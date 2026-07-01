МИЛН Алан Александр
Английский писатель.
Родился в семье учителя. Образование получил в Вестминстерской школе, изучал математику в Тринити-колледже в Кембридже. В 1906–14 работал помощником издателя в юмористич. ж. «Punch», публиковал очерки. Во время 1-й мировой войны служил в брит. армии во Франции; после демобилизации (1919) посвятил себя лит. творчеству. Успех имели пьесы «Мистер Пим проходит мимо» («Mr. Pim passes by», 1919; рус. пер. 1957), «Дорога на Дувр» («The Dover road», 1921) и др. Широкую известность снискали произведения М. для детей: сб-ки стихов «Когда мы были очень молоды» («When we were very young», 1924) и «Теперь нам уже шесть» («Now we are six», 1927), а также сказки, в т. ч. о забавных приключениях плюшевого медвежонка и его друзей – «Винни- Пух» («Winnie-the-Pooh», 1926) и «Дом на Пуховой опушке» («The house at Pooh Corner», 1928; на рус. яз. обе в сокр. пересказе Б. В. Заходера, 1960). Детские произведения М. вызвали большое количество подражаний и продолжений, легли в основу многочисл. спектаклей, мультфильмов (в т. ч. У. Диснея в США, Ф. С. Хитрука в СССР); их образы стали достоянием массовой культуры, породили психоаналитич. и филос. интерпретации. Среди др. сочинений: детективный роман «Тайна красного дома» («The red house mystery», 1922), антивоенная публицистич. кн. «Мир с честью» («Peace with Honour», 1934), эссе, автобиография.
Сочинение:
The complete tales of Winnie-the-Pooh. N. Y., 1994.
Автор статьи: Е. В.