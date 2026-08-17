МИЛЛЕР ОРЕСТ ФЁДОРОВИЧ

МИЛЛЕР ОРЕСТ ФЁДОРОВИЧ - русский фольк­ло­рист , ис­то­рик ли­те­ра­ту­ры, пуб­ли­цист.

Ро­дил­ся в се­мье чи­нов­ни­ка из об­ру­сев­ших шве­дов. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1855 год; профессор с 1871 года). В ма­ги­стер­ской диссертации «О нрав­ст­вен­ной сти­хии в по­эзии на ос­но­ва­нии ис­то­ри­че­ских дан­ных» (1858 год) со­пос­та­вил древне-индийскую, древне-греческую, рим­скую и средне-вековую ли­те­ра­ту­ры, ука­зав на на­ли­чие в них «вез­де­су­щих нрав­ст­вен­ных на­чал». С 1860-х годов за­ни­мал­ся фольк­ло­ром. В 1862 году соз­дал пер­вый учеб­ный курс русского фольк­ло­ра («Опыт ис­то­ри­че­ско­го обо­зре­ния рус­ской сло­вес­но­сти»).

Миллер, раз­де­ляя мно­гие по­ло­же­ния ми­фо­ло­ги­че­ской шко­лы, вме­сте с тем по­ла­гал, что ми­фо­ло­гия «дав­но уже не су­ще­ст­ву­ет в соз­на­нии на­ро­да» и до неё «мо­жет толь­ко ощу­пью до­би­рать­ся нау­ка». Док­тор­ская дис­сер­та­ция Миллера «Срав­ни­тель­но-кри­ти­че­ские на­блю­де­ния над слое­вым со­ста­вом на­род­но­го рус­ско­го эпо­са. Илья Му­ро­мец и бо­га­тыр­ст­во ки­ев­ское» (1869 год) - один из основных тру­дов по изу­че­нию эпо­са, в ко­то­ром об­стоя­тель­но рас­крыт ху­дожественный мир русских бы­лин. Миллер срав­нил ва­ри­ан­ты бы­лин, при­вёл к ним славянские и западно-ев­ропейские па­рал­ле­ли, вы­явил позд­нюю се­ман­ти­ку ар­ха­ич­ных сю­жет­ных схем и свя­зал свое­об­ра­зие бы­лин с русской дей­ст­ви­тель­но­стью X-XVII веков. Счи­тал, что в русском эпо­се цен­тра­ли­зую­щую функ­цию вы­пол­ня­ет об­раз Ильи Му­ром­ца, ко­то­рый воз­вы­ша­ет­ся над все­ми ге­роя­ми, яв­ля­ясь эта­ло­ном нрав­ст­вен­но­сти. Миллер впер­вые со­сре­до­то­чил вни­ма­ние на прин­ци­пах изо­бра­же­ния в эпо­се че­ло­ве­ка, вы­явил спе­ци­фи­ку эпической ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции как обоб­ще­ния свойств раз­ных пред­ста­ви­те­лей од­но­го эт­но­са. Миллер вы­де­лил три ис­то­рических пе­рио­да раз­ви­тия русского эпо­са: ми­фо­ло­ги­че­ский, эпо­хи Ки­ев­ской Ру­си (вклю­чая вре­мя рас­цве­та Вла­ди­ми­ро-Суз­даль­ской зем­ли) и Мо­с­ков­ский; под­роб­но рас­смот­рел роль ска­зи­те­лей.

Миллер ис­сле­до­вал так­же народные украинские ду­мы, ис­то­ри­че­ские пес­ни, сва­деб­ный об­ряд. Во мно­гих ра­бо­тах уде­лял вни­ма­ние про­бле­мам взаи­мо­свя­зи фольк­ло­ра и ли­те­ра­ту­ры. В соз­дан­ной на ос­но­ве лек­ций книге «Рус­ские пи­са­те­ли по­сле Го­го­ля» (1-2-е из­да­ния под названием «Пуб­лич­ные лек­ции…», 1874, 1878 годы) рас­смот­рел твор­че­ст­во А.Н. Ост­ров­ско­го, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, И.А. Гон­ча­ро­ва, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на и др. Со сла­вя­но­филь­ских по­зи­ций вёл по­ле­ми­ку с В.В. Ста­со­вым (ре­чи и ста­тьи Миллера по сла­вян­ско­му во­про­су со­б­ра­ны в книге «Сла­вян­ст­во и Ев­ро­па», 1877 год).

Сочинения:

Ве­ли­ко­рус­ские бы­ли­ны и ма­ло­рус­ские ду­мы. К., 1876;

В па­мять А.С. Гри­бое­до­ва. СПб., 1879;

Ис­то­рия сло­вес­но­сти. СПб., 1884;

Па­мя­ти В.М. Гар­ши­на. СПб., 1889;

Внут­рен­няя жизнь и ход раз­ви­тия И.С. Ак­са­ко­ва по его пись­мам. СПб., 1889.