МИЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

МИЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ - российский ис­то­рик, академик РАН (2000 год).

Окон­чил ис­то­рический факультет МГУ (1953 год; уче­ник М.Н. Ти­хо­ми­ро­ва ). С 1960 года ра­бо­тал там же: на ка­фед­ре ис­точ­ни­ко­ве­де­ния ис­то­рии СССР (с 1978 года профессор), с 1989 года заведующий ка­фед­рой исто­рии СССР пе­рио­да фео­да­лиз­ма (с 1992 года ка­фед­ра ис­то­рии Рос­сии до начала XIX века). Од­но­вре­мен­но заместитель главного ре­дак­то­ра журнала «Ис­то­рия СССР» (1966-1975 годы), заведуюущий ла­бо­ра­то­ри­ей по при­ме­не­нию ма­те­ма­тических ме­то­дов в ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях Института ис­то­рии СССР АН СССР (1971-1976 годы). Ав­тор фун­даментальных кур­сов по ис­точ­ни­ко­ве­де­нию, па­лео­гра­фии, ар­хео­гра­фии, кур­са ко­ли­че­ст­вен­ных ме­то­дов в ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях, ря­да раз­де­лов уни­вер­си­тет­ских учеб­ни­ков и учеб­ных по­со­бий для ву­зов, под руководством Милова и при его уча­стии под­го­тов­лен учеб­ник «Ис­то­рия Рос­сии с древ­ней­ших вре­мён до на­ча­ла XXI ве­ка» (тома 1-3, 2006 год).

Ис­сле­до­вал аг­рар­ное раз­ви­тие Рос­сии XVII-XIX веков, фор­ми­ро­ва­ние все­российского аг­рар­но­го рын­ка. На ос­но­ве ана­ли­за круп­ней­ше­го мас­си­ва ис­точ­ни­ков сде­лал ряд важ­ных на­блю­де­ний о со­ци­аль­но-эко­но­мических про­цес­сах в российской де­рев­не 2-й половины XVIII века, в том числе о то­ва­ри­за­ции по­ме­щичь­е­го хо­зяй­ст­ва и о пе­ре­ме­ще­нии в об­роч­ных ре­гио­нах цен­тра тя­же­сти с зем­ле­дельческих за­ня­тий кре­сть­ян­ст­ва на про­мы­сло­вую дея­тель­ность («Ис­сле­до­ва­ние об "Эко­но­ми­че­ских при­ме­ча­ни­ях" к Ге­не­раль­но­му ме­же­ва­нию», 1965 год). На ос­но­ве при­ме­не­ния ма­те­ма­ти­ко-ста­ти­стических ме­то­дов при­шёл к за­клю­че­нию, что за­вер­ше­ние про­цес­са фор­ми­ро­ва­ния еди­но­го то­вар­но­го аг­рар­но­го рын­ка про­изош­ло толь­ко к 1880-м годам («Все­рос­сий­ский аг­рар­ный ры­нок. XVIII - на­ча­ло XX веков: Опыт ко­ли­че­ст­вен­но­го ана­ли­за», 1974 год, совместно с И.Д. Ко­валь­чен­ко ). Ис­сле­до­вав (совместно с М.Б. Бул­га­ко­вым и И.М. Гар­ско­вой) с по­мо­щью ма­те­ма­тических ме­то­дов ма­те­риа­лы пис­цо­вых книг, ус­та­но­вил дос­то­вер­ность све­де­ний это­го ис­точ­ни­ка и вы­явил важ­ней­шие чер­ты cоци­ально-эко­но­мического раз­ви­тия Рос­сии по­сле Смут­но­го вре­ме­ни, в том числе ка­че­ст­вен­ные хо­зяйственные раз­ли­чия двух форм круп­но­го зем­ле­вла­де­ния - вот­чин и по­мес­тий («Тен­ден­ции аг­рар­но­го раз­ви­тия Рос­сии пер­вой по­ло­ви­ны XVII сто­ле­тия», 1986 тод).

Рас­смот­рел про­цесс ре­цеп­ции ви­зан­тий­ско­го пра­ва в средне-вековой Ру­си на ос­но­ва­нии изу­че­ния та­ких па­мят­ни­ков пра­ва, как «За­кон суд­ный лю­дем», ви­зантийского Эк­ло­га в славянском пе­ре­во­де, древне-славянская Корм­чая кни­га Еф­ре­мов­ской ре­дак­ции, «Ме­ри­ло пра­вед­ное», цер­ков­ные ус­та­вы Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча и Яро­сла­ва Муд­ро­го (смотрите в статье Кня­же­ские ус­та­вы X-XII веков), Рус­ская прав­да. Ус­та­но­вил, что Про­стран­ная ре­дак­ция Рус­ской прав­ды бы­ла со­став­ле­на в начале XII века, а не в бо­лее позд­нее вре­мя («Ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии па­мят­ни­ков сред­не­ве­ко­во­го пра­ва», 2009 год).

Соз­дал но­вое на­прав­ле­ние ис­сле­до­ва­ний, по­свя­щён­ное ат­ри­бу­ции па­мят­ни­ков русской литературы Сред­не­ве­ко­вья и Но­во­го вре­ме­ни с по­мо­щью ко­ли­че­ст­вен­ных ме­то­дов («От Не­сто­ра до Фон­ви­зи­на: но­вые ме­то­ды оп­ре­де­ле­ния ав­тор­ст­ва», 1994 год, со­ав­тор).

Опи­ра­ясь на идеи С.М. Со­ловь­ё­ва и других российских ис­то­ри­ков о ро­ли при­род­но-гео­гра­фического фак­то­ра в ис­то­рическом про­цес­се, Милов впер­вые ис­сле­до­вал кон­крет­но-ис­то­рический и эко­но­мический ме­ха­низм воз­дей­ст­вия это­го фак­то­ра на хо­зяйственную жизнь и дея­тель­ность кре­сть­я­ни­на-зем­ле­дель­ца и опо­сре­до­ван­но - на об­ще­ст­во и го­су­дар­ст­во. Про­ана­ли­зи­ро­вал спе­ци­фи­ку па­ро­вой сис­те­мы зем­ле­де­лия, ас­сор­ти­мент по­се­вов и уро­вень уро­жай­но­сти, объ­ём фи­зических уси­лий кре­сть­я­ни­на во всём цик­ле ра­бот и прочем на Восточно-Ев­ропейской рав­ни­не. По­ка­зал, что ха­рак­тер­ные для этой тер­ри­то­рии (и рез­ко от­ли­чав­шие её от Западно-Ев­ропейского ре­гио­на) ко­рот­кий се­зон зем­ле­дельческих ра­бот и пре­об­ла­да­ние ма­ло­пло­до­род­ных почв име­ли след­ст­ви­ем ста­биль­но низ­кую уро­жай­ность и, сле­до­ва­тель­но, не­вы­со­кий объ­ём со­во­куп­но­го при­ба­воч­но­го про­дук­та. Это вы­зы­ва­ло, с од­ной сто­ро­ны, кре­пость кре­сть­ян­ской об­щи­ны, жи­ву­честь кол­лек­тив­ных форм хо­зяй­ст­во­ва­ния, с дру­гой - жё­ст­кие ме­ха­низ­мы изъ­я­тия при­ба­воч­но­го про­дук­та, тре­буе­мо­го для функ­цио­ни­ро­ва­ния государственнных струк­тур, обес­пе­че­ния вер­хуш­ки об­ще­ст­ва. В ре­зуль­та­те, по мне­нию Милова, в со­ци­аль­но-эко­но­мической сфе­ре сло­жил­ся режим кре­по­ст­ни­че­ст­ва, а по­ли­тическое уст­рой­ст­во при­об­ре­ло фор­му са­мо­дер­жа­вия («Ве­ли­ко­рус­ский па­харь и осо­бен­но­сти рос­сий­ско­го ис­тори­че­ско­го про­цес­са», 1998 год, 2-е издание, 2006 год; Государственная премия РФ, 2000 год).

Председатель На­учного со­ве­та по про­бле­мам аг­рар­ной ис­то­рии при От­де­ле­нии ис­то­рии и фи­ло­ло­гии РАН (c 1991 года), орг­ко­ми­те­та Сим­по­зиу­ма по аг­рар­ной ис­то­рии Восточной Ев­ро­пы (c 1991 года). Член Бю­ро От­де­ле­ния ис­то­рии РАН (1991-2002 годы). Член Ме­ж­ду­народного общества клио­мет­ри­ки (США).

Сочинение:

По сле­дам ми­нув­ших эпох: ста­тьи и за­мет­ки. М., 2006.