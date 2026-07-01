МИЛЛЕС КАРЛ
МИЛЛЕС КАРЛ - шведский скульптор.
Учился в Королевской высшей технической школе в Стокгольме (1895-1897 годы) и в академии Ф. Коларосси в Париже (до 1904 года). В 1904-1906 годах жил в Мюнхене, где познакомился с идеями и творчеством А. фон Хильдебранда и Х. фон Маре. Посетил также Австрию, Грецию, Италию; в 1931-1951 годах работал в США. В бронзовой группе «Борьба за существование» (1899-1900 годы, музей «Миллесгорден», Лидингё) мощная пластическая энергия фигур, темпераментная лепка, резкие контрасты света и тени, текучие контуры свидетельствуют о влиянии О. Родена. В начале 1900-х годов Миллес жил в голландском рыбацком селении; наблюдения за жизнью крестьян и рыбаков отразились в скульптурах «Ливень» (1903 год), «Старуха с девочкой», «Молочница» (все - ГМИИ) и др. В позднем творчестве Миллес стремится к большей цельности, обобщённости форм («Девушка с яблоком», 1912-1913 годы, музей «Миллесгорден»). Автор психологических портретов (Ф. Боберга, бронза, 1906 год, там же, и др.) и скульптурных фонтанов («Отблеск солнца», бронза, 1918, там же; «Посейдон» для Гётеборга, 1927–30; «Встреча вод» для г. Сент-Луис, штат Миссури, бронза, 1940 год; «Аганиппа», 1955 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Человек и Пегас», бронза, 1949 год, музей «Миллесгорден», и др.). Исполнял также медали. Вилла и мастерская Миллеса в Лидингё после смерти скульптора превращены в музей «Миллесгорден», где хранится большая часть его работ.