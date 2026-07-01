МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - русский государственный деятель, боярин (с 1676 года).
Из рода Милославских, троюродный племянник И.Д. Милославского. Начал службу стольником в 1648 году. Окольничий (1660 года). С начала 1660-х годов входил в узкий круг ближних думцев в царских Комнате и Передней при царе Алексее Михайловиче. 1-й судья Челобитного (1660-1662 годы) и Аптекарского (1667-1669 годы) приказов. Участвовал в обсуждении с царём статей посольского наказа в Речь Посполиту (1662 год), разборе «дела» патриарха Никона (лето 1663 года). Во время кратковременной опалы был 1-м воеводой в Астрахани (1675-1676 годы).
Во время правления царя Фёдора Алексеевича (1676-1682 годы) один из фактических правителей страны; в «Записках» графа А.А. Матвеева охарактеризован как «московский Кромвель». 1-й судья приказов Большого прихода (октябрь 1676 - ноябрь 1680 годов) и Большой казны (1676-1682 годы), Иноземского и Рейтарского приказов (март 1677 - ноябрь 1680 годов, 1682 год), Владимирской, Галицкой и Новгородской четей (март 1677 - ноябрь 1680 годов), Новой чети (май/июнь 1677 - 1679/80 годов), Пушкарского (декабрь 1677/январь 1678 – ноябрь 1680 годов, 1682 год) и Казённого (февраль 1679 - 1681 годов) приказов. Сочувственно относился к старообрядцам: поддерживал близкую к ним царевну Ирину Михайловну.
Вместе с боярином Р.М. Стрешневым, окольничим В.С. Волынским и другими ему удалось отстранить от двора и отправить в опалу близкого к Нарышкиным боярина А.С.Матвеева (июль 1676 года), а также уменьшить влияние боярина князя Ю.А. Долгорукого. В борьбе за власть прилюдно оскорбил вдовствующую царицу Н.К. Нарышкину, но не смог найти поддержки при дворе и у патриарха Иоакима (апрель 1677 года). Однако вскоре при поддержке князей Одоевских и Стрешнева ему удалось на два года удалить от двора и отправить в опалу почти всех Нарышкиных (конец лета 1677 года). С его ведома был издан указ об отмене церковных тарханов (льготных налоговых грамот) [09(19).8.1677 года] и введено подворное обложение (1679 год). Эти финансовые реформы осложнили его отношения с патриархом Иоакимом. В 1680 году безуспешно выступал против брака царя Фёдора Алексеевича и А.С. Грушецкой. Из-за этого осенью 1680 года влияние Милославского на царя и управление страной серьёзно ослабело. В начале 1682 года не смог добиться, чтобы овдовевший царь Фёдор Алексеевич женился на П.Ф. Салтыковой.
Восстановил своё политическое влияние после Стрелецкого восстания 1682 года, в ходе которого погибли многие видные члены Государева двора. В союзе с князем В.В. Голицыным ему удалось осудить лидеров стрельцов бояр князей И.А. Хованского Тараруя и А.И. Хованского, которые за «измену» были казнены [17(27).09.1682 года]. Несмотря на это, в 1682-1684 годах Милославский пользовался поддержкой в некоторых стрелецких полках. Осенью 1683 года наметился разрыв его союза с князем Голицыным, ставленники Милославского во многих приказах были сменены или изменили свои политические пристрастия. В январе 1684 года при поддержке царевны Софьи Алексеевны Милославский вопреки воле самой П.Ф. Салтыковой устроил её брак с царём Иваном V Алексеевичем.
Предпринял попытку уменьшить влияние князя В.В. Голицына, выступив в начале 1684 года перед «выборными» дворянами, приехавшими в Москву для участия в Земском соборе и обратившимися к нему с челобитной. Предупредил их, что его политический противник «за деньги продаст не только государство, но и душу». Также он высказал мнение о том, что царевна Софья Алексеевна напрасно «расточала» царскую казну, способствуя приближению кризиса в стране. Эта речь получила огласку, что послужило одной из причин роспуска царевной «выборных» и отмены Собора (март 1684 года). Влияние Милославского резко ослабло после того, как в апреле 1684 года в сенях дворца был пойман с ножом подьячий приказа Большой казны, признавшийся, что Милославский подослал его с целью убийства царя Петра I и его матери (сам Милославский отрицал свою вину).
Крупный землевладелец, имел поместья и вотчины в Арзамасском, Дмитровском, Звенигородском, Карачевском, Московском, Новгородском, Ростовском, Рузском, Суздальском и Темниковском уездах. На средства Милославского построены каменный храм в Знаменском монастыре на Варварке в Москве, Никольская церковь в селе Петровское (ныне - на территории города Лыткарино; между 1681 и 1690 годами), получил также разрешение на строительство Знаменской церкви в селе Аннино (Знаменское) в Рузском уезде (построена после его смерти М.Б. Милославским).
В марте 1697 года останки Милославского были вырыты и положены под эшафот, на котором казнили участников так называемого заговора Циклера - Соковнина.
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