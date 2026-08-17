МИЛЛЕР ОРЕСТ ФЁДОРОВИЧ
МИЛЛЕР ОРЕСТ ФЁДОРОВИЧ - русский фольклорист, историк литературы, публицист.
Родился в семье чиновника из обрусевших шведов. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1855 год; профессор с 1871 года). В магистерской диссертации «О нравственной стихии в поэзии на основании исторических данных» (1858 год) сопоставил древне-индийскую, древне-греческую, римскую и средне-вековую литературы, указав на наличие в них «вездесущих нравственных начал». С 1860-х годов занимался фольклором. В 1862 году создал первый учебный курс русского фольклора («Опыт исторического обозрения русской словесности»).
Миллер, разделяя многие положения мифологической школы, вместе с тем полагал, что мифология «давно уже не существует в сознании народа» и до неё «может только ощупью добираться наука». Докторская диссертация Миллера «Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса. Илья Муромец и богатырство киевское» (1869 год) - один из основных трудов по изучению эпоса, в котором обстоятельно раскрыт художественный мир русских былин. Миллер сравнил варианты былин, привёл к ним славянские и западно-европейские параллели, выявил позднюю семантику архаичных сюжетных схем и связал своеобразие былин с русской действительностью X-XVII веков. Считал, что в русском эпосе централизующую функцию выполняет образ Ильи Муромца, который возвышается над всеми героями, являясь эталоном нравственности. Миллер впервые сосредоточил внимание на принципах изображения в эпосе человека, выявил специфику эпической индивидуализации как обобщения свойств разных представителей одного этноса. Миллер выделил три исторических периода развития русского эпоса: мифологический, эпохи Киевской Руси (включая время расцвета Владимиро-Суздальской земли) и Московский; подробно рассмотрел роль сказителей.
Миллер исследовал также народные украинские думы, исторические песни, свадебный обряд. Во многих работах уделял внимание проблемам взаимосвязи фольклора и литературы. В созданной на основе лекций книге «Русские писатели после Гоголя» (1-2-е издания под названием «Публичные лекции…», 1874, 1878 годы) рассмотрел творчество А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. Со славянофильских позиций вёл полемику с В.В. Стасовым (речи и статьи Миллера по славянскому вопросу собраны в книге «Славянство и Европа», 1877 год).
Сочинения:
Великорусские былины и малорусские думы. К., 1876;
В память А.С. Грибоедова. СПб., 1879;
История словесности. СПб., 1884;
Памяти В.М. Гаршина. СПб., 1889;
Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам. СПб., 1889.