МИЛЛЕРОВО
МИЛЛЕРОВО - город в России, в северо-западной части Ростовской области, центр Миллеровского района.
Население 36,5 тысяч человек (2010 год, перепись). Расположен на реке Глубокая. Узел железных и автомобильных дорог; близ Миллерово проходит федеральная автотрасса «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону).
Основан в 1786 году как имение войскового старшины Войска Донского И.А. Миллера. В середине XIX века, особенно после крестьянской реформы 1861 года, поселение значительно разрослось. В 1871 году через него прошла Воронежско-Ростовская железная дорога, в 1898 году построена линия Миллерово - Луганск, после чего Миллерово стало важным перевалочным пунктом сельско-хозяйственной продукции из районов Верхнего Дона и Украины для транспортировки в центральную часть России. В начале XX века получила развитие промышленность, открыты чугунолитейный завод К.Я. Мартенса, К.А. Дефера, В.И. Дика (1905 год), маслозавод Торгового дома А.Я. Ковалёва (1908 год; ныне маслоэкстракционный завод), крупные мельницы, элеватор и др. В Гражданскую войну 1917-1922 годов Миллерово стало одним из важных пунктов противостояния на Дону. В январе 1918 года в Миллерове провозглашена советская власть, в конце апреля - начале мая занято германскими войсками, в ноябре 1918 года перешло под контроль Донской армии. 14.02.1919 года занято частями РККА в ходе наступления Южного фронта 1918-1919 годов, 30.06.1919 года - частями Добровольческой армии, 25.12.1919 года в ходе Богучаро-Лихайской операции Южного фронта - вновь частями РККА. Центр Донецкого округа Донской области (1923-1924 годы), Северо-Кавказского края (1924-1933 годы), Северной области Северо-Кавказского края (1933-1934 годы), Северо-Донского округа Азово-Черноморского края (1934-1937 годы), районный центр Ростовской области (с 1937 года). Город с 1926 года. Во время Битвы за Кавказ 1942-1943 годов, в ходе Великой Отечественной войны, оккупирован германскими войсками с 16.07.1942 по 17.01.1943 годов, на территории города находился ряд лагерей для военнопленных (крупнейший - «Дулаг-125»).
Миллерово - центр сельско-хозяйственного района (выращивают зерновые, технические, в том числе подсолнечник, и кормовые культуры, виноград; разводят крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу). Предприятия по переработке местного сельско-хозяйственного сырья, в том числе маслоэкстракционный (в составе компании «Астон»), молочный заводы, мясокомбинат, винзавод. Элеватор. Действуют также: горно-обогатительный комбинат (разрабатывает Карпов-Ярское месторождение формовочных песков; производит формовочные материалы для литейного производства), завод металлургического оборудования имени Гаврилова (нестандартное оборудование для металлургических, горно-обогатительных комбинатов и др.), «Миллеровосельмаш» (посевная и почвообрабатывающая техника), швейная фабрика компании «Глория Джинс».