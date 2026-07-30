МИЛОСЛАВСКИЕ

Милославские — дворянский, а затем боярский род. По родословной легенде 1686—1688 род восходит к Вячеславу Корсаку, выехавшему из Великого княжества Литовского (ВКЛ) на службу к великому князю Василию Дмитриевичу в 1391/1392. Его внук Терентий взял прозвание М. Сын Терентия Данила Козел (ум. до февраля 1534) служил посельским удельного князя Юрия Дмитровского, затем перешел на службу великому князю и сделал карьеру дворцового дьяка. Разные ветви М. существенно отличались друг от друга по статусу. В XVI в. М. входили в приказную администрацию новгородского Софийского дома, были в составе Государева двора, служили в качестве городовых детей боярских. В опричнину в Новгороде (1570) казнены владычный конюший Иван и Юрий Дмитриевичи М. В начале XVII в. М. занимали должности дьяков и городовых воевод, принимали активное участие в событиях Смутного времени. Их возвышение было связано с браками царя Алексея ­Михайловича с дочерью Ильи Даниловича М. Марией (1648) и временщика боярина Б. И. Морозова — с ее сестрой Анной. Семь М. вошли в Боярскую думу: пять в боярском чине и два в окольническом. Илья Данилович — автор проектов пополнения казны, он ввел медную монету, что привело к бунту 1662, Иван Богданович был воеводой, успешно сражавшимся с войсками С. Разина (1670—1671). При царе Федоре Алексеевиче (1676—1682) и регентстве Софьи (1682—1689) Иван Михайлович (ум. 1685) возглавлял Боярскую думу и центральные приказы. После второго брака царя Алексея Михайловича М. вступили с родственниками новой царицы Нарышкиными в соперничество за престолонаследие их родного царевича Ивана в противовес Петру, которое вылилось в восстания 1682 и 1689. При Петре I М. находились в немилости. В конце XVIII в. род пресекся.

Лит .: Селин А. А. К происхождению приказной бюрократии Великого Новгорода в 1611—1617 г.// Генеалогия на Русском Севере: история и современность. Архангельск, 2003; Poe M. Russian Elite in Seventeenth Century. In 2 vols. Helsinki, 2004. Vol. 1: Poe M., Kosheleva O., Morozov B., Martin R. The Consular and Ceremonial Ranks of the Russian «Sovereign's Court», 1613—1713; Кузьмин А. В. Роль Милославских в Смутное время // Смутное время в России: Конфликт и диалог культур. Труды исторического факультета СПбГУ. Т. 10. СПб., 2012. М. М. Бенцианов, О. Е. Кошелева.