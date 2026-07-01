МИЛН Алан Александр

Английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье учи­те­ля. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Вест­мин­стер­ской шко­ле, изу­чал ма­те­ма­ти­ку в Три­ни­ти-кол­лед­же в Кем­брид­же. В 1906–14 ра­бо­тал по­мощ­ни­ком из­да­те­ля в юмо­ри­стич. ж. «Punch», пуб­ли­ко­вал очер­ки. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил в брит. ар­мии во Фран­ции; по­сле де­мо­би­ли­за­ции (1919) по­свя­тил се­бя лит. твор­че­ст­ву. Ус­пех име­ли пье­сы «Мис­тер Пим про­хо­дит ми­мо» («Mr. Pim passes by», 1919; рус. пер. 1957), «До­ро­га на Дувр» («The Dover road», 1921) и др. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ли про­из­ве­де­ния М. для де­тей: сб-ки сти­хов «Ко­гда мы бы­ли очень мо­ло­ды» («When we were very young», 1924) и «Те­перь нам уже шесть» («Now we are six», 1927), а так­же сказ­ки, в т. ч. о за­бав­ных при­клю­че­ни­ях плю­ше­во­го мед­ве­жон­ка и его дру­зей – «Вин­ни- Пух» («Winnie-the-Pooh», 1926) и «Дом на Пу­хо­вой опуш­ке» («The house at Pooh Corner», 1928; на рус. яз. обе в сокр. пе­ре­ска­зе Б. В. За­хо­де­ра, 1960). Дет­ские про­из­ве­де­ния М. вы­зва­ли боль­шое ко­ли­че­ст­во под­ра­жа­ний и про­дол­же­ний, лег­ли в ос­но­ву мно­го­числ. спек­так­лей, мульт­филь­мов (в т. ч. У. Дис­нея в США, Ф. С. Хит­ру­ка в СССР); их об­ра­зы ста­ли дос­тоя­ни­ем мас­со­вой куль­ту­ры, по­ро­ди­ли пси­хо­ана­ли­тич. и фи­лос. ин­тер­пре­та­ции. Сре­ди др. со­чи­не­ний: де­тек­тив­ный ро­ман «Тай­на крас­но­го до­ма» («The red house mystery», 1922), ан­ти­во­ен­ная пуб­ли­ци­стич. кн. «Мир с че­стью» («Peace with Honour», 1934), эс­се, ав­то­био­гра­фия.

Сочинение:

The complete tales of Winnie-the-Pooh. N. Y., 1994.

Автор статьи: Е. В.