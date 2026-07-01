МИЛЛЕС КАРЛ

МИЛЛЕС КАРЛ - шведский скульп­тор.

Учил­ся в Ко­ро­лев­ской выс­шей тех­нической шко­ле в Сток­голь­ме (1895-1897 годы) и в ака­де­мии Ф. Ко­ла­рос­си в Па­ри­же (до 1904 года). В 1904-1906 годах жил в Мюн­хе­не, где по­зна­ко­мил­ся с идея­ми и твор­че­ст­вом А. фон Хиль­деб­ран­да и Х. фон Ма­ре . По­се­тил так­же Ав­ст­рию, Гре­цию, Ита­лию; в 1931-1951 годах ра­бо­тал в США. В брон­зо­вой груп­пе «Борь­ба за су­ще­ст­во­ва­ние» (1899-1900 годы, му­зей «Мил­лес­гор­ден», Ли­дин­гё) мощ­ная пла­стическая энер­гия фи­гур, тем­пе­ра­мент­ная леп­ка, рез­кие кон­тра­сты све­та и те­ни, те­ку­чие кон­ту­ры сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии О. Ро­де­на. В начале 1900-х годов Миллес жил в голландском ры­бац­ком се­ле­нии; на­блю­де­ния за жиз­нью кре­сть­ян и ры­ба­ков от­ра­зи­лись в скульп­ту­рах «Ли­вень» (1903 год), «Ста­ру­ха с де­воч­кой», «Мо­лоч­ни­ца» (все - ГМИИ) и др. В позд­нем твор­че­ст­ве Миллес стре­мит­ся к боль­шей цель­но­сти, обоб­щён­но­сти форм («Де­вуш­ка с яб­ло­ком», 1912-1913 годы, му­зей «Мил­лес­гор­ден»). Ав­тор пси­хо­ло­гических порт­ре­тов (Ф. Бо­бер­га, брон­за, 1906 год, там же, и др.) и скульп­тур­ных фон­та­нов («От­блеск солн­ца», брон­за, 1918, там же; «По­сей­дон» для Гё­те­бор­га, 1927–30; «Встре­ча вод» для г. Сент-Лу­ис, штат Мис­су­ри, брон­за, 1940 год; «Ага­нип­па», 1955 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк; «Че­ло­век и Пе­гас», брон­за, 1949 год, му­зей «Мил­лес­гор­ден», и др.). Ис­пол­нял так­же ме­да­ли. Вил­ла и мас­тер­ская Миллеса в Ли­дин­гё по­сле смер­ти скульп­то­ра пре­вра­ще­ны в му­зей «Мил­лес­гор­ден», где хра­нит­ся большая часть его ра­бот.