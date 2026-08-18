МИЛЛЕР ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧ
МИЛЛЕР ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧ - российский историк.
В 1935-1940 годах учился на историческом факультете МГУ, ученик В.И. Пичеты. В 1941-1945 годах в действующей армии, переводчик разведывательного отдела. С 1947 года сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР. В 1965 году присуждена учёная степень доктора исторических наук. С 1966 года заведующий сектором межславянских связей, затем сектором новой истории стран Центральной Европы. Внёс значительный вклад в изучение средне-вековой и новой истории Польши, истории польской литературы, польского и русского революционного движения в XIX веке, международных отношений. Руководил (совместно с В.А. Дьяковым и С. Кеневичем) советско-польским изданием 25-томной серии «Восстание 1863 года. Материалы и документы» (1961-1986 годы), активно участвовал в подготовке 3-томной «Истории Польши» (1954-1958 годы).
Сочинение:
Накануне отмены барщины в Галиции // Уч. зап. Института славяноведения. М., 1949. Т. 1;
Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964 (совм. с В.А. Дьяковым);
Исследования по истории народов Центральной и Восточной Европы XIX в. М., 1980 (библ.).