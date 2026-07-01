МИЛЛЕР ЙОХАНН МАРТИН

МИЛЛЕР ЙОХАНН МАРТИН - немецкий пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье пас­то­ра . В 1770-1775 годах изу­чал тео­ло­гию в Гёт­тин­ге­не и Лейп­ци­ге. Член круж­ка гёт­тин­ген­ских по­этов «Со­юз ро­щи». С 1775 года ви­ка­рий и школь­ный учи­тель в Уль­ме, с 1780 года пас­тор. Ма­сон. Пред­ста­ви­тель дви­же­ния «Бу­ря и на­тиск». Ши­ро­кую из­вест­ность у со­вре­мен­ни­ков сни­скал сен­ти­мен­таль­ный ро­ман Миллера «Зиг­варт. Мо­на­стыр­ская ис­то­рия» («Siegwart. Eine Kloster­ge­schichte», 1776 год), в уп­ро­щён­ной, бес­хит­ро­ст­ной ма­не­ре раз­ви­вав­ший не­ко­то­рые мо­ти­вы «Вер­те­ра» И.В. Гё­те и вы­звав­ший мно­го­численные па­ро­дии и под­ра­жа­ния. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: трак­тат «Из ис­то­рии неж­но­сти. Из пи­сем двух влюб­лён­ных» («Beytrag zur Geschichte der Zärtlichkeit. Aus den Briefen zweyer Lie­ben­den», 1776 год), «Пе­ре­пис­ка трёх уни­вер­си­тет­ских дру­зей» («Briefwechsel dreyer akademischer Freunde», Bd 1-2, 1776 год), «Про­по­ве­ди для се­лян» («Predigten für das Landvolk», 1776 год), ро­ман в пись­мах «Ис­то­рия Кар­ла фон Бург­хай­ма и Эми­лии фон Ро­зе­нау» («Geschichte Karls von Burgheim und Emiliens von Rosenau», Bd 1-4, 1778-1779 годы). Сти­хо­тво­ре­ния Миллера но­сят сен­ти­мен­таль­но-идил­лический ха­рак­тер, близ­ки народным пес­ням; од­но из них по­ло­жил на му­зы­ку В.А. Мо­царт .

Сочинение:

Gedichte. Ulm, 1783.