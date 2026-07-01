МИЛЛЕРОВО

МИЛЛЕРОВО - го­род в Рос­сии, в се­ве­ро-западной час­ти Рос­тов­ской области, центр Мил­ле­ров­ско­го района .

Население 36,5 тысяч человек (2010 год, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен на реке Глу­бо­кая. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог; близ Миллерово про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Дон» (Мо­ск­ва - Во­ро­неж - Рос­тов-на-До­ну).

Ос­но­ван в 1786 году как име­ние вой­ско­во­го стар­ши­ны Вой­ска Дон­ско­го И.А. Мил­ле­ра. В середине XIX века, осо­бен­но по­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года , по­се­ле­ние зна­чи­тель­но раз­рос­лось. В 1871 году че­рез не­го про­шла Во­ро­неж­ско-Рос­тов­ская железная дорога, в 1898 году по­строе­на ли­ния Миллерово - Лу­ганск, по­сле че­го Миллерово ста­ло важ­ным пе­ре­ва­лоч­ным пунк­том сельско-хозяйственной про­дук­ции из рай­онов Верх­не­го До­на и Ук­раи­ны для транс­пор­ти­ров­ки в центральную часть Рос­сии. В начале XX века по­лу­чи­ла раз­ви­тие промышленность, от­кры­ты чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод К.Я. Мар­тен­са, К.А. Де­фе­ра, В.И. Ди­ка (1905 год), мас­ло­за­вод Тор­го­во­го до­ма А.Я. Ко­ва­лё­ва (1908 год; ны­не мас­ло­экс­трак­ци­он­ный за­вод), круп­ные мель­ни­цы, эле­ва­тор и др. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов Миллерово ста­ло од­ним из важ­ных пунк­тов про­ти­во­стоя­ния на До­ну. В январе 1918 года в Миллерове про­воз­гла­ше­на советская власть, в конце апреля - на­ча­ле мая за­ня­то германскими вой­ска­ми, в но­ябре 1918 года пе­ре­шло под кон­троль Дон­ской ар­мии. 14.02.1919 года за­ня­то час­тя­ми РККА в хо­де на­сту­п­ле­ния Южного фрон­та 1918-1919 годов, 30.06.1919 года - час­тя­ми Доб­ро­вольческой ар­мии, 25.12.1919 года в хо­де Бо­гу­ча­ро-Ли­хай­ской опе­ра­ции Южного фрон­та - вновь час­тя­ми РККА. Центр До­нец­ко­го ок­ру­га Дон­ской области (1923-1924 годы), Северо-Кавказского края (1924-1933 годы), Се­вер­ной области Северо-Кавказского края (1933-1934 годы), Се­ве­ро-Дон­ско­го округа Азо­во-Чер­но­мор­ско­го края (1934-1937 годы), рай­он­ный центр Рос­тов­ской области (с 1937 года). Го­род с 1926 года. Во вре­мя Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов, в хо­де Великой Отечественной вой­ны , ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 16.07.1942 по 17.01.1943 годов, на тер­ри­то­рии го­ро­да на­хо­дил­ся ряд ла­ге­рей для во­ен­но­плен­ных (круп­ней­ший - «Ду­лаг-125»).

Миллерово - центр сельско-хозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые, тех­ни­чес­кие, в том числе под­сол­неч­ник, и кор­мо­вые куль­ту­ры, ви­но­град; раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, сви­ней, до­маш­нюю пти­цу). Пред­при­ятия по пе­рера­бот­ке ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья, в том числе мас­ло­экс­трак­ци­он­ный (в со­ста­ве ком­па­нии «Ас­тон»), мо­лоч­ный за­во­ды, мя­со­ком­би­нат, вин­за­вод. Эле­ва­тор. Дей­ст­ву­ют так­же: гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат (раз­ра­ба­ты­ва­ет Кар­пов-Яр­ское ме­сто­ро­ж­де­ние фор­мо­воч­ных пес­ков; про­из­во­дит фор­мо­воч­ные ма­те­риа­лы для ли­тей­но­го про­изводства), за­вод ме­тал­лур­гического обо­ру­до­ва­ния имени Гав­ри­ло­ва (не­стан­дарт­ное обо­ру­до­ва­ние для ме­тал­лур­гических, гор­но-обо­га­ти­тель­ных ком­би­на­тов и др.), «Мил­ле­ро­во­сель­маш» (по­сев­ная и поч­во­об­ра­батывающая тех­ни­ка), швей­ная фаб­ри­ка ком­па­нии «Гло­рия Джинс».

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