МИЛОРАДОВИЧ, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Милорадович, Михаил Андреевич (01[12].10.1771, ? — 14[26].12.1825, Санкт-Петербург) — государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1809), граф (1813). Происходил из сербского дворянского рода. Образование получил в университетах Германии и Франции. Участвовал в Русско-шведской войне 1788–1790, Русско-австро-французской войне 1805, отличился в сражениях при Амштеттене и Кремсе, награжден орденом Св. Георгия 3-го класса и произведен в генерал-лейтенанты. В 1806—1812 участвовал в русско-турецкой войне, командовал корпусом, который в декабре 1806 освободил Бухарест, а в 1807 нанес поражение туркам при Турбате и Обилешти.

С началом Отечественной войны 1812 формировал резервы, с которыми в сентябре прибыл к действующим армиям. В Бородинском сражении командовал правым крылом 1-й Западной армии, после во главе арьергарда прикрывал отступление из Москвы, затем обеспечивал Тарутинский маневр русской армии. Во время отступления французской армии командовал авангардом, отличился в боях под Вязьмой, Дорогобужем и Красным.

В Заграничных походах Русской армии 1813—1814 командовал авангардом Главной армии, отличился в боях под Люценом, Бауценом и Кульмом; под Лейпцигом командовал гвардией. За умелое руководство возведен в графское достоинство. За отличие при Кульме награжден золотой шпагой «За храбрость», за участие в битве под Лейпцигом — орденом Св. Андрея Первозванного.

В августе 1818 назначен военным генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Член Госсовета и Комитета министров. 14 декабря 1825, в день выступления на Сенатской площади, пытался уговорить солдат вернуться в казармы, был смертельно ранен П. Г. Каховским. Похоронен в Духовской церкви Александро-Невской лавры в С.-Петербурге. В 1937 его прах и надгробная плита перенесены в Благовещенскую усыпальницу.

Лит .: Глинка Ф. Н. Краткое обозрение военной жизни и подвигов графа Милорадовича. СПб., 1813; Покровский Н. В. Герой Отечественной войны 1812 г. граф М. А. Милорадович // Калужская губерния на II этапе Отечественной войны 1812 г. Проблемы изучения. Персоналии. Памятники. Малоярославец, 1998. С. 138—145; Бобенко Г. И. Полководцы России. М. Милорадович. Карл Бистром. СПб., 2000. Ю. Л. Михайлова.