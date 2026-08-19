МИЛОСЛАВСКИЙ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ
МИЛОСЛАВСКИЙ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ - русский государственный деятель и дипломат; боярин (с 1648).
Из рода Милославских, троюродный дядя И.М. Милославского, тесть царя Алексея Михайловича. Участвовал в обороне Москвы во время восстания Болотникова 1606-1607 годов, затем от войск Лжедмитрия II. Участник Первого ополчения1611 года и Второго ополчения 1611-1612 годов. Находился в осадном «сидении» в Москве во время похода королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) на Русское государство в 1618 году, затем вошёл в состав русского посольства, заключившего Деулинское перемирие 1618 года. Началу успешной карьеры Милославского способствовал его дядя - думный дьяк И.Т. Грамотин (в 1638 году Милославский выступал одним из его душеприказчиков). Стольник (1624-1648 годы). Воевода в Усерде (1639/40-1640/41 годы). Русский посол в Османскую империю (1642-1643 годы) и Крымское ханство (1643 год).
После воцарения Алексея Михайловича поддерживал боярина Б.И. Морозова в его борьбе с «партией» боярина Н.И. Романова и князя Я.К. Черкасского. Писец Поместного приказа в Данкове, Епифани и Козлове (1646 год). Возглавлял русское посольство в Нидерланды с почетным титулом наместника Медынского (1646-1647 годы). Сыграл важную роль в подборе иностранных офицерских кадров для русской армии; нанял на русскую службу И. ван Бокховена (Фан-Буковена) (в конце 1640-х - 1650-х годов сыграл важную роль в подготовке русской армии), его сына Ф.А. ван Бокховена (Фан-Буковена) (впоследствии генерал рейтарских полков), Л. Мартота (впоследствии командир одного из рейтарских полков) и др.
Милославский 16(26).01.1648 года выдал свою дочь Марию замуж за царя Алексея Михайловича, а 26 января (5 февраля) другую дочь Анну - за Б.И. Морозова. Окольничий [17(27).01-2(12).02.1648 годов]. Вошёл в узкий круг ближних думцев. После Соляного бунта 1648 года выдвинулся на главную роль в государственном управлении. Судья приказов - Стрелецкого (1648-1665 годы), Сыскного (1648/49-1649 годы), Большой казны (1648/49-1666 годы), Иноземского (1649-1666 годы), Аптекарского (1649/50-1667 годы), Рейтарского (1650-1658; 1659/60-1662, 1665-1666 годы), Казённого (1652/53-1655/56, 1661-1662, 1664-1665 годы), Счётного (1656-1665/66 годы) и Ствольного (1656, 1658 годы).
2-й дворовый воевода (после Б.И. Морозова) во время русско-польской войны 1654-1667 годов при взятии Смоленска (1654 год) и Вильно (1655 год). В спорах о направлении внешней политики Русского государства один из главных оппонентов боярина А.Л. Ордина-Нащокина; выступал за продолжение до победного конца войны с Речью Посполитой,в 1662 году участвовал в обсуждении с царём статей посольского наказа в Речь Посполитую.
Крупный землевладелец, владел поместьями и вотчинами в Московском, Нижегородском и, вероятно, в других уездах. Занимался предпринимательской деятельностью (экспортом пеньки, поташа и др.), в конце 1640-х годов или начале 1650-х годов основал железный (доменный и молотовый) Поротовский завод в Оболенском уезде на реке Протва.
Источники:
Статейный список о посольстве И.Д. Милославского и дьяка Л. Лазоревского в Царьград в 7150 г. // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. 1850. Кн. 8;
Наказ, данный стольнику И.Д. Милославскому и дьяку Л. Лазаревскому при отправлении их послами в Царьград // Там же. 1851. Кн. 9;
Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. М., 2009. Т. 8: Анхимюк Ю.В., Павлов А.П. Осадный список 1618 г.
А.В. Кузьмин