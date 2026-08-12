МИЛОШ ЧЕСЛАВ
МИЛОШ ЧЕСЛАВ - польский писатель, переводчик.
Из шляхетской семьи.
Окончил факультет права и общественных наук университета им. Стефана Батория (1934) в Вильно. Дебютировал в печати как поэт в 1930 году. Первый поэтический сборник – «Поэма о замороженном времени» («Poemat o czasie zastygłym», 1933). В 1934 году по стипендии Фонда национальной культуры выехал в Париж, где познакомился со своим дальним родственником, французским поэтом Оскаром Милошем, чьё влияние испытывал на протяжении всего творческого пути.
В 1940 году опубликовал этапный сборник злободневной гражданской лирики «Стихотворения» («Wiersze», 1940, Варшава; под псевдонимом Ян Сыруць). Участвовал в Варшавском восстании 1944 года, после поражения которого уехал в Краков.
В 1945-1951 годах сотрудничал с журналом «Творчество» («Tw ́orczo ́s ́c»), служил в Министерстве иностранных дел Польской республики.
В 1951 году во время командировки в Париж попросил политического убежища. В период пребывания во Франции (1951-1960) выпустил сборник эссе «Порабощённый разум» («Zniewolony umysł», 1953), политический роман «Захват власти» («Zdobycie władzy», 1955), посвящённые осмыслению тоталитаризма в свете гуманистических ценностей, и автобиографический роман «Долина Иссы» («Dolina Issy», 1955) о детских и юношеских годах, проведённых в Литве.
С 1961 года профессор отделения славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли.
В позднем творчестве преобладают философская лирика и эссеистика: книга эссе «Придорожная собачка» («Piesek przydrożny», 1997), поэтические сборники «Это» («To», 2000) и «Второе пространство» («Druga przestrzeń», 2002). Вершинное произведение этого периода – поэма «Орфей и Эвридика» («Orfeusz i Eurydyka», 2003), утверждающая бессмертие человеческой души и возможность противостояния физической смерти.
Переводил на английский язык польскую поэзию; выпустил «Антологию послевоенной польской поэзии» («Postwar Polish poetry. An anthology», 1965) и «Историю польской литературы» («The history of Polish literature», 1969; на польском языке – 1993). Переводил на польский язык сочинения У. Шекспира, У. Уитмена, Т.С. Элиота, Ш. Бодлера.
Сочинения:
Так мало и другие стихотворения: 1934–1990. М., 1993;
Личные обязательства: Избр. эссе о литературе, религии и морали. М., 1999;
Dzieła zebrane. Kraków, 2000–2006. [Т. 1–8];
Мир: наивные поэмы. Гатчина, 2001; Wiersze. Kraków. 2001–2008. T. 1–5;
Придорожная собачонка: эссе. М., 2002;
Второе пространство. Орфей и Эвридика. СПб., 2011.