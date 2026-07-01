МИЛЛЕР ЙОХАНН МАРТИН
МИЛЛЕР ЙОХАНН МАРТИН - немецкий писатель.
Родился в семье пастора. В 1770-1775 годах изучал теологию в Гёттингене и Лейпциге. Член кружка гёттингенских поэтов «Союз рощи». С 1775 года викарий и школьный учитель в Ульме, с 1780 года пастор. Масон. Представитель движения «Буря и натиск». Широкую известность у современников снискал сентиментальный роман Миллера «Зигварт. Монастырская история» («Siegwart. Eine Klostergeschichte», 1776 год), в упрощённой, бесхитростной манере развивавший некоторые мотивы «Вертера» И.В. Гёте и вызвавший многочисленные пародии и подражания. Среди других произведений: трактат «Из истории нежности. Из писем двух влюблённых» («Beytrag zur Geschichte der Zärtlichkeit. Aus den Briefen zweyer Liebenden», 1776 год), «Переписка трёх университетских друзей» («Briefwechsel dreyer akademischer Freunde», Bd 1-2, 1776 год), «Проповеди для селян» («Predigten für das Landvolk», 1776 год), роман в письмах «История Карла фон Бургхайма и Эмилии фон Розенау» («Geschichte Karls von Burgheim und Emiliens von Rosenau», Bd 1-4, 1778-1779 годы). Стихотворения Миллера носят сентиментально-идиллический характер, близки народным песням; одно из них положил на музыку В.А. Моцарт.
Сочинение:
Gedichte. Ulm, 1783.