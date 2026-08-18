МИЛЬСКАЯ, ЛИДИЯ ТИХОНОВНА

Мильская, Лидия Тихоновна (05.04.1924, Москва — 04.08.2006, там же) — советский, российский историк-медиевист, специалист по социально-экономической истории стран Зап. Европы, прежде всего в области аграрных отношений в Германии и Каталонии в эпоху Средневековья, знаток истории отечественной и зарубежной медиевистики. Отец — писатель Т. З. Сёмушкин. В 1943—1946 училась на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, на кафедре Средних веков; несмотря на рекомендацию кафедры, в аспирантуру МГУ ее не приняли. В 1949—1952 училась в аспирантуре Института истории (с 1968 — Институт всеобщей истории) АН СССР (с 1991 — РАН). В 1952 защитила кандидатскую диссертацию «Закрепощение крестьянства в южных и западных районах Каролингской Германии», научным руководителем был А. И. Неусыхин (1898—1969), впоследствии М. участвовала в подготовке издания его трудов и посвятила несколько статей его научному наследию. С 1953 работала в Институте истории. Автор двух монографий, статей, в том числе о западноевропейской средневековой общине и разрабатывавшейся советскими историками общинной теории. Вела преподавательскую деятельность, участвовала в написании учебника по истории Средних веков для вузов, статей для энциклопедических изданий. В 1975—1983 — ответственный секретарь и член редколлегии сборника «Средние века». Член редколлегии, один из авторов и ответственный секретарь 1-го тома коллективного труда «История крестьянства в Европе» (М., 1985), один из авторов и редакторов 3-го тома «Истории Европы» (М., 1992). Внесла большой вклад в изучение истории российской медиевистики, став одним из основателей и соредакторов серии «Портреты историков: Время и судьбы» (3 т. М., 2000—2004); для этого издания подготовила ряд статей. Ответственный редактор многих исторических, философских, культурологических изданий, в том числе переводов работ Я. Буркхардта, А. Вебера, М. Вебера, В. Виндельбанда, М. О. Гершензона, В. Дильтея, Э. Кассирера, К. Манхейма, Э. Трёльча. Ответственный редактор словаря «Культурология. ХХ век» (СПб., 1997), энциклопедий «Культурология. ХХ век» (2 т. СПб., 1998), «Культурология» (2 т. М., 2007).

Соч. : Светская вотчина в Германии VIII—IX вв. и ее роль в закрепощении крестьянства (по материалам источников Южной и Юго-Западной Германии). M., 1957; Очерки из истории деревни в Каталонии X—XII вв. M., 1962; Формирование крестьянства в немецких землях (VII—XI вв.) // История крестьянства в Европе. Т. 1. M., 1985. С. 245—275; К вопросу о судьбах общины в Каталонии X—XII вв. // Средние века. Вып. 48. M., 1985. С. 38—46; Воспоминания Е. В. Гутновой и их достоверность // Средние века. Вып. 63. М., 2002. С. 394—401; Интервью Л. Т. Мильской // Мир историка: историографический сборник / Ред. В. П. Корзун, А. В. Якуб. Вып. 3. Омск, 2007. С. 478—489.

Библиогр. : Научные труды Л. Т. Мильской / Подгот. Т. Е. Егорова, О. А. Пруцкова // Средние века. M., 2001. Вып. 62. С. 387—397.

Лит. : Лидия Тихоновна Мильская [Некролог] // Новая и новейшая история. 2006. № 6. С. 218; Светлой памяти посвящается... [А. Я. Гуревич и Л. Т. Мильская] // Средние века. Вып. 67. М., 2006. С. 381—382; Кефнер Н. В. Подготовка диссертационного исследования советскими историками послевоенного поколения: социально-политические аспекты // Мир историка: историографический сборник / Ред. В. П. Корзун, А. В. Якуб. Вып. 6. Омск, 2010. С. 154—176. Н. И. Алтухова.