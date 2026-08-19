МИЛЬТОН, МИЛТОН ДЖОН

МИЛЬТОН, МИЛТОН ДЖОН - английский по­эт, дра­ма­тург, пуб­ли­цист, государственный и по­ли­тический дея­тель.

Cын но­та­риу­са и ком­по­зи­то­ра-лю­би­те­ля Джо­на Миль­то­на. Учил­ся в шко­ле Святого Пав­ла (1620-1625 годы) в Лон­до­не, за­тем - в Крайст-кол­лед­же Кем­бридж­ско­го уни­вер­ситета (1625-1632 годы). При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века , за­ни­мал пост ла­тин­ско­го сек­ре­та­ря в пра­ви­тель­ст­ве О. Кром­ве­ля (вёл ме­ж­ду­народную пе­ре­пис­ку).

К ран­ним по­этическим опы­там от­но­сят­ся латинские эле­гии, итальянские пас­то­раль­ные со­не­ты, па­ра­фра­зы псал­мов (114 и 136), стихотворение «На смерть пре­крас­но­го ре­бён­ка, умер­ше­го от каш­ля» («On the death of a fair infant», 1628 год) - под­ра­жа­ние Э. Спен­се­ру; ода «На ут­ро Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва» («On the morning of Christ’s nativi­ty», 1629 год), на­пи­сан­ная се­ми­строч­ной, так называемой ко­ро­лев­ской, стро­фой, вве­дён­ной Дж. Чо­се­ром; по­этический дип­тих «L’Allegro» и «Il Penseroso» (ме­ж­ду 1631 и 1633 годами, лёг в ос­но­ву ора­то­рии Г.Ф. Ген­де­ля «Ве­сё- лый, за­дум­чи­вый и уме­рен­ный», 1740 год), где про­ти­во­пос­тав­ле­ны два со­стоя­ния че­ло­ве­че­ской ду­ши; пье­сы-мас­ки «Жи­те­ли Ар­ка­дии» («Arcades», 1632 год) и «Ко­мус» («Comus», 1634 год), по­стро­ен­ные на рез­ком кон­тра­сте гре­ха и доб­ро­де­те­ли. Луч­шим про­из­ве­де­ни­ем это­го пе­рио­да ста­ла тра­ур­ная эле­гия «Лю­си­дас» («Ly­cidas», 1638 год), на­пи­сан­ная Мильтоном по слу­чаю ги­бе­ли при ко­раб­ле­кру­ше­нии его дру­га и од­но­каш­ни­ка Э. Кин­га. В эле­гии те­ма смер­ти тес­но пе­ре­пле­те­на с мыс­ля­ми о на­зна­че­нии по­эта.

В 1638-1639 годах Мильтон пред­при­нял пу­те­ше­ст­вие по Фран­ции и Ита­лии, по­зна­ко­мил­ся с Г. Га­ли­ле­ем . В го­ды ре­во­лю­ции Мильтон, при­няв­ший сто­ро­ну ин­де­пен­ден­тов, об­ра­тил­ся к пуб­ли­ци­сти­ке: трак­та­ты «О Ре­фор­ма­ции в Анг­лии и при­чи­нах, ко­то­рые до сей по­ры за­дер­жи­ва­ли её» («Of the Reformation touching church discipline in England and the causes that hitherto have hindered it», 1641 год), «Ос­но­ва­ние цер­ков­но­го управ­ле­ния» («The reason of church government...», 1642 год) - про­тив анг­ли­кан­ской церк­ви в за­щи­ту пре­сви­те­ри­ан, и др. В 1642 году Мильтон же­нил­ся на де­вуш­ке из роя­ли­ст­ской се­мьи М. Поуэлл, ко­то­рая вско­ре уш­ла от Мильтона к ро­ди­те­лям (вер­ну­лась к Мильтону в 1645 году, умер­ла в 1652 году). Это со­бы­тие по­слу­жи­ло по­во­дом для на­пи­са­ния трак­та­тов, в ко­то­рых Мильтон от­стаи­вал пра­во суп­ру­гов на раз­вод: «Док­три­на и по­ря­док раз­во­да» («The doctrine and discipline of divorce», 1643 год) и др.; вы­зва­ли бур­ную по­ле­ми­ку. В эти же го­ды Мильтон соз­дал латинский трак­тат «О хри­сти­ан­ском уче­нии» («De Doctrina Christiana»), в ко­то­ром, при­зна­вая важ­ность кре­ще­ния, ут­вер­ждал, что его долж­ны при­ни­мать толь­ко взрос­лые; ос­таль­ные 6 та­инств, рав­но как и ка­кую бы то ни бы­ло цер­ков­ную ие­рар­хию, он от­ри­цал. Опа­са­ясь воз­му­ще­ния, ко­то­рое мог­ло бы по­влечь за со­бой об­на­ро­до­ва­ние трак­та­та, Мильтон от­ка­зал­ся от его пуб­ли­ка­ции (издан в 1825 году). Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли трак­та­ты 1644 года «О вос­пи­та­нии» («Of Educa­tion») в ду­хе ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма и «Аре­о­па­ги­ти­ка» («Areopagitica», русский перевод 1905 года), в ко­то­ром Мильтон вы­сту­пил в за­щи­ту сво­бо­ды пе­ча­ти.

В 1645 году Мильтон опуб­ли­ко­вал пер­вый по­этический сборник «Сти­хо­тво­ре­ния». В трак­та­те «Ико­но­бо­рец» («Eikonoklastes», 1649 год) и латинских трак­та­тах «За­щи­та анг­лий­ско­го на­ро­да» («Pro populo Anglicano de­fen­sio», 1650 и 1654 годы) Мильтон, от­стаи­вая идею рес­пуб­ли­ки, оп­рав­ды­вал казнь Кар­ла I. В 1652 году Мильтон ос­леп. Ти­ра­но­бор­че­ские на­строе­ния Мильтона яр­ко про­яви­лись в трак­та­те «Ско­рый и лёг­кий путь к ус­та­нов­ле­нию сво­бод­ной рес­пуб­ли­ки» («The ready and easy way to establish a free commonwealth», 1660 год). По­сле при­хо­да к вла­сти Кар­ла II (1660 год) Мильтон был аре­сто­ван и за­клю­чён в тюрь­му; бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву влия­тель­ных дру­зей ос­во­бо­ж­дён. В 1667 году вы­шло пер­вое из­да­ние (в 10 кни­гах; позд­нее - в 12 кни­гах) ше­дев­ра Мильтона - эпической по­эмы «По­те­рян­ный рай» («Pa­radise lost», русский перевод 1777 года), над ко­то­рой Мильтон ра­бо­тал бо­лее 10 лет.

За­мы­сел по­эмы на биб­лей­ский сю­жет гре­хо­па­де­ния воз­ник у Мильтона ещё в мо­ло­до­сти. Мильтону бы­ли из­вест­ны пье­сы Й. ван ден Вон­де­ла на тот же сю­жет - «Лю­ци­фер» (1654 год) и «Адам в из­гна­нии» (1664 год). По­эма, про­дол­жив­шая тра­ди­ции эпической по­эзии ан­тич­но­сти ( Го­мер , Вер­ги­лий, Ови­дий) и Воз­ро­ж­де­ния (Дан­те, Т. Тас­со), на­пи­са­на в жан­ре хри­сти­ан­ской учёной эпо­пеи; она вклю­ча­ет в се­бя так­же жан­ры шес­тод­не­ва (рас­ска­за о Со­тво­ре­нии ми­ра), мас­ки, оды, гим­на, эк­ло­ги и т. д.

В «По­те­рян­ном рае» дей­ст­ву­ют пер­со­на­жи биб­лей­ской ис­то­рии: Бог Отец, Бог Сын (Мес­сия), Са­та­на, Адам и Ева и др., а так­же при­ду­ман­ные Мильтоном ал­ле­го­рические фи­гу­ры: дочь Са­та­ны - Грех, её сын - Смерть и др. По­эма за­ду­ма­на как тео­ди­цея: цель ав­то­ра - «бла­гость Про­ви­де­нья до­ка­зать, / Пу­ти Твор­ца пред тва­рью оп­рав­дав» (перевод А.А. Штейн­бер­га). Од­на­ко соз­дан­ный Мильтоном об­раз Са­та­ны, вос­стаю­ще­го про­тив Бо­га и гу­бя­ще­го лю­би­мое Бо­жие тво­ре­ние - че­ло­ве­ка, сво­ей мо­щью и ху­дожественной убе­ди­тель­но­стью за­ста­вил многих кри­ти­ков, и пре­ж­де все­го по­этов-ро­ман­ти­ков (У. Блейк, П.Б. Шел­ли), уви­деть имен­но в нём глав­но­го ге­роя по­эмы. Впо­след­ст­вии та­кая трак­тов­ка по­эмы бы­ла под­верг­ну­та рез­кой кри­ти­ке К.С. Льюи­сом в книге «Пре­ди­сло­вие к "По­те­рян­но­му раю"» (1942 год).

Про­дол­же­ни­ем «По­те­рян­но­го рая» ста­ла по­эма «Воз­вра­щён­ный рай» («Para­dise regained», 1671 год, русский перевод 1778 года), над ко­то­рой Мильтон ра­бо­тал с 1665 по 1670 годы. Ес­ли тра­ди­ци­он­но сю­жет о воз­вра­щён­ном рае ас­со­ции­ро­вал­ся с изо­бра­же­ни­ем Стра­стей Хри­сто­вых, с Его ис­ку­пи­тель­ной жерт­вой, то у Мильтона де­ло об­сто­ит ина­че: в цен­тре его по­эмы - ис­ку­ше­ния Хри­ста в пус­ты­не. Мильтон внёс из­ме­не­ния в еван­гель­ский рас­сказ, при­ба­вив к трём ка­но­ническим ис­ку­ше­ни­ям чет­вёр­тое - ис­ку­ше­ние ан­тич­ной куль­ту­рой и фи­ло­со­фи­ей. Хри­стос по­сле­до­ва­тель­но от­вер­га­ет все ис­ку­ше­ния, и Са­та­на по­ни­ма­ет, что пе­ред ним дей­ст­ви­тель­но Спа­си­тель ми­ра.

В изо­бра­же­нии Хри­ста в обе­их по­эмах про­яви­лись ан­ти­три­ни­тар­ные взгля­ды Мильтона. Так, в «По­те­рян­ном рае» Бог Отец ко­ро­ну­ет Мес­сию, как бы от­де­ляя его от се­бя. В «Воз­вра­щён­ном рае» Хри­стос не пом­нит о сво­ей сла­ве на не­бе­сах до во­пло­ще­ния в ми­ре; у не­го нет пол­но­ты все­ве­де­ния.

По­след­ним про­из­ве­де­ни­ем Мильтона ста­ла ге­ро­ическая тра­ге­дия на биб­лей­ский сю­жет «Сам­сон-бо­рец» («Samson Agonistes», 1671 год; ора­то­рия Ген­де­ля, 1743 год), имею­щая и оп­ре­де­лён­ный ав­то­био­гра­фический под­текст. Ут­ра­тив фи­зическое зре­ние, ге­рой тра­ге­дии про­зрел ду­хов­но, он по­бе­ж­да­ет це­ной собственной жиз­ни. Тра­ге­дии пред­по­сла­но пре­ди­сло­вие «О том ро­де дра­ма­ти­че­ской по­эзии, ко­то­рый на­зы­ва­ет­ся тра­ге­ди­ей», в ко­то­ром Мильтон из­ло­жил свои взгля­ды, близ­кие клас­си­ци­стической эс­те­ти­ке: раз­де­ле­ние жан­ров на «вы­со­кие» и «низ­кие», ог­ра­ни­че­ние вре­ме­ни дей­ст­вия од­ни­ми сут­ка­ми, 5-акт­ное чле­не­ние, прин­цип прав­до­по­до­бия. Об­раз­цом жан­ра Мильтона, в от­ли­чие от Б. Джон­со­на и Дж. Драй­де­на и во­след итальянским дра­ма­тур­гам, счи­тал не рим­скую, а древне-греческую тра­ге­дию. «Сам­сон-бо­рец» пред­став­ля­ет со­бой так называемую дра­му для чте­ния и на­пи­сан, как и обе по­эмы, бе­лым сти­хом, до Мильтона при­ме­няв­шим­ся ис­клю­чи­тель­но в дра­ма­тур­гии (К. Мар­ло, У. Шек­спир и др.). Мильтон от­ри­цал риф­му, ви­дя в ней «изо­бре­те­ние вар­вар­ско­го ве­ка», и ис­поль­зо­вал бе­лый стих в под­ра­жа­ние не знав­шей риф­мы ан­тич­ной по­эзии.

В ис­то­рическом тру­де «Ис­то­рия Бри­та­нии» («The History of Britain», 1670 год), где по­ве­ст­во­ва­ние до­ве­де­но до за­вое­ва­ния Анг­лии нор­ман­на­ми (1066 год), от­ра­зи­лись взгля­ды Мильтона на ис­то­рию как на осу­ще­ст­в­ле­ние во­ли Бо­жи­ей. Мильтон по­ста­вил под со­мне­ние мно­гие ле­ген­ды, проч­но уко­ре­нив­шие­ся в соз­на­нии анг­ли­чан, в том числе ле­ген­ду о ко­ро­ле Ар­ту­ре. Мильтон при­над­ле­жит так­же ком­пи­ля­тив­ное сочинение «Крат­кая ис­то­рия Мос­ко­вии» («A brief history of Moscovia…», опубликованное в 1682 году; русский перевод под названием «Мос­ко­вия Джо­на Миль­то­на», 1875 год) - од­на из не­мно­гих английских книг о Рос­сии 2-й половины XVII века.

В твор­че­ст­ве Мильтона, свя­зую­щем эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и клас­си­циз­ма, со­еди­ни­лись идеи ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма и хри­сти­ан­ско­го Сред­не­ве­ко­вья. Клас­си­ци­сты це­ни­ли в нём со­че­та­ние ре­ли­ги­оз­но-мо­ра­ли­за­тор­ско­го на­ча­ла со стро­го­стью фор­мы; его ти­ра­но­бор­че­ский па­фос был бли­зок ро­ман­ти­кам.

В Рос­сии про­из­ве­де­ния Мильтона из­вест­ны с XVIII века в пе­ре­во­дах с немецкого и французского язы­ков. А.С. Пуш­кин на­зы­вал Мильтона по­этом «изы­скан­ным и про­сто­душ­ным, тём­ным, за­пу­тан­ным, вы­ра­зи­тель­ным, свое­нрав­ным и сме­лым да­же до бес­смыс­лия» (статья «О Миль­то­не и Ша­тоб­риа­но­вом пе­ре­во­де "По­те­рян­но­го рая"», 1836 год).

Сочинения:

Works. N. Y., 1931-1940. Vol. 1-20;

Poe­tical works. Oxf., 1952-1955. Vol. 1-2;

По­те­рян­ный рай. Воз­вра­щен­ный рай. Дру­гие по­эти­че­ские про­из­ве­де­ния / Изд. под­го­то­ви­ли А.Н. Гор­бу­нов, Т.Ю. Ста­мо­ва. М., 2006.