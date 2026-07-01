МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - русский государственный дея­тель, боя­рин (с 1676 года).

Из ро­да Ми­ло­слав­ских , трою­род­ный пле­мян­ник И.Д. Ми­ло­слав­ско­го. На­чал служ­бу столь­ни­ком в 1648 году. Околь­ни­чий (1660 года). С начала 1660-х годов вхо­дил в уз­кий круг ближ­них дум­цев в цар­ских Ком­на­те и Пе­ред­ней при ца­ре Алек­сее Ми­хай­ло­ви­че. 1-й су­дья Че­ло­бит­но­го (1660-1662 годы) и Ап­те­кар­ско­го (1667-1669 годы) при­ка­зов. Уча­ст­во­вал в об­суж­де­нии с царём ста­тей по­соль­ско­го на­ка­за в Речь По­спо­ли­ту (1662 год), раз­бо­ре «де­ла» пат­ри­ар­ха Ни­ко­на (ле­то 1663 года). Во вре­мя крат­ко­временной опа­лы был 1-м вое­во­дой в Ас­т­ра­ха­ни (1675-1676 годы).

Во вре­мя прав­ле­ния ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча (1676-1682 годы) один из фак­тических пра­ви­те­лей стра­ны; в «За­пис­ках» графа А.А. Мат­вее­ва оха­рак­те­ри­зо­ван как «мо­с­ков­ский Кром­вель». 1-й су­дья при­ка­зов Боль­шо­го при­хо­да (октябрь 1676 - но­ябрь 1680 годов) и Боль­шой каз­ны (1676-1682 годы), Ино­зем­ско­го и Рей­тар­ско­го при­ка­зов (март 1677 - но­ябрь 1680 годов, 1682 год), Вла­ди­мир­ской, Га­лиц­кой и Нов­го­род­ской че­тей (март 1677 - но­ябрь 1680 годов), Но­вой че­ти (май/июнь 1677 - 1679/80 годов), Пуш­кар­ско­го (декабрь 1677/январь 1678 – но­ябрь 1680 годов, 1682 год) и Ка­зён­но­го (февраль 1679 - 1681 годов) при­ка­зов. Со­чув­ст­вен­но от­но­сил­ся к ста­ро­об­ряд­цам: под­дер­жи­вал близ­кую к ним ца­рев­ну Ири­ну Ми­хай­лов­ну.

Вме­сте с боя­ри­ном Р.М. Стреш­не­вым, околь­ни­чим В.С. Во­лын­ским и другими ему уда­лось от­стра­нить от дво­ра и от­пра­вить в опа­лу близ­ко­го к На­рыш­ки­ным боя­ри­на А.С.Мат­вее­ва (июль 1676 года), а так­же умень­шить влия­ние боя­ри­на князя Ю.А. Дол­го­ру­ко­го. В борь­бе за власть при­люд­но ос­кор­бил вдов­ст­вую­щую ца­ри­цу Н.К. На­рыш­ки­ну, но не смог най­ти под­держ­ки при дво­ре и у пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма (апрель 1677 года). Од­на­ко вско­ре при под­держ­ке кня­зей Одо­ев­ских и Стреш­не­ва ему уда­лось на два го­да уда­лить от дво­ра и от­пра­вить в опа­лу поч­ти всех На­рыш­ки­ных (ко­нец ле­та 1677 года). С его ве­до­ма был из­дан указ об от­ме­не цер­ков­ных тар­ха­нов (льгот­ных на­ло­го­вых гра­мот) [09(19).8.1677 года] и вве­де­но под­вор­ное об­ло­же­ние (1679 год). Эти фи­нан­со­вые ре­фор­мы ос­лож­ни­ли его от­но­ше­ния с пат­ри­ар­хом Ио­а­ки­мом. В 1680 году без­ус­пеш­но вы­сту­пал про­тив бра­ка ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча и А.С. Гру­шец­кой. Из-за это­го осе­нью 1680 года влия­ние Милославского на ца­ря и управ­ле­ние стра­ной серь­ёз­но ос­ла­бе­ло. В начале 1682 года не смог до­бить­ся, что­бы ов­до­вев­ший царь Фё­дор Алек­сее­вич же­нил­ся на П.Ф. Сал­ты­ко­вой.

Вос­ста­но­вил своё по­ли­тическое влия­ние по­сле Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года, в хо­де ко­то­ро­го по­гиб­ли многие вид­ные чле­ны Го­су­да­ре­ва дво­ра. В сою­зе с князем В.В. Го­ли­цы­ным ему уда­лось осу­дить ли­де­ров стрель­цов бо­яр кня­зей И.А. Хо­ван­ско­го Та­ра­руя и А.И. Хо­ван­ско­го, ко­то­рые за «из­ме­ну» бы­ли каз­не­ны [17(27).09.1682 года]. Не­смот­ря на это, в 1682-1684 годах Милославский поль­зо­вал­ся под­держ­кой в не­ко­то­рых стре­лец­ких пол­ках. Осе­нью 1683 года на­ме­тил­ся раз­рыв его сою­за с князем Го­ли­цы­ным, став­лен­ни­ки Милославского во мно­гих при­ка­зах бы­ли сме­не­ны или из­ме­ни­ли свои по­ли­тические при­стра­стия. В январе 1684 года при под­держ­ке ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны Милославский во­пре­ки во­ле са­мой П.Ф. Сал­ты­ко­вой уст­ро­ил её брак с ца­рём Ива­ном V Алек­сее­ви­чем.

Пред­при­нял по­пыт­ку умень­шить влия­ние князя В.В. Го­ли­цы­на, вы­сту­пив в начале 1684 года пе­ред «вы­бор­ны­ми» дво­ря­на­ми, прие­хав­ши­ми в Мо­ск­ву для уча­стия в Зем­ском со­бо­ре и об­ра­тив­ши­ми­ся к не­му с че­ло­бит­ной. Пре­ду­пре­дил их, что его по­ли­тический про­тив­ник «за день­ги про­даст не толь­ко го­су­дар­ст­во, но и ду­шу». Так­же он вы­ска­зал мне­ние о том, что ца­рев­на Со­фья Алек­се­ев­на на­прас­но «рас­то­ча­ла» цар­скую каз­ну, спо­соб­ст­вуя при­бли­же­нию кри­зи­са в стра­не. Эта речь по­лу­чи­ла ог­ла­ску, что по­слу­жи­ло од­ной из при­чин рос­пус­ка ца­рев­ной «вы­бор­ных» и от­ме­ны Со­бо­ра (март 1684 года). Влия­ние Милославского рез­ко ос­лаб­ло пос­ле то­го, как в апреле 1684 года в се­нях двор­ца был пой­ман с но­жом по­дья­чий при­ка­за Боль­шой каз­ны, при­знав­ший­ся, что Милославский по­до­слал его с це­лью убий­ст­ва ца­ря Пет­ра I и его ма­те­ри (сам Милославский от­ри­цал свою ви­ну).

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, имел по­ме­стья и вот­чи­ны в Ар­за­мас­ском, Дмит­ров­ском, Зве­ни­го­род­ском, Ка­ра­чев­ском, Мо­с­ков­ском, Нов­го­род­ском, Рос­тов­ском, Руз­ском, Суз­даль­ском и Тем­ни­ков­ском уез­дах. На сред­ст­ва Милославского по­строе­ны ка­мен­ный храм в Зна­мен­ском монастыре на Вар­вар­ке в Мо­ск­ве, Ни­коль­ская церковь в селе Пет­ров­ское (ны­не - на тер­ри­то­рии города Лыт­ка­ри­но; ме­ж­ду 1681 и 1690 годами), по­лу­чил так­же раз­ре­ше­ние на строи­тель­ст­во Зна­мен­ской церкви в селе Ан­ни­но (Зна­мен­ское) в Руз­ском уезде (по­строе­на по­сле его смер­ти М.Б. Ми­ло­слав­ским).

В мар­те 1697 года ос­тан­ки Милославского бы­ли вы­ры­ты и по­ло­же­ны под эша­фот, на ко­то­ром каз­ни­ли участ­ни­ков так называемого за­го­во­ра Цик­ле­ра - Со­ков­ни­на.

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