МИЛЛЕС, МИЛЛЕЙ ДЖОН ЭВЕРЕТТ

МИЛЛЕС, МИЛЛЕЙ ДЖОН ЭВЕРЕТТ - английский жи­во­пи­сец и гра­фик, достойный член Ко­ро­лев­ской АХ (1863 год; в 1896 году пре­зи­дент АХ).

Учил­ся в Лон­до­не - в ри­со­валь­ной шко­ле Г. Сас­са (с 1838 года) и в АХ (1840-1847 годы). Ран­ние ра­бо­ты Миллеса ис­пол­не­ны в тра­ди­ци­ях ака­де­миз­ма («Пи­сар­ро, пле­няю­щий Ин­ку Пе­ру­ан­ско­го», 1846 год, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон). В 1848 году, вме­сте с У.Х. Хан­том и Д.Г. Рос­сет­ти, стал ос­но­ва­те­лем «Брат­ст­ва пре­ра­фа­эли­тов» (смотрите Пре­ра­фаэ­ли­ты ). Один из главных пред­ста­ви­те­лей это­го на­прав­ле­ния (по­лу­чив­ше­го под­держ­ку Дж. Рёс­ки­на), до конца 1850-х годов сле­до­вал его док­три­не, из­би­рая пре­имущественно средне-вековые, ли­те­ра­тур­ные ли­бо ре­лигиозные сю­же­ты, стре­мясь к точ­ной реа­ли­стичной трак­тов­ке де­та­лей. Пред­по­чи­тал чис­тые, звуч­ные то­на, оп­ре­де­ляв­шие эмо­цио­наль­ный строй кар­тин: «Ло­рен­цо и Иза­бел­ла», по мо­ти­вам по­эзии Дж. Кит­са (1849 год, Ху­дожественная га­ле­рея Уо­ке­ра, Ли­вер­пуль), «Хри­стос в до­ме ро­ди­те­лей» (1850 год, га­ле­рея Тейт, Лон­дон), «Гу­ге­нот» (1852 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ве­ли­ко­бри­та­ния). Наи­бо­лее из­вест­ная кар­ти­на - «Офе­лия» (1852 год, га­ле­рея Тейт), по мо­ти­вам тра­ге­дии «Гам­лет» У. Шек­спи­ра ; она бы­ла по­ка­за­на на Все­мир­ной вы­став­ке 1855 года в Па­ри­же. Об­ра­щал­ся так­же к современным сю­же­там («Сле­пая де­вуш­ка», 1854-1856 годы, Городской му­зей и Ху­дожественная га­ле­рея, Бир­мин­гем; «Спа­се­ние», 1855 год, Национальная га­ле­рея Вик­то­рии, Мель­бурн; «Осен­ние ли­стья», 1856 год, Ху­дожественная га­ле­рея, Ман­че­стер, и др.). Ис­пол­нял порт­ре­ты (Дж. Рёс­ки­на, 1853-1854 годы, ча­ст­ное со­б­ра­ние; Т. Кар­лей­ля, 1877 год; Б. Диз­ра­эли, 1881 год; А. Сал­ли­ве­на, 1888 год, все - Национальная порт­рет­ная га­ле­рея, Лон­дон) и иллюстрации к про­из­ве­де­ни­ям А. Тен­ни­со­на, А. Трол­ло­па и др. Позд­нее твор­че­ст­во Миллеса от­ме­че­но су­хо­стью ис­пол­не­ния, ино­гда сен­ти­мен­таль­ной сла­ща­во­стью («Ко­зы­ри - чер­вы», 1872 год, «Страж Таэ­у­ра», 1876 год, обе - га­ле­рея Тейт, и др.). Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1882 год); в 1885 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во.