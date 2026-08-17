МИЛОРАДОВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

МИЛОРАДОВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ - российский во­енный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1809 год).

Дво­ря­нин. В 1780 году за­чис­лен под­пра­пор­щи­ком в лейб-гвардейский Из­май­лов­ский полк. В 1780-1787 годах обу­чал­ся за гра­ни­цей, учил­ся в Гёт­тин­ген­ском и Кё­нигс­берг­ском университетах, изу­чал ар­тил­ле­рию и фор­ти­фи­ка­цию в Страс­бур­ге и Ме­це. На во­енной служ­бе с 1787 года. По­сле воз­вра­ще­ния в Рос­сию слу­жил в лейб-гвардейском Из­май­лов­ском пол­ку (1787-1798 годы). Уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов . С 1798 года ко­ман­до­вал Ап­ше­рон­ским муш­ке­тёр­ским пол­ком, с ко­то­рым уча­ст­во­вал в Италь­ян­ском по­хо­де 1799 года, где от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при реке Треб­бия и городе Но­ви. Во вре­мя Швей­цар­ско­го по­хо­да 1799 года ко­ман­до­вал аван­гар­дом при пе­ре­хо­де че­рез пе­ре­вал Сен-Го­тард. В русско-ав­ст­ро-французскую вой­ну 1805 года, ко­ман­дуя бри­га­дой (с но­яб­ря - ди­ви­зи­ей), от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Ам­штет­те­не и Крем­се. В хо­де Ау­стер­лиц­ко­го сра­же­ния 1805 года контр­ата­ка­ми сво­их пол­ков без­ус­пеш­но пы­тал­ся спа­сти по­ло­же­ние. В русско-турецкой вой­не 1806-1812 годов ко­ман­до­вал кор­пу­сом, ко­то­рый ос­во­бо­дил Бу­ха­рест (декабрь 1806 года), а в 1807 году на­нёс по­ра­же­ние турецким вой­скам при Тур­ба­те и Оби­леш­ти. В декабре (по другим дан­ным, в ап­ре­ле/мае) 1810 - августе 1812 годов ки­ев­ский во­енный гу­бер­на­тор. В на­ча­ле Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года сфор­ми­ро­вал в рай­оне Ка­лу­га-Во­ло­ко­ламск-Мо­ск­ва ре­зерв­ный кор­пус, с ко­то­рым в ав­гу­сте при­сое­ди­нил­ся к главным си­лам российской ар­мии в рай­оне Гжат­ска (ны­не Га­га­рин). В Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года ко­ман­до­вал пра­вым кры­лом 1-й ар­мии. По­сле сра­же­ния, ко­ман­дуя арь­ер­гар­дом, при­кры­вал дви­же­ние российских войск при от­сту­п­ле­нии из Мо­ск­вы, за­тем обес­пе­чил опе­ра­тив­ную мас­ки­ров­ку марш-ма­нёв­ра в на­прав­ле­нии села Та­ру­ти­но, так называемый Та­ру­тин­ский ма­нёвр. Во вре­мя от­сту­п­ле­ния Ве­ли­кой ар­мии ко­ман­до­вал аван­гар­дом российских войск, от­ли­чив­шим­ся при ос­во­бо­ж­де­нии Вязь­мы и До­ро­го­бу­жа, а так­же в сра­же­нии при Крас­ном. В за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов Милорадович от­ли­чил­ся в Лют­цен­ском сра­же­нии 1813 года, Бау­цен­ском сра­же­нии 1813 года и Кульм­ском сра­же­нии 1813 года; в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года ко­ман­до­вал российской гвар­ди­ей (смотрите Рос­сий­ская им­пе­ра­тор­ская лейб-гвар­дия). В кам­па­нию 1814 года ко­ман­до­вал Гвардейским и Гре­на­дер­ским кор­пу­са­ми, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Ар­си-сюр-Об, Бри­ен­не, Фер-Шам­пе­нуа­зе и других. По окон­ча­нии во­енных дей­ст­вий ко­ман­до­вал пехотными ре­зер­ва­ми, с но­ября 1814 года - Гвардейским кор­пу­сом. От­ли­чал­ся ис­клю­чи­тель­ной лич­ной храб­ро­стью, поль­зо­вал­ся лю­бо­вью и ува­же­ни­ем сол­дат. С августа 1818 года пе­тербургский во­енный генерал-гу­бер­на­тор. В 1820 году доп­ра­ши­вал А.С. Пуш­ки­на по по­во­ду его «про­ти­во­упра­ви­тель­ст­вен­ных сти­хов». От­час­ти бла­го­да­ря Милорадовичу ссыл­ка в Со­ло­вец­кий монастырь или в Си­бирь бы­ла за­ме­не­на «пе­ре­во­дом» Пуш­ки­на на Юг. Стра­ст­ный те­ат­рал, Милорадович по­кро­ви­тель­ст­во­вал пе­тербургским те­ат­рам, с 1821 года воз­глав­лял Комитет для со­став­ле­ния но­во­го про­ек­та пра­вил об управ­ле­нии те­ат­ра­ми. Во вре­мя вос­ста­ния де­каб­ри­стов 14(26).12.1825 года смер­тель­но ра­нен на Се­нат­ской площади де­каб­ри­стом П.Г. Ка­хов­ским.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 3-й (1806 год) и 2-й (1812 год) сте­пе­ней, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1799 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1812 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1812 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1813 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1821 год) и другими.