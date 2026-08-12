МИЛОШ ЧЕСЛАВ

МИЛОШ ЧЕСЛАВ - польский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик.

Из шля­хет­ской се­мьи.

Окон­чил факультет пра­ва и об­щественных на­ук университета им. Сте­фа­на Ба­то­рия (1934) в Виль­но. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как по­эт в 1930 году. Пер­вый по­этический сборник – «По­эма о за­мо­ро­жен­ном вре­ме­ни» («Poemat o czasie zas­tygłym», 1933). В 1934 году по сти­пен­дии Фон­да национальной куль­ту­ры вы­ехал в Па­риж, где по­зна­ко­мил­ся со сво­им даль­ним род­ст­вен­ни­ком, французским по­этом Ос­ка­ром Ми­ло­шем, чьё влия­ние ис­пы­ты­вал на про­тя­же­нии все­го творческого пу­ти.

В 1940 году опуб­ли­ко­вал этап­ный сборник зло­бо­днев­ной гражданской ли­ри­ки «Сти­хо­тво­ре­ния» («Wiersze», 1940, Вар­ша­ва; под псевдонимом Ян Сы­руць). Уча­ст­во­вал в Вар­шав­ском вос­ста­нии 1944 года, по­сле по­ра­же­ния ко­то­ро­го уе­хал в Кра­ков.

В 1945-1951 годах со­труд­ни­чал с журналом «Твор­че­ст­во» («Tw ́orczo ́s ́c»), слу­жил в Министерстве иностранных дел Польской рес­пуб­ли­ки.

В 1951 году во вре­мя ко­ман­ди­ров­ки в Па­риж по­про­сил по­ли­тического убе­жи­ща. В пе­ри­од пре­бы­ва­ния во Фран­ции (1951-1960) вы­пус­тил сборник эс­се «По­ра­бо­щён­ный ра­зум» («Znie­wolony umysł», 1953), по­ли­тический ро­ман «За­хват вла­сти» («Zdobycie władzy», 1955), по­свя­щён­ные ос­мыс­ле­нию то­та­ли­та­риз­ма в све­те гу­ма­ни­стических цен­но­стей, и ав­то­био­гра­фический ро­ман «До­ли­на Ис­сы» («Dolina Issy», 1955) о дет­ских и юно­ше­ских го­дах, про­ве­дён­ных в Лит­ве.

С 1961 года профессор от­де­ле­ния славянских язы­ков и ли­те­ра­тур Ка­ли­фор­ний­ско­го университета в Берк­ли.

В позд­нем твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ют фи­лософская ли­ри­ка и эс­сеи­сти­ка: книга эс­се «При­до­рож­ная со­бач­ка» («Pie­sek przydrożny», 1997), по­этические сборники «Это» («To», 2000) и «Вто­рое про­стран­ст­во» («Druga przestrzeń», 2002). Вер­шин­ное про­из­ве­де­ние это­го пе­рио­да – по­эма «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» («Orfeusz i Eury­dyka», 2003), ут­вер­ждаю­щая бес­смер­тие че­ло­ве­че­ской ду­ши и воз­мож­ность про­ти­во­стоя­ния фи­зи­че­ской смер­ти.

Пе­ре­во­дил на английский язык поль­скую по­эзию; вы­пус­тил «Ан­то­ло­гию по­сле­во­ен­ной поль­ской по­эзии» («Postwar Polish poetry. An anthology», 1965) и «Ис­то­рию поль­ской ли­те­ра­ту­ры» («The history of Polish literature», 1969; на польском языке – 1993). Пе­ре­во­дил на польский язык со­чи­не­ния У. Шек­спи­ра, У. Уит­ме­на, Т.С. Элио­та, Ш. Бод­ле­ра.

Сочинения:

Так ма­ло и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния: 1934–1990. М., 1993;

Лич­ные обя­за­тель­ст­ва: Избр. эс­се о ли­те­ра­ту­ре, ре­ли­гии и мо­ра­ли. М., 1999;

Dzieła zebrane. Kraków, 2000–2006. [Т. 1–8];

Мир: на­ив­ные по­эмы. Гат­чи­на, 2001; Wiersze. Kraków. 2001–2008. T. 1–5;

При­до­рож­ная со­ба­чон­ка: эс­се. М., 2002;

Вто­рое про­стран­ст­во. Ор­фей и Эв­ри­ди­ка. СПб., 2011.