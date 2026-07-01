МИЛЬШТЕЙН ЯКОВ ИСААКОВИЧ

МИЛЬШТЕЙН ЯКОВ ИСААКОВИЧ - российский пиа­нист, му­зы­ко­вед , пе­да­гог.

В 1932 году окон­чил Московскую кон­сер­ва­то­рию по клас­су фортепиано К.Н. Игум­но­ва . Карь­е­ру пиа­ни­ста ос­та­вил из-за бо­лез­ни рук. С 1935 года (с пе­ре­ры­ва­ми) пре­по­да­вал в Московской кон­сер­ва­то­рии (профессор с 1963 года). Сре­ди уче­ни­ков: Е.И. Ле­он­ская, М.В. Мди­ва­ни, В.В. Са­ха­ров, Н.Л. Штарк­ман. Основной круг на­учных ин­те­ре­сов - ис­то­рия и тео­рия фортепианного ис­пол­ни­тель­ст­ва и пе­да­го­ги­ки, твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ров эпо­хи ро­ман­тиз­ма и ба­рок­ко .

Сочинения:

Этю­ды Ф. Лис­та. М., 1961;

Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­ный кла­вир И.С. Ба­ха и осо­бен­но­сти его ис­пол­не­ния. М., 1967;

Ф. Лист. 2-е изд. М., 1971. Т. 1-2;

К.Н. Игум­нов. М., 1975;

Во­про­сы тео­рии и ис­то­рии ис­пол­ни­тель­ст­ва. М., 1983;

Очер­ки о Шо­пе­не. М., 1987.