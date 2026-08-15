МИЛЛЕР ГЛЕНН
МИЛЛЕР ГЛЕНН - американский джазовый тромбонист, аранжировщик, композитор.
Систематического музыкального образования не получил. В 1920-1930-е годы играл в различных джазовых и танцевальных ансамблях. В 1938 году организовал собственный оркестр, который к 1939 году приобрёл популярность в США. Мировую известность оркестру Миллера принесло участие в музыкальных фильмах «Серенада Солнечной долины» (1941 год) и «Жёны оркестрантов» (1942 год); для саундтреков Миллер разработал особенный стиль аранжировки и написал ряд пьес. Характерная черта аранжировки Миллера - благородный, легко узнаваемый на слух «миллертон» (смотрите в статье Джаз). «Белый» джаз Миллера был лишён откровенной чувственности (по сравнению с афроамериканскими биг-бендами 1930-х годов); академическая выверенность выступлений и фонограмм вызывала упрёки критиков в излишней «холодности» звучания. При этом композиции разных авторов, исполнявшиеся оркестром Миллера, вошли в мировой фонд популярной музыки и джазовых «стандартов». Среди них: «В настроении» («In the mood»), «Серенада лунного света» («Moonlight serenade»; музыка Миллера), «Чаттануга Чу-Чу» («Chattanooga Choo Choo»), «Наконец» («At last»), «Перекрёсток Такседо» («Tuxedo Junction»). В 1942 году Миллер распустил оркестр и добровольно поступил на срочную воинскую службу, в том же году организовал Оркестр военно-воздушных сил, в 1944 году дал с ним около 800 концертов для англо-американских войск в Великобритании. Погиб при невыясненных обстоятельствах (предположительно в авиакатастрофе).
Сочинение:
Method for orchestral arranging. N. Y., 1943.