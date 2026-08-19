МИЛОСЛАВСКИЙ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ

МИЛОСЛАВСКИЙ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ - русский государственный дея­тель и ди­пло­мат; боя­рин (с 1648).

Из ро­да Ми­ло­слав­ских , трою­род­ный дя­дя И.М. Ми­ло­слав­ско­го, тесть ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. Уча­ст­во­вал в обо­ро­не Мо­ск­вы во вре­мя вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606-1607 годов, за­тем от войск Лже­дмит­рия II. Уча­ст­ник Пер­во­го опол­че­ния1611 года и Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов. На­хо­дил­ся в осад­ном «си­де­нии» в Мо­ск­ве во вре­мя по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) на Русское государство в 1618 году, за­тем во­шёл в со­став русского по­соль­ст­ва, за­клю­чив­ше­го Де­улин­ское пе­ре­ми­рие 1618 года. На­ча­лу ус­пеш­ной карь­е­ры Милославского спо­соб­ст­во­вал его дя­дя - дум­ный дьяк И.Т. Гра­мо­тин (в 1638 году Милославский вы­сту­пал од­ним из его ду­ше­при­каз­чи­ков). Столь­ник (1624-1648 годы). Вое­во­да в Усер­де (1639/40-1640/41 годы). Русский по­сол в Ос­ман­скую им­пе­рию (1642-1643 годы) и Крым­ское хан­ст­во (1643 год).

По­сле во­ца­ре­ния Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча под­дер­жи­вал боя­ри­на Б.И. Мо­ро­зо­ва в его борь­бе с «пар­ти­ей» боя­ри­на Н.И. Ро­ма­но­ва и князя Я.К. Чер­кас­ско­го. Пи­сец По­ме­ст­но­го при­ка­за в Дан­ко­ве, Епи­фа­ни и Коз­ло­ве (1646 год). Воз­глав­лял русское по­соль­ст­во в Ни­дер­лан­ды с почетным ти­ту­лом на­ме­ст­ни­ка Ме­дын­ско­го (1646-1647 годы). Сыг­рал важ­ную роль в под­бо­ре иностранных офи­цер­ских кад­ров для русской ар­мии; на­нял на русскую служ­бу И. ван Бок­хо­ве­на (Фан-Бу­ко­ве­на) (в конце 1640-х - 1650-х годов сыг­рал важ­ную роль в под­го­тов­ке русской ар­мии), его сы­на Ф.А. ван Бок­хо­ве­на (Фан-Бу­ко­ве­на) (впо­след­ст­вии ге­не­рал рей­тар­ских пол­ков), Л. Мар­то­та (впо­след­ст­вии ко­ман­дир од­но­го из рей­тар­ских пол­ков) и др.

Милославский 16(26).01.1648 года вы­дал свою дочь Ма­рию за­муж за ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, а 26 января (5 февраля) другую дочь Ан­ну - за Б.И. Мо­ро­зо­ва. Околь­ни­чий [17(27).01-2(12).02.1648 годов]. Во­шёл в уз­кий круг ближ­них дум­цев. По­сле Со­ля­но­го бун­та 1648 года вы­дви­нул­ся на глав­ную роль в государственном уп­рав­ле­нии. Су­дья при­ка­зов - Стре­лец­ко­го (1648-1665 годы), Сы­ск­но­го (1648/49-1649 годы), Боль­шой каз­ны (1648/49-1666 годы), Ино­зем­ско­го (1649-1666 годы), Ап­те­кар­ско­го (1649/50-1667 годы), Рей­тар­ско­го (1650-1658; 1659/60-1662, 1665-1666 годы), Ка­зён­но­го (1652/53-1655/56, 1661-1662, 1664-1665 годы), Счёт­но­го (1656-1665/66 годы) и Стволь­но­го (1656, 1658 годы).

2-й дво­ро­вый вое­во­да (по­сле Б.И. Мо­ро­зо­ва) во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов при взя­тии Смо­лен­ска (1654 год) и Виль­но (1655 год). В спо­рах о на­прав­ле­нии внеш­ней по­ли­ти­ки Русского государства один из главных оп­по­нен­тов боя­ри­на А.Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на; вы­сту­пал за про­дол­же­ние до по­бед­но­го кон­ца вой­ны с Ре­чью По­спо­ли­той ,в 1662 году уча­ст­во­вал в об­су­ж­де­нии с ца­рём ста­тей по­соль­ско­го на­ка­за в Речь По­спо­ли­тую.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, вла­дел по­ме­сть­я­ми и вот­чи­на­ми в Московском, Ни­же­го­род­ском и, ве­ро­ят­но, в других уез­дах. За­ни­мал­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью (экс­пор­том пень­ки, по­та­ша и др.), в конце 1640-х годов или начале 1650-х годов ос­но­вал же­лез­ный (до­мен­ный и мо­ло­товый) По­ро­тов­ский за­вод в Обо­лен­ском уезде на реке Про­тва.

Ис­точники :

Ста­тей­ный спи­сок о по­соль­ст­ве И.Д. Ми­ло­слав­ско­го и дья­ка Л. Ла­зо­рев­ско­го в Царь­град в 7150 г. // Вре­мен­ник им­пе­ра­тор­ско­го Мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1850. Кн. 8;

На­каз, дан­ный столь­ни­ку И.Д. Ми­ло­слав­ско­му и дья­ку Л. Ла­за­рев­ско­му при от­прав­ле­нии их по­сла­ми в Царь­град // Там же. 1851. Кн. 9;

Па­мят­ни­ки ис­то­рии Вос­точ­ной Ев­ро­пы. Ис­точ­ни­ки XV-XVII вв. М., 2009. Т. 8: Ан­хи­мюк Ю.В., Пав­лов А.П. Осад­ный спи­сок 1618 г.

А.В. Кузь­мин