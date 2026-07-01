МИЛЬШТЕЙН ЯКОВ ИСААКОВИЧ
МИЛЬШТЕЙН ЯКОВ ИСААКОВИЧ - российский пианист, музыковед, педагог.
В 1932 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано К.Н. Игумнова. Карьеру пианиста оставил из-за болезни рук. С 1935 года (с перерывами) преподавал в Московской консерватории (профессор с 1963 года). Среди учеников: Е.И. Леонская, М.В. Мдивани, В.В. Сахаров, Н.Л. Штаркман. Основной круг научных интересов - история и теория фортепианного исполнительства и педагогики, творчество композиторов эпохи романтизма и барокко.
Сочинения:
Этюды Ф. Листа. М., 1961;
Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и особенности его исполнения. М., 1967;
Ф. Лист. 2-е изд. М., 1971. Т. 1-2;
К.Н. Игумнов. М., 1975;
Вопросы теории и истории исполнительства. М., 1983;
Очерки о Шопене. М., 1987.