В 1642 году Мильтон женился на девушке из роялистской семьи М. Поуэлл, которая вскоре ушла от Мильтона к родителям (вернулась к Мильтону в 1645 году, умерла в 1652 году). Это событие послужило поводом для написания трактатов, в которых Мильтон отстаивал право супругов на развод: «Доктрина и порядок развода» («The doctrine and discipline of divorce», 1643 год) и др.; вызвали бурную полемику. В эти же годы Мильтон создал латинский трактат «О христианском учении» («De Doctrina Christiana»), в котором, признавая важность крещения, утверждал, что его должны принимать только взрослые; остальные 6 таинств, равно как и какую бы то ни было церковную иерархию, он отрицал. Опасаясь возмущения, которое могло бы повлечь за собой обнародование трактата, Мильтон отказался от его публикации (издан в 1825 году). Наибольшую известность получили трактаты 1644 года «О воспитании» («Of Education») в духе ренессансного гуманизма и «Ареопагитика» («Areopagitica», русский перевод 1905 года), в котором Мильтон выступил в защиту свободы печати.
В 1645 году Мильтон опубликовал первый поэтический сборник «Стихотворения». В трактате «Иконоборец» («Eikonoklastes», 1649 год) и латинских трактатах «Защита английского народа» («Pro populo Anglicano defensio», 1650 и 1654 годы) Мильтон, отстаивая идею республики, оправдывал казнь Карла I. В 1652 году Мильтон ослеп. Тираноборческие настроения Мильтона ярко проявились в трактате «Скорый и лёгкий путь к установлению свободной республики» («The ready and easy way to establish a free commonwealth», 1660 год). После прихода к власти Карла II (1660 год) Мильтон был арестован и заключён в тюрьму; благодаря заступничеству влиятельных друзей освобождён. В 1667 году вышло первое издание (в 10 книгах; позднее - в 12 книгах) шедевра Мильтона - эпической поэмы «Потерянный рай» («Paradise lost», русский перевод 1777 года), над которой Мильтон работал более 10 лет.
Замысел поэмы на библейский сюжет грехопадения возник у Мильтона ещё в молодости. Мильтону были известны пьесы Й. ван ден Вондела на тот же сюжет - «Люцифер» (1654 год) и «Адам в изгнании» (1664 год). Поэма, продолжившая традиции эпической поэзии античности (Гомер, Вергилий, Овидий) и Возрождения (Данте, Т. Тассо), написана в жанре христианской учёной эпопеи; она включает в себя также жанры шестоднева (рассказа о Сотворении мира), маски, оды, гимна, эклоги и т. д.
В «Потерянном рае» действуют персонажи библейской истории: Бог Отец, Бог Сын (Мессия), Сатана, Адам и Ева и др., а также придуманные Мильтоном аллегорические фигуры: дочь Сатаны - Грех, её сын - Смерть и др. Поэма задумана как теодицея: цель автора - «благость Провиденья доказать, / Пути Творца пред тварью оправдав» (перевод А.А. Штейнберга). Однако созданный Мильтоном образ Сатаны, восстающего против Бога и губящего любимое Божие творение - человека, своей мощью и художественной убедительностью заставил многих критиков, и прежде всего поэтов-романтиков (У. Блейк, П.Б. Шелли), увидеть именно в нём главного героя поэмы. Впоследствии такая трактовка поэмы была подвергнута резкой критике К.С. Льюисом в книге «Предисловие к "Потерянному раю"» (1942 год).
Продолжением «Потерянного рая» стала поэма «Возвращённый рай» («Paradise regained», 1671 год, русский перевод 1778 года), над которой Мильтон работал с 1665 по 1670 годы. Если традиционно сюжет о возвращённом рае ассоциировался с изображением Страстей Христовых, с Его искупительной жертвой, то у Мильтона дело обстоит иначе: в центре его поэмы - искушения Христа в пустыне. Мильтон внёс изменения в евангельский рассказ, прибавив к трём каноническим искушениям четвёртое - искушение античной культурой и философией. Христос последовательно отвергает все искушения, и Сатана понимает, что перед ним действительно Спаситель мира.
В изображении Христа в обеих поэмах проявились антитринитарные взгляды Мильтона. Так, в «Потерянном рае» Бог Отец коронует Мессию, как бы отделяя его от себя. В «Возвращённом рае» Христос не помнит о своей славе на небесах до воплощения в мире; у него нет полноты всеведения.
Последним произведением Мильтона стала героическая трагедия на библейский сюжет «Самсон-борец» («Samson Agonistes», 1671 год; оратория Генделя, 1743 год), имеющая и определённый автобиографический подтекст. Утратив физическое зрение, герой трагедии прозрел духовно, он побеждает ценой собственной жизни. Трагедии предпослано предисловие «О том роде драматической поэзии, который называется трагедией», в котором Мильтон изложил свои взгляды, близкие классицистической эстетике: разделение жанров на «высокие» и «низкие», ограничение времени действия одними сутками, 5-актное членение, принцип правдоподобия. Образцом жанра Мильтона, в отличие от Б. Джонсона и Дж. Драйдена и вослед итальянским драматургам, считал не римскую, а древне-греческую трагедию. «Самсон-борец» представляет собой так называемую драму для чтения и написан, как и обе поэмы, белым стихом, до Мильтона применявшимся исключительно в драматургии (К. Марло, У. Шекспир и др.). Мильтон отрицал рифму, видя в ней «изобретение варварского века», и использовал белый стих в подражание не знавшей рифмы античной поэзии.
В историческом труде «История Британии» («The History of Britain», 1670 год), где повествование доведено до завоевания Англии норманнами (1066 год), отразились взгляды Мильтона на историю как на осуществление воли Божией. Мильтон поставил под сомнение многие легенды, прочно укоренившиеся в сознании англичан, в том числе легенду о короле Артуре. Мильтон принадлежит также компилятивное сочинение «Краткая история Московии» («A brief history of Moscovia…», опубликованное в 1682 году; русский перевод под названием «Московия Джона Мильтона», 1875 год) - одна из немногих английских книг о России 2-й половины XVII века.
В творчестве Мильтона, связующем эпохи Возрождения и классицизма, соединились идеи ренессансного гуманизма и христианского Средневековья. Классицисты ценили в нём сочетание религиозно-морализаторского начала со строгостью формы; его тираноборческий пафос был близок романтикам.
В России произведения Мильтона известны с XVIII века в переводах с немецкого и французского языков. А.С. Пушкин называл Мильтона поэтом «изысканным и простодушным, тёмным, запутанным, выразительным, своенравным и смелым даже до бессмыслия» (статья «О Мильтоне и Шатобриановом переводе "Потерянного рая"», 1836 год).
Сочинения:
Works. N. Y., 1931-1940. Vol. 1-20;
Poetical works. Oxf., 1952-1955. Vol. 1-2;
Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения / Изд. подготовили А.Н. Горбунов, Т.Ю. Стамова. М., 2006.