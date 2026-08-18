МИЛНЕР, АЛЬФРЕД

Милнер ( англ . Milner) , Альфред , 1-й виконт Милнер (23.03.1854, Гисен, Гессен-Дармштадт — 13.05.1925, Старри-Корт, Кент) — британский государственный, политический деятель. Немецко-британского происхождения, сын университетского преподавателя. Закончил Оксфорд­ский университет, где близко познакомился с А. Тойнби . В 1880-е занялся адвокатурой, журналистикой, работал в «Пэлл Мэлл гэзет». Начинал политическую деятельность как либерал, затем перешел на сторону консерваторов. В 1887—1889 был личным секретарем министра финансов в консервативном правительстве Р. А. Т. Солсбери. В 1889 направлен в Египет, где выполнял административно-финансовые функции. В 1892 вернулся в Великобританию. В 1892—1897 возглавлял Управление налоговых сборов. В 1895 возведен в рыцарское достоинство. В 1897—1901 — губернатор Капской колонии, в 1897—1905 — Верховный комиссар Южной Африки. На конференции в Блумфонтейне (1899) требовал от правительства Трансвааля предоставления избирательных прав всем переселенцам (уитлендерам), главным образом британцам, прибывшим туда после открытия в 1886 месторождений золота и проживавшим на территории республики не менее пяти лет. Проводил политику в защиту имперских интересов Великобритании, приведшую к Англо-бурской войне (1899—1902) . В 1902 принял участие в завершивших войну переговорах. В 1902—1905 губернатор Трансвааля и Колонии Оранжевой реки. В 1901 получил титул барона, в 1902 — виконта. Для привлечения на территорию Трансвааля большего количества британских иммигрантов пытался расширить преподавание в местных школах на английском языке. С этой целью создал так называемые «школы М.». Не сумев решить проблему, привлек для золотодобычи китайскую рабочую силу, чем вызвал недовольство в метрополии. В 1905 вернулся в Великобританию.

Будучи членом Палаты лордов, выступал против политики либерального правительства Г. Асквита, направленной на ограничение ее полномочий. В 1910 основал журнал «Раунд тейбл», посвященный имперским вопросам. В 1916—1918 входил в состоявший из пяти человек узкий военный кабинет Д. Ллойд Джорджа . В 1918—1919 — военный министр. В 1919—1921 — министр по делам колоний. Участвовал в работе Парижской мирной конференции 1919—1920. В 1919 возглавил британскую миссию в Египет. На фоне антибританских выступлений высказался в Докладе Милнера (1921) за отмену Протектората над Египтом и предоставление ему независимости.

Соч. : England in Egypt. London, 1894; Constructive Imperialism. London, 1908; The Nation and the Empire: Being a Collection of Speeches and Addresses. London, 1913; Questions of the Hour. London, 1923; The Milner Papers. South Africa 1899—1905. Vol. 1—2 / Ed. by C. Headlam. London, 1931—1933.

Лит. : Halperin V. Lord Milner and the Empire. London, 1952; Gollin A. M. Proconsul in Politics. A Study of Lord Milner in Opposition and in Power. London, 1964; Streak M. Lord Milner’s Immigration Policy for the Transvaal. 1897—1905. Johannesburg, 1969; Marlowe J. Milner: Apostle of Empire. London, 1976; O’Brien T. H. Milner: Viscount Milner of St. James’s and Cape Town, 1854—1925. London, 1979; Thompson J. L. Forgotten Patriot: A Life of Alfred, Viscount Milner of St. James’s and Cape Town, 1854—1925. Madison, 2007. Е. А. Суслопарова.