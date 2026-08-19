МИЛЬТИАД (др.-греч. Μιλτιάδης)

Афинский государственный деятель и полководец.

Сын Кимона, член знатного рода Филаидов; его женой была дочь фракийского царя Олора. Мильтиад был архонтом в 524/3 г. до н.э., после чего был послан афинским тираном Гиппием для удержания Херсонеса Фракийского, где до этого правили его брат Стесагор и дядя Мильтиад (Старший).

Мильтиад принял участие в обеспечении скифского похода персидского царя Дария I , но в начале V в. до н.э. присоединился к антиперсидскому Ионийскому восстанию, получив контроль над о. Лемнос .

После поражения восстания бежал в Афины, где был привлечен к суду по обвинению в осуществлении тиранической власти на Херсонесе Фракийском. Был избран стратегом на 490/489 г. до н.э. Именно под его руководством афинские гоплиты нанесли персидском экспедиционному корпусу поражение в битве при Марафоне в сентябре 490 г. до н.э.

После победы под Марафоном Мильтиад возглавил неудачную афинскую экспедицию на остров Парос . Он был привлечен к суду и присужден к огромному штрафу (50 талантов). Мильтиад умер в 489 г. от последствий раны, полученной на Паросе. Штраф был выплачен его сыном Кимоном . Выдвигается предположение, что именно ко времени наивысшего могущества Кимона восходит традиция о Мильтиаде как о спасителе Афин от персидской опасности.

Иллюстрация :

Бюст Мильтиада.