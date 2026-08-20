МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский военнный и государственный деятель, историк, генеалог; генерал-лейтенант (1888 год).
Окончил Пажеский корпус (1857 год). В 1857-1862, 1863-1870 годах служил в Кавалергардском полку, председатель полкового суда и командир 4-го эскадрона (с 1867 года). С 1870 года офицер для особых поручений при командире Киевским ВО, флигель-адъютант (1871 год). Указом императора Александра II от 19(31).03.1873 года ему дозволено носить графский титул «в увековечение памяти о заслугах» М.А. Милорадовича (двоюродного деда Милорадовича), с возможностью передачи титула старшему в роде. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 находился в свите императора Александра II в действующей армии, командирован в распоряжение начальника Западной армии, отличился под Плевной (награждён золотым палашом с надписью «За храбрость»). Генерал-майор Свиты Его Императорского Велическтва (1878 год). С 1881 года состоял при МВД. Черниговский губернский предводитель дворянства (1890-1896 годы), член совета министра земледелия и государственных имуществ (с 1898 года), сенатор (с 1904 года).
Вёл широкую общественную и благотворительную деятельность. Почетный член Черниговского статистического комитета и Черниговского благотворительного общества, председатель правления Черниговского отделения Попечительства императрийцы Марии Александровны о слепых, член Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества, Киевского славянского общества, Императорского общества поощрения художников.
Автор работ по краеведению, в том числе «Местечко Боровичи» (1856 год), «Хутор Вознесенск» (1857 год), «Вятка и её достопримечательности» (2-е издание, 1875 год) и других. Выпустил ряд работ, посвящённых древне-русскому городу Любеч (его остатки находились на территории фамильного имения Милорадовичей) и его окрестностям, в том числе «Синодик Антониевского Любечского монастыря» (1857 год), «Любеч. Родина преподобного Антония Печерского» (1871 год), «Чудотворная Любеческая икона Божией Матери» (4-е издание, 1894 год). Председатель Черниговской губернской учёной архивной комиссии (1896-1904 годы).
Видный генеалог, член правления Русского генеалогического общества (с 1898 года), создал первые справочники по генеалогии дворянства Черниговской губернии, занимался изучением генеалогии рода Милорадовичей. Автор биографических справочников по истории Пажеского корпуса, Свиты Его Императорского Величества и др.
В имении Любеч (владел с 1882 года) собрал богатую библиотеку, ценный архив исторических документов по истории Любеча и всей Черниговщины, большую коллекцию древних художественных изделий (в том числе из раскопок на территории Любеча). Судьба собраний Милорадовича после Февральской революции 1917 года неизвестна.
Сочинения:
Материалы для истории Южной Руси. Чернигов, 1858;
О роде дворян Полуботок. К., 1870;
Сказания о роде дворян и графов Милорадовичей. К., 1873-1894. [Вып. 1-3];
Материалы для истории Пажеского корпуса. 1711-1875. К., 1876;
Родословная дворянской, княжеской и графской фамилии Милорадович. К., 1886-1887. Год 1-3-й; Чернигов, 1889-1896. Год 4-11-й; СПб., 1898. Год 13-й; СПб., 1903. Год 18-й;
Алфавитный список дворянских родов Черниговской губернии… Чернигов, 1890;
Малороссийское дворянство. Чернигов, 1890;
Описание Черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского. Чернигов, 1890;
Списки губернских предводителей дворянства Российской империи. 1785-1895. Чернигов, 1895;
Родословная книга Черниговского дворянства. СПб., [1901]. Т. 1-2;
Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. 4-е изд. СПб., 1902.